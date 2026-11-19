Los resultados de la violencia en octubre se referían a daños asegurados, no a una factura ya pagada. Los bienes profesionales dominan esta primera evaluación. Las fechas de recogida, distribución de archivos y diferencia entre estimación y compensación nos permiten comprender el alcance del cifrado, sin confundirlo con un costo económico general.

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La violencia de 17 y 18 de octubre en Francia podría ascender a 207 millones de euros de daños asegurados, según el primer informe publicado el 19 de noviembre por France Insureurs. Los bienes profesionales representan más del 95% de la cantidad estimada.

Profesionales en primera línea

La Federación registró 5.280 reclamaciones de datos hasta el 12 de noviembre. Los productos profesionales representan 4.050 casos y aproximadamente 198 millones de euros. Para las personas, se estiman los daños en 3,5 millones para 370 reclamaciones. El coche tiene 860 archivos, por alrededor de 6 millones.

Una estimación, no una factura pagada

Estas sumas se refieren a los daños asegurados, no al costo económico total de los acontecimientos. Tampoco corresponden a un total de indemnización ya pagada. France Insurers afirma que la experiencia y la investigación de los archivos serán capaces de desarrollar esta primera evaluación.

Los componentes publicados ascienden a 207,5 millones de euros, mientras que la federación anuncia 207 millones de euros en general. La Federación no especifica el origen de esta discrepancia en su comunicado.

Foto de ilustración: rue Montorgueil en París, 6 de junio de 2009, sin relación con los siniestros mencionados.Minato ku / Wikimedia Commons,CC BY 3.0. Foto inferior reducida proporcionalmente; Libnanews dressing.

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