CNSS: tres medidas para las prestaciones de salud

El CNSS anunció tres medidas de salud el 10 de noviembre de 2026. Su participación en medicamentos de miastenia aumentó del 80% al 95%, a partir del 5 de noviembre. Las tarifas para los actos de anatomopatología se multiplican por cuatro, mientras que la neonatología se une a especialidades reconocidas. El comunicado de prensa no detalla todas las escalas o fechas de aplicación. Estos cambios se refieren a beneficios específicos y no calculan automáticamente el reembolso de un archivo individual.

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El Fondo Nacional de Seguridad Social (CNSS) anuncia tres cambios en sus beneficios para la salud en el Líbano. Martes 10 de noviembre de 2026, su Director General, Mohammad Karaki, firmó las notas 854, 855 y 856. Se relacionan con medicamentos para la miastenia, la neonatología y la anatomopatología.

La medida más precisa es para los medicamentos para el tratamiento de la miastenia. La participación del Fondo aumentó del 80% al 95%, tanto dentro como fuera del hospital. El comunicado del CNSS fija su solicitud el 5 de noviembre de 2026, cinco días antes del anuncio de las nuevas notas.

Prestaciones sanitarias de la CNSS: tres cambios distintos

Este aumento figura en la nota 854. El texto anunciado se basa en el Decreto 4229 de 30 de octubre de 2026, publicado en el Boletín Oficial No 48, de fecha 5 de noviembre. La ganancia anunciada representa 15 puntos de participación para los productos medicinales en cuestión. Esto no es un aumento general de todos los reembolsos farmacéuticos.

El alcance de esta medida sigue siendo el de los medicamentos destinados a tratar la miastenia, para los beneficiarios del CNSS. Ni la lista ni los precios se dan en comunicado de prensa. Tampoco detalla los documentos necesarios para examinar un archivo individual.

La tasa del 95% refleja la contribución legal anunciada por el Fondo. Por sí solo no permite el cálculo de la cantidad a pagar por un pedido dado. Los gastos reconocidos y las condiciones aplicables al caso siguen siendo decisivos. Por lo tanto, el anuncio no permite decir que cada paciente pagará sólo el 5% del precio mostrado en la farmacia.

Neonatología entra en especialidades reconocidas

Nota 855 añade la especialidad de bebés prematuros y recién nacidos. También establece el valor de las visitas médicas durante el tratamiento, según el comunicado de prensa. Sin embargo, la escala no reproduce la escala.

Esta decisión se basa en la decisión 33 del Consejo de Administración, de 22 de octubre de 2026. The supervisory authority approved on 4 November, under reference 126/1. El comunicado no especifica por separado la fecha de entrada en vigor de esta disposición.

La adición se refiere a una especialidad médica y las visitas que le corresponden. No constituye el anuncio de un reembolso completo de cualquier hospitalización neonatal. Esta presentación no incluye un techo general sobre la cantidad o cantidad por día de tratamiento.

Un arancel cuadruplicado para los actos de anatomopatología

La tercera nota, No 856, multiplicada por cuatro la tarifa para la anatomopatología, a la que se refiere la letra A en el comunicado de prensa. asigna al médico especialista el 50% del valor de esta carta arancelaria.

Esta participación se refiere a la remuneración del practicante en la cuota por el acto. La cifra del 50% no describe la cantidad reembolsada al paciente. El Fondo no proporciona, en su anuncio, el antiguo valor de A o su nuevo valor en libras libanesas.

El aumento se debe a la decisión 32 del Consejo de Administración, de 22 de octubre. Recibió la aprobación de la Autoridad Fiduciaria No 124/1 el 4 de noviembre. Como con la neonatología, la liberación no proporciona una fecha de aplicación separada. Por lo tanto, la fecha del 5 de noviembre, asociada específicamente a las drogas de miastenia, no puede extenderse a las tres medidas.

Anuncios preparados con hospitales

Estos cambios se produjeron después de una reunión celebrada el 6 de noviembre entre Mohammad Karaki y una delegación del sindicato hospital privado. El Dr. Pierre Yared había examinado las relaciones financieras y los beneficios para los asegurados. La revisión del acto de anatomopatología y la introducción de la neonatología fueron entonces entre las medidas previstas.

Las notas del 10 de noviembre ofrecen ahora un marco claro para ambos. Siguen separados de las tasas de consultoría en la práctica y de los términos y condiciones para el arreglo de los beneficios. Un cambio en el método de pago no cambia por sí mismo el arancel de un acto o los derechos del beneficiario.

The CNSS presents these new provisions as a step towards improving health benefits. También indica que el proyecto para calcular el precio de los medicamentos sobre una base mediana está entrando en sus etapas finales. Sin embargo, su comunicado no anuncia su aplicación y no proporciona un calendario definitivo para esta otra reforma.

Foto de cubierta: frente al centro médico de la Universidad Americana de Beirut. Libnanews Bank Archive, fecha de tiro sin establecer. Ilustración del sector hospitalario, sin ningún vínculo particular entre la institución y las decisiones anunciadas. toda la fotografía conservada; composición Libnanews.

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