Waste in Kfour: the Environment seeks justice

La ministra de Medio Ambiente Tamara al-Zein siguió la solicitud de la Fiscalía de Nabatiyah de investigar los incendios en el depósito salvaje de Kfour. Su carta de 29 de octubre prevé varias posibles causas y medidas técnicas si se confirma la acumulación de gas. Residents also denounced a new black smoke in the area of Toul and Kfour. Sus acusaciones de quema voluntaria siguen separadas de los hechos establecidos judicialmente. En esta etapa no se han anunciado conclusiones de investigación ni responsabilidad individual.

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El Ministro del Medio Ambiente, Tamara el-Zein, relanzó el lunes 9 de noviembre de 2026 el seguimiento judicial del depósito salvaje Kfour. The burning of waste in Kfour and in the neighbouring sector of Toul is the subject of further complaints from the inhabitants of Nabatiyah. El departamento está pidiendo identificar las causas de los incendios y las posibles responsabilidades. No se anunció ninguna conclusión judicial.

The Minister met with Najat Abu Chacra, Attorney General of the Appeals Court of Nabatiyah Governorate. The exchange concerned the steps taken after a ministerial letter dated 29 October. En este documento se pedía que se iniciara una investigación sobre los incendios recurrentes en el depósito de desechos sólidos en la zona terrestre Kfour.

El Comunicado Ministerial destaca los riesgos que el humo plantea a los residentes y al medio ambiente. Se refiere a emisiones contaminantes, gases y partículas que pueden degradar la calidad del aire. Sin embargo, no proporciona resultados de mediciones atmosféricas o revisiones médicas para cuantificar los efectos de este episodio.

Waste burn in Kfour: causes still to be established

El Departamento desea que la encuesta examine varias explicaciones posibles. Se cita combustión espontánea relacionada con la acumulación de gas, una fuente de ignición externa y posibles fallas en la gestión o monitoreo del sitio. Propone el uso de expertos técnicos si es necesario.

Estas posibilidades constituyen vías de verificación. El enfoque del departamento no se contradice entre sí. Tampoco designa un bombero. Las responsabilidades y el posible seguimiento jurídico deben depender de los elementos establecidos por las investigaciones.

El correo también proporciona una respuesta técnica condicional. Si se confirma la acumulación de gas, el departamento solicita que la entidad responsable prepare e implemente soluciones de ingeniería. En particular, menciona una capa de suelo aislante en los desechos para prevenir nuevos incendios.

Esta es una de las demandas hechas a la justicia. El comunicado no indica que ya se haya impuesto o ejecutado. El Comité pide que se informe al Ministerio de las disposiciones adoptadas para supervisar su aplicación y evaluar su eficacia.

Una nueva alarma para los habitantes de Nabatiyah

On the same Monday, residents appealed to the Minister and to the judicial authorities responsible for the environment. Una agencia de noticias informó de la presencia en la tarde de humo negro grueso sobre Nabatiyah y las localidades circundantes. El informe se refería a residuos, plásticos y depósitos de chatarra en el sector de Toul y Kfour.

Los habitantes describen episodios casi semanales. Se quejan de olores pesados y polvo negro, y están particularmente preocupados por los niños y los ancianos. Su apelación incluye Zibdine, Harouf, Toul, Kfour, Doueyr, Charqiyah, Nmariiyah, Deir el-Zahrani y Habbouche, así como el sector Iqlim al-Touffah.

Los autores del comunicado atribuyen estos incendios a acciones deliberadas dirigidas a la eliminación de desechos. Ese cargo les pertenece. No constituye una investigación y no permite imputar un delito a una persona u organización identificada.

Municipios para fortalecer la vigilancia

Tamara el-Zein pide a los municipios interesados y a su sindicato que acompañen el proceso judicial. Los exhorta a intensificar los controles e inspecciones sobre el terreno, dentro de su competencia. También quiere recogida y transporte regular de residuos.

The Ministry states that it reserves the right to file a civil action against any person whose involvement would be established. Esta posición anuncia una posibilidad de enjuiciamiento, no una condena. The Minister stated that she wanted to follow up on the matter until responsibilities were identified and protective measures were in place.

En su declaración, la Comisión pone la contaminación de nuevo en las dificultades ya experimentadas por el pueblo del Sur como resultado de los ataques israelíes. Ella insiste en proteger su salud y se niega a permitir que el humo agregue una nueva prueba a su vida cotidiana.

La vigilancia se centra ahora en dos cuestiones concretas: las conclusiones técnicas que explicarán los incendios y las medidas que impedirán su recurrencia. El comunicado de prensa del 9 de noviembre no especifica una fecha para una opinión experta, una decisión judicial o un trabajo sobre el depósito.

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