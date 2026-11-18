Mary Peltola ganó por Associated Press en las elecciones del Senado de Alaska, contra el republicano saliente Dan S. Sullivan. El último conteo publicado le otorga el 50,12% de los votos, pero sigue siendo explícitamente no oficial. Esta proyección lleva al campamento demócrata a 56 escaños en el próximo Senado, contra 44 a los republicanos. La certificación está prevista para el 25 de noviembre. Una disputa sobre la presencia del homónimo de un senador sigue siendo distinta del resultado electoral y las operaciones contables.

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Associated Press atribuye a Mary Peltola la victoria en las elecciones del Senado de Alaska, contra el republicano saliente Dan S. Sullivan. Esta proyección, anunciada el 17 de noviembre en los Estados Unidos y la noche del 18 de noviembre en el Líbano, lleva a 56 el campamento demócrata en el próximo Senado, contra 44 los republicanos, según la agencia. No es válido para la certificación oficial de la votación.

50.12 % en la última declaración publicada

El estudio de la División de Elecciones de Alaska, que data del 17 de noviembre a las 17.46 horas hora local, dio 144.302 votos en Peltola, o sea el 50,12%, en comparación con 131.844 en Dan S. Sullivan, es decir, el 45,8%. La diferencia es de 12.458 votos. El documento registró 287,896 votos emitidos para este asiento y siempre marcó « resultados no oficiales ».

Otros dos candidatos fueron enumerados: Gerald L. Heikes, con 6,105 votos, y Daniel J. Sullivan Jr., el mismo nombre que el senador saliente, con 4,760 votos. Los candidatos registrados directamente por votantes total 885 votos. Los 401 distritos electorales contables reportaron resultados, pero esta cobertura geográfica completa no significa que todas las votaciones fueron finalmente procesadas.

Una proyección separada de la certificación

En su explicación de la decisión, AP indicó que cruzar el umbral del 50% permite que Peltola gane sin redistribución de preferencias si esta mayoría continúa. El Organismo también considera que seguirá en condiciones de ganar si el mecanismo de votación preferente se utilizara en última instancia. Es su análisis electoral, no una proclamación administrativa.

La División Electoral anunció el comienzo de las operaciones de redistribución el 18 de noviembre para las razas que lo necesitaban. El 25 de noviembre es la fecha prevista para la certificación. Alaska Public Media recuerda que los boletines enviados desde el extranjero pueden llegar hasta el 18 de noviembre, dentro de los plazos aplicables. Por consiguiente, queda por establecer el resultado oficial.

Un asiento adicional, no una nueva mayoría descubierta

La proyección de Alaska amplía una mayoría democrática ya adquirida en las proyecciones nacionales. Se refiere al Senado que tomará posesión en enero de 2027, no un cambio inmediato en la composición de la actual cámara. Este seguimiento es distinto de nuestro publicado durante la votación el 3 de noviembreantes de los resultados.

Una disputa sobre los dos Sullivan

La campaña estuvo marcada por acusaciones sobre el reclutamiento del homónimo del senador. Peltola dijo que no sabía de los otros candidatos, excepto de los suyos y los salientes. Estas acusaciones no son un fraude establecido.

Según Alaska Public Media, el Departamento de Justicia de EE.UU. apeló el rechazo de su solicitud para prevenir la certificación a la espera de una investigación de la posible confusión entre los votantes. The media stated that the government had not requested an accelerated procedure. Este enfoque judicial debe distinguirse del conteo, proyección de la Autoridad Palestina y futura certificación.

Cubierta: retrato de Mary Peltola publicado en 2022 por su oficina en el Congreso, dominio público, a través de Wikimedia Commons; Libnanews dressing. Fotografía de archivos, sin relación a la noche electoral de 2026.

Fuentes

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