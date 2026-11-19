El Senado de EE.UU. rechazó la resolución pidiendo la retirada de las hostilidades contra Irán por 51 votos contra 48. Aprobada en septiembre por la Cámara de Representantes, el texto proporcionó excepciones de defensa. Esta negativa no es una nueva autorización para la guerra ni un anuncio de la retirada de las fuerzas estadounidenses involucradas. La votación del 19 de noviembre se refiere a la aprobación de la propia resolución. Tres republicanos apoyaron el texto, mientras el demócrata John Fetterman votó en contra. El resultado bloquea este proceso parlamentario sin anunciar el cambio operacional.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Senado de Estados Unidos rechazó el jueves 19 de noviembre la resolución en la que se pedía la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán. El texto recibió 48 votos a favor y 51 en contra. Aprobada por la Cámara de Representantes en septiembre, falla así ante la segunda Cámara del Congreso.

El Departamento de Prensa del Senado registró el resultado a las 2:42 horas en Washington, D.C., a las 9:42 p.m. en Beirut. Su informe indica que la votación fue sobre la adopción de H.Con.Res.93. No fue sólo una moción para abrir el debate.

Irán: Cámara de Apelaciones del Senado solicitó retiro · Voces Globales

Tres senadores republicanos, Susan Collins, Lisa Murkowski y Rand Paul, votaron a favor del texto. El demócrata John Fetterman se opone. Chris Murphy, también demócrata, no participó en las elecciones, según la declaración oficial.

El voto marca un desacuerdo entre las dos cámaras de esta resolución. La Cámara de Representantes lo aprobó el 15 de septiembre de 2026. Para convertirse en una resolución concurrente del Congreso, el mismo texto también debe obtener el acuerdo del Senado. Este consentimiento no fue dado el jueves.

Texto con excepciones

La versión aprobada por la Sala se refiere a la sección 5 c) de la Resolución sobre Poderes de Guerra. Exhorta al Presidente a que retire las fuerzas de los Estados Unidos de las hostilidades contra la República Islámica del Irán. Sin embargo, no constituye una excepción a la prohibición de cualquier uso de la fuerza.

Reservó los medios necesarios para defender a los Estados Unidos, un aliado o un compañero contra un ataque inminente. Esta excepción seguía sujeta a los requisitos de la sección 5 b) del mismo texto. La resolución también preveía el caso de una declaración de guerra o una autorización específica del Congreso para utilizar la fuerza contra Irán.

El rechazo no es un nuevo permiso de guerra

La distinción es importante: el Senado se negó a adoptar una solicitud de retirada. Este resultado no corresponde a la adopción de una nueva autorización para el uso de la fuerza ni al anuncio de un fin a las operaciones. Tampoco demuestra una decisión de retiro ya impuesta.

Por consiguiente, el efecto inmediato de la elección es parlamentario. El texto aprobado en septiembre por los representantes no recibió el consentimiento de la segunda Sala. Los 48 votos a favor de su adopción no son suficientes para dar fruto a este proceso.

Ilustración: El Capitolio Americano, 1997 foto archival, sin representar la elección del 19 de noviembre de 2026. Arquitecto del Capitolio, dominio público. Vestido editorial Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews