El terremoto se registró a las 9:30 a.m. el sábado a unos seis kilómetros de Manhattan Beach. Los bomberos de Los Ángeles no reportaron lesiones ni daños estructurales en su primer boletín. El centro de alarma descarta el riesgo de tsunamis.

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El terremoto se registró a las 9:30 a.m. el sábado a unos seis kilómetros de Manhattan Beach. Los bomberos de Los Ángeles no reportaron lesiones ni daños estructurales en su primer boletín. El centro de alarma descarta el riesgo de tsunamis.

Se sintió un temblor el sábado 28 de noviembre en Los Ángeles. El U.S. Institute of Geophysics (USGS) está situado a unos seis kilómetros al oeste de Manhattan Beach, en el Pacífico, y el vestíbulo tiene una profundidad de 12 kilómetros. El terremoto ocurrió en 0930 en California, o 1730 UTC.

La red sísmica en el sur de California había distribuido una estimación automática de 4,7 en magnitud local. El registro revisado de USGS mantiene 5.0 en magnitud de momento. Los dos valores se relacionan con el mismo temblor: no describen dos terremotos separados.

Cheques en Los Ángeles, sin alerta de tsunamis

Los bomberos de Los Ángeles movilizaron sus 106 cuarteles para comprobar la infraestructura de la ciudad y zonas sensibles. Su primer boletín no reportó lesiones ni daños estructurales. Esta fue una evaluación inicial para su área de intervención, no un hallazgo que abarca todos los municipios del condado.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunami de Estados Unidos informó en su boletín de 9.35 a.m. que no había peligro de tsunami asociado con este temblor. Los bomberos invitaron al público a prepararse para posibles réplicas.

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