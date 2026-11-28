El simposio de Kaslik puso la filosofía del escritor libanés a la vanguardia 150 años después de su nacimiento. Su novela inglesa de 1911 ayudó a entender lo que estaba haciendo con la pertenencia árabe.

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El simposio de Kaslik puso la filosofía del escritor libanés a la vanguardia 150 años después de su nacimiento. Su novela inglesa de 1911 ayudó a entender lo que estaba haciendo con la pertenencia árabe.

El jueves 26 de noviembre, la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik dedicó un día a la filosofía de Amin Rihani. El programa contó con una reunión sobre humanismo y comprensión entre culturas con una exposición de sus pinturas y esculturas, abierta hasta el 27 de noviembre. Para releer al pensador nacido en Freiké en 1876, se puede empezar por un objeto antiguo: una novela de 1911, escrita en inglés y construida alrededor de un manuscrito árabe ficticio.

Un manuscrito árabe inventado para una novela americana

InEl libro de KhalidDos jóvenes libaneses, Khalid y Shakib emigraron a Nueva York. El libro no comienza en el muelle americano, sino en una biblioteca en El Cairo, donde el lector aprende que se ha descubierto un manuscrito árabe. El proceso no intenta hacer del libro un documento histórico. Se establece una distancia entre el idioma del texto leído por el público y el idioma en que se afirma que la narrativa ha sido transmitida.

El montaje cuenta algo sobre la vida de Rihani. Cuando llegó a Nueva York, aprendió inglés en los Estados Unidos y luego reanudó el estudio del árabe en el Líbano. Su trabajo se desarrolló en ambos idiomas. La Biblioteca del Congreso mantiene facsimiles de sus manuscritos ingleses; los originales de esta colección permanecieron en Freiké.

Afiliación cultural, proyecto político

The Arabity of Rihani does not exhaust itself in the choice of a language or in accession to a State. El escritor defendió la independencia árabe de Ottoman y luego la dominación europea. Sus viajes en la península árabe también lo pusieron en contacto con líderes que no tenían los mismos intereses ni los mismos planes. Su literatura, ella, es capaz de colocar a dos jóvenes del Monte Líbano en la inmigración de Nueva York sin que su punto de partida desaparezca de la historia.

Kaslik decidió releer el alcance humanístico de este trabajo. La novela da una toma concreta a este programa: Rihani no hace que el Oriente y Occidente hablen como dos bloques. Circula gente, texto e ideas entre el Monte Líbano, El Cairo y Nueva York. La pregunta no es elegir cuál de estos lugares explica al escritor, sino ver qué cambia cada uno de sus escritos.

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