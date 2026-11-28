Hombres armados tomaron el control de un buque de carga fuera de Yemen el sábado 28 de noviembre, antes de salir del barco. El Centro Británico de Seguridad Marina dice que la tripulación es segura y sonora.

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Hombres armados tomaron el control de un buque de carga fuera de Yemen el sábado 28 de noviembre, antes de salir del barco. El Centro Británico de Seguridad Marina dice que la tripulación es segura y sonora.

Hombres armados se acercaron a un barco mercante el sábado por la mañana en el Golfo de Adén, al suroeste de Balhaf, en la costa de Yemen. The master reported the collision at 0630 UTC to the UKMTO Marine Security Centre. In an update, this agency reported that the attackers had left the aircraft, that the crew was unharmed and that the cargo was moving towards its next stop.

El buque identificado comoMarsa Virgo

Clearwater Dynamics ha identificado el buque como elMarsa Virgo, un transportista de contenedores bajo bandera panameña. Indicó que la tripulación había recuperado el control de la nave. El boletín británico no nombró a los atacantes ni explicó las circunstancias bajo las cuales dejaron la nave.

El sábado por la mañana, el Centro Europeo de Seguridad Marítima de la Operación Atalanta informó de una colisión en la misma zona del Golfo. He had reported armed men on board and a crew in the shelter, without any reported injuries. La alerta europea no nombró la nave y no solo representa un segundo incidente.

El Golfo de Adén conecta el Océano Índico con el Mar Rojo a través del estrecho Bab al-Mandeb. Reports of piracy and the attacks claimed in recent years off the coast of Yemen are separate threats. La alerta británica no atribuye la colisión del 28 de noviembre a un grupo en particular.

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