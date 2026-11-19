El Senado de Estados Unidos rechazó el jueves 19 de noviembre la resolución en la que se pedía la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán. El texto recibió 48 votos a favor y 51 en contra. Aprobada por la Cámara de Representantes en septiembre, falla así ante la segunda Cámara del Congreso.
El Departamento de Prensa del Senado registró el resultado a las 2:42 horas en Washington, D.C., a las 9:42 p.m. en Beirut. Su informe indica que la votación fue sobre la adopción de H.Con.Res.93. No fue sólo una moción para abrir el debate.
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Tres senadores republicanos, Susan Collins, Lisa Murkowski y Rand Paul, votaron a favor del texto. El demócrata John Fetterman se opone. Chris Murphy, también demócrata, no participó en las elecciones, según la declaración oficial.
El voto marca un desacuerdo entre las dos cámaras de esta resolución. La Cámara de Representantes lo aprobó el 15 de septiembre de 2026. Para convertirse en una resolución concurrente del Congreso, el mismo texto también debe obtener el acuerdo del Senado. Este consentimiento no fue dado el jueves.
Texto con excepciones
La versión aprobada por la Sala se refiere a la sección 5 c) de la Resolución sobre Poderes de Guerra. Exhorta al Presidente a que retire las fuerzas de los Estados Unidos de las hostilidades contra la República Islámica del Irán. Sin embargo, no constituye una excepción a la prohibición de cualquier uso de la fuerza.
Reservó los medios necesarios para defender a los Estados Unidos, un aliado o un compañero contra un ataque inminente. Esta excepción seguía sujeta a los requisitos de la sección 5 b) del mismo texto. La resolución también preveía el caso de una declaración de guerra o una autorización específica del Congreso para utilizar la fuerza contra Irán.
El rechazo no es un nuevo permiso de guerra
La distinción es importante: el Senado se negó a adoptar una solicitud de retirada. Este resultado no corresponde a la adopción de una nueva autorización para el uso de la fuerza ni al anuncio de un fin a las operaciones. Tampoco demuestra una decisión de retiro ya impuesta.
Por consiguiente, el efecto inmediato de la elección es parlamentario. El texto aprobado en septiembre por los representantes no recibió el consentimiento de la segunda Sala. Los 48 votos a favor de su adopción no son suficientes para dar fruto a este proceso.
Ilustración: El Capitolio Americano, 1997 foto archival, sin representar la elección del 19 de noviembre de 2026. Arquitecto del Capitolio, dominio público. Vestido editorial Libnanews.
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