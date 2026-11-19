Estados Unidos está castigando una sospechosa red de Ndrangheta en Canadá. The measures announced on November 19 target individuals and businesses in Ontario. Bloquean ciertos activos bajo jurisdicción estadounidense, con una transición limitada para cuatro empresas. No constituyen una nueva condena penal en el Canadá.

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El 19 de noviembre, Washington anunció sanciones contra individuos y empresas con base en Ontario, que vincula con . The action of the Office of Foreign Assets Control (OFAC) is aimed at financing drug trafficking. Son medidas estadounidenses, no una condena penal canadiense.

El Ndrangheta en Canadá dentro del perímetro estadounidense

El aviso oficial añade nueve personas que residen en Ontario a la lista de personas sancionadas por los Estados Unidos. También cuenta con cuatro compañías canadienses: tres compañías funerarias y una compañía de alquiler de limusinas. Sus presuntos vínculos con la red de Mafia son los retenidos por el Tesoro estadounidense para justificar estas designaciones.

La Ndrangheta había estado bajo sanciones estadounidenses desde 2008. Washington también está aplicando el Decreto 14059 sobre el tráfico internacional de drogas. La misma operación se refiere a los Comancheros, una organización bici australiana.

A Freeze Subject to US Jurisdiction

La propiedad de personas designadas situadas en los Estados Unidos, o propiedad o controlada por personas estadounidenses, está bloqueada. Las restricciones se extienden a entidades que tienen al menos el 50% por personas bloqueadas. Las transacciones bajo la jurisdicción de los Estados Unidos están en principio prohibidas, con excepciones o autorización.

The Treasury quotes the cooperation of the Royal Canadian Mounted Police and the York Regional Police. Esta cooperación no significa que Ottawa haya adoptado una congelación idéntica. Tampoco el anuncio americano constituye un nuevo juicio sobre los cargos contra cada persona.

Una transición limitada para cuatro empresas

The OFAC issued a general licence to permit the orderly cease of certain transactions involving the four Canadian companies and their subsidiaries held at least 50%. Esta autorización expira el 18 de diciembre de 2026 a las 0001 horas Hora de América del Este.

La licencia requiere pagos a una persona bloqueada a una cuenta bloqueada pagada en los Estados Unidos. No autoriza otras transacciones o transacciones prohibidas con otras personas sancionadas. Este plazo organiza una salida de las relaciones en cuestión, no un levantamiento de las sanciones.

Fotografía portada: edificio del Tesoro de Estados Unidos en Washington, D.C., 27 de marzo de 2007. Loren, dominio público, víaWikimedia Commons; versión corregida por Stybn~commonswiki. Composición Libnanews.

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