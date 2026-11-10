Turismo: informe anual sobre las emisiones en el Líbano

El Ministerio de Turismo solicitará un informe anual de los establecimientos interesados sobre las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con sus actividades. El método debe seguir el modelo del Ministerio de Medio Ambiente. Los pasajes publicados el 10 de noviembre de 2026 no especifican las categorías detalladas de establecimientos, el primer plazo o las sanciones. Se presta apoyo técnico a los profesionales. The approach is part of a country that has already had a business reporting scheme since 2013.

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El Ministerio de Turismo pide a los establecimientos interesados que preparen un informe anual sobre los gases de efecto invernadero relacionados con sus actividades. La circular, cuyos elementos principales se hicieron públicos el martes 10 de noviembre de 2026, se refiere al modelo del Ministerio del Medio Ambiente. Su objetivo es documentar mejor las emisiones del turismo libanés y fomentar prácticas sostenibles.

El enfoque implica ambas administraciones. Tourism relays demand to professionals, while the Environment provides the reporting method and technical support. Las instituciones deben preparar sus informes y presentarlos según los procedimientos prescritos. El departamento les invita a acercarse a sus servicios para los detalles necesarios.

Emisiones del turismo libanés: un modelo común

El texto publicado indica que la presentación de información y la preparación del informe se basan en el modelo adoptado por el Medio Ambiente. Por lo tanto, no es suficiente presentar una declaración general sobre los compromisos ecológicos de un establecimiento. La aplicación abarca las emisiones resultantes de su actividad en un formato definido por la administración.

Esta referencia común debe proporcionar un marco para los datos recopilados. Un hotel, restaurante u otro operador turístico puede utilizar varias fuentes de energía para operar. Pero el texto hecho público no detalla las posiciones que cada institución debe informar. Tampoco especifica los factores de cálculo ni los documentos de apoyo que deben adjuntarse.

Estos parámetros cuentan para leer correctamente un balance. La cantidad de combustible consumido y el volumen de emisiones calculadas no significan lo mismo. Un informe debe especificar qué medidas y cuándo. Por consiguiente, el modelo oficial es el documento de referencia para los profesionales interesados.

Un perímetro y un calendario para ser especificado

La circular está destinada a « los establecimientos turísticos interesados », sin publicar una lista detallada en los pasajes transmitidos. No establecen umbrales de capacidad ni categorías de clasificación. No hacen posible decir que todos los hoteles, restaurantes, casas de huéspedes u otras actividades turísticas entran automáticamente en la misma zona.

La frecuencia anunciada es anual. Sin embargo, en el texto consultado no figura el primer plazo para la presentación. También falta el año de actividad del primer informe. Por consiguiente, los profesionales tendrán que distinguir la periodicidad del documento del calendario concreto de su presentación.

El texto hecho público no menciona sanciones. No describe ninguna multa, suspensión de licencias o control específico asociado con este proceso. Esta falta de precisión no conduce a la conclusión de que ninguna norma se aplica. Por otra parte, prohíbe la presentación de las medidas anunciadas el 10 de noviembre.

Desde 2013 existe un mecanismo de presentación de informes

El Líbano ya tiene un marco para la recaudación de las emisiones de las empresas. La decisión 99/1 del Ministerio del Medio Ambiente, adoptada en abril de 2013, alienta a los agentes privados a transmitir sus datos. El Ministerio de Economía presenta este mecanismo como un incentivo. Un modelo ayuda a los participantes a calcular sus emisiones por categoría y por gas.

Las empresas participantes pueden recibir un certificado firmado por el Ministro del Medio Ambiente. Este documento reconoce su contribución al mecanismo de presentación de informes. No es suficiente solo para demostrar que una empresa ha reducido las emisiones o logrado la neutralidad del carbono.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo recordó este marco el 14 de enero de 2025. En Beirut, una reunión sobre la acción climática había puesto de relieve la presentación voluntaria de informes de las empresas. Se expidieron certificados a empresas que notificaron sus emisiones anuales de conformidad con la decisión de 2013.

Este precedente arroja luz sobre la existencia de un modelo nacional y la asistencia a las empresas. No aborda todas las cuestiones planteadas por la nueva solicitud de turismo. La información publicada no especifica cómo esta circular está vinculada legalmente al esquema voluntario presentado anteriormente.

Asistencia técnica al medio ambiente

Para las instituciones, el primer paso es obtener la versión aplicable del modelo y las instrucciones de transmisión. El Ministerio de Turismo invita a los interesados a consultar sus servicios. La aplicación también incluye contacto directo con el proyecto de cambio climático del Ministerio del Ambiente.

Este servicio puede proporcionar información, asistencia técnica y apoyo para la coordinación de los procedimientos. El número dado es 01-976555, ext. La dirección de negocio indicada es l.kai@moe.gov.lb.

La siguiente aclaración prevista se refiere a las instituciones interesadas, el período de que se informa y el primer período de presentación. Estos elementos determinarán el calendario del primer informe anual.

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