FPNUL y la Marina Libanesa: preparación del relé en el mar

La FPNUL recuerda su misión marítima junto con la marina libanesa: prevenir la entrada y el tren no autorizados. El marco firmado en diciembre de 2025 prevé un aumento gradual de las responsabilidades nacionales. Los radares, simuladores y entrenamiento deben preparar esta autonomía, sin más transferencia anunciada el 9 de noviembre. El recordatorio forma parte de los preparativos para el final del mandato de las Naciones Unidas, previsto para el 31 de diciembre de 2026. No confirma que las fuerzas navales libanesas ya hayan adquirido todas las capacidades necesarias.

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La FPNUL y la Marina Libanesa siguen cooperando para impedir la entrada de armas no autorizadas por el mar. En un recordatorio emitido el 9 de noviembre de 2026, la misión también destaca su labor de capacitación y asistencia técnica. El objetivo sigue siendo permitir que las fuerzas navales libanesas asuman esas responsabilidades de manera independiente. El mensaje no es el anuncio de una nueva transferencia. Describe una preparación progresiva, ya bajo el marco de un acuerdo operativo firmado en diciembre de 2025.

El componente marítimo de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, conocido como MTF, funciona desde octubre de 2006. Su despliegue respondió a una solicitud del Gobierno del Líbano. Veinte años después, la FPNUL recuerda los dos componentes de este compromiso: contribuir a la seguridad marítima y fortalecer las capacidades de la marina nacional.

El texto del 9 de noviembre no indica ninguna intercepción, incautación o nuevo ejercicio. Tampoco anuncia que la marina libanesa puede realizar ahora todas las misiones interesadas por sí solas. Se centra en la cooperación, la asistencia técnica y la capacitación necesarias para lograr esta autonomía con el tiempo.

FPNUL y la Marina Libanesa: vigilancia de los enfoques del país

La fuerza marítima ayuda a las autoridades libanesas a vigilar sus aguas territoriales y asegurar su litoral. Ayuda a prevenir la llegada de armas y materiales relacionados sin autorización por mar. Esta misión forma parte de la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, aprobada en 2006.

El MTF es la primera fuerza naval integrada en una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Su alcance abarca toda la costa libanesa. La hoja de presentación de la Misión contiene una longitud de 110 millas náuticas para patrullar, aproximadamente 204 kilómetros.

Esta cooperación combina operaciones offshore con el desarrollo de recursos nacionales. Los buques internacionales prestan apoyo mientras las tripulaciones libanesas consolidan sus aptitudes. El objetivo sigue siendo permitir que las fuerzas navales y de seguridad del país lleven a cabo esas tareas.

La composición de esta fuerza evoluciona con las contribuciones de los Estados. En su actualización el 29 de octubre de 2026, la FPNUL identificó dos buques, proporcionados por Bangladesh y Alemania. Esta declaración describe los medios entonces presentes, sin perjuicio de su calendario de retiro individual.

Un marco firmado en Beirut en diciembre de 2025

The preparation of the relay is based on provisions prior to the 9 November reminder. El 23 de diciembre de 2025, ambas fuerzas firmaron un nuevo marco operacional en la base naval de Beirut. Rear Almirante Stephan Plath representó al MTF. El Almirante Mustapha El Aly representó a la Marina Libanesa.

Este documento organiza su cooperación para 2026. En él se prevé una mayor responsabilidad de las fuerzas libanesas por la seguridad de las aguas territoriales. Sus procedimientos abarcan la vigilancia de esas aguas y el desempeño de las misiones de seguridad marítima.

El marco también prevé una función internacional cambiante. The MTF must gradually shift from active participation in security tasks to advisory, coaching and observation. La capacitación de marineros libaneses sigue siendo un componente de esta transición.

El acuerdo prevé una mayor integración de las unidades libanesas en las estructuras comunes para ambas fuerzas. Sin embargo, este progreso depende de la disponibilidad operacional de las dependencias interesadas. Por consiguiente, la firma del marco no significa que ya se haya adquirido autonomía. Se establece una organización de trabajo para el fomento de la capacidad en 2026.

De radares costeros a operaciones

El 13 de febrero de 2026, el Comandante de la Marina Libanesa describió varios resultados de esta cooperación. Mustapha El Aly citó el desarrollo del conocimiento del espacio marítimo. Se basa en una red de radares avanzados, que se extiende al norte desde Arida hasta Naqurah en el sur.

Esta red es una de las formas en que las fuerzas navales pueden supervisar su entorno operacional. El Comandante también se refirió a la mejora de la preparación de edificios y la gestión de las operaciones. Enlazó este progreso a una evaluación más precisa de los riesgos marinos.

La capacitación no se limita a la prevención del tráfico de armas. También se refiere a búsqueda y rescate. El funcionario libanés describió el fomento de la capacidad como otro resultado del apoyo internacional. Por lo tanto, la seguridad en el mar incluye técnicas de vigilancia, navegación y asistencia para las personas en dificultad.

Equipos de capacitación, en la habitación y en el mar

La preparación del personal es fundamental para este proceso. La Armada Libanesa utiliza un simulador de navegación en la Escuela de Fuerza Naval. Los equipos especializados de la Marina Alemana participan en la formación de oficiales y oficiales no comprometidos.

Estas sesiones se centran en la navegación segura y las maniobras en el mar. Su objetivo es mejorar las habilidades de la tripulación y reducir el riesgo de accidentes. Complementan las actividades prácticas realizadas con los buques de la fuerza marítima.

El 17 de junio de 2026, la FPNUL describió la continuación de un programa de capacitación sostenido, tanto en el aula como en el mar. Estas actividades se integraron en el marco firmado en diciembre. Los presentó como preparación para mayores responsabilidades libanesas en aguas territoriales.

El Jefe de la FPNUL, General Diodato Abagnara, destacó luego la mejora gradual de la preparación del personal. También destacó la coordinación, la comprensión mutua y la confianza en las operaciones conjuntas. These elements inform the meaning of the November reminder: technical assistance accompanies continuous operational learning.

Un plazo de mandato sin autonomía automática

Esta preparación se lleva a cabo cuando se cierra el mandato de la FPNUL. La resolución 2790 prevé la cesación de las operaciones el 31 de diciembre de 2026. Una retirada ordenada y segura debe tener lugar dentro de un año.

Este calendario general por sí solo no constituye una certificación de las capacidades de la marina libanesa. El 9 de noviembre no proporciona ningún nuevo calendario detallado de transferencias marinas. Tampoco publica la evaluación final de la autonomía unitaria. El CCF mantiene un criterio concreto: su disposición operacional para asumir más responsabilidades en el mar.

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