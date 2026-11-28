El Ayuntamiento de Rmeich ha lanzado la clasificación de residuos y tiene una conexión satélite. Queda por documentar la reaprovisionamiento y el acceso a los servicios.

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En Rmeich, el municipio comenzó a distribuir contenedores de clasificación en noviembre y el gobierno dijo que había activado una conexión satélite para el gobierno local. Estas dos medidas se refieren a la vida cotidiana de un municipio del Sur aislado. No dicen nada por su cuenta sobre la regularidad de la oferta o el funcionamiento de todos los servicios.

El 10 de noviembre, el municipio de Rmeich anunció el comienzo de la distribución de contenedores rojos para residuos reciclables, con financiación de la embajada alemana. El dispositivo requiere que los residentes separen los materiales de la fuente. El circuito no se detiene en el ferry; entonces debe ser capaz de recogerlos y llevarlos a un sitio de tratamiento. El anuncio municipal no especifica los volúmenes ya eliminados o la frecuencia de la colección.

Una conexión para el ayuntamiento, no para todos los hogares

El 4 de noviembre, el Consejo de Ministros indicó que Rmeich era una de las primeras administraciones y organizaciones cuyo servicio de Internet por satélite se había activado. El beneficiario nombrado es el municipio, no todos los habitantes. El plan añade un medio de comunicación al ayuntamiento, mientras que las Naciones Unidas han documentado la cobertura intermitente en varias aldeas fronterizas. No hay registro público de horas de conexión ni de hogares con acceso regular a Internet en el municipio.

El combustible y las ayudas siguen siendo cuestiones separadas

El 31 de octubre, la alcaldesa Hanna el-Amil habló con Nawaf Salam sobre el suministro de petróleo a las instalaciones públicas y la ampliación de los programas de asistencia social. Desde esta solicitud, el anuncio de la conexión del ayuntamiento y el lanzamiento de la clasificación proporcionan elementos específicos en dos servicios, pero el informe del gobierno no publica un calendario para la entrega de combustible o un balance de ayuda pagado en el pueblo.

El 22 de noviembre, Nawaf Salam pidió que se preservara el enlace humanitario de Rmeich, Ain Ebel y Debel después del fin del mandato de la FPNUL. La situación de las tres localidades no se deduce de los mismos anuncios municipales. Rmeich’s bins and connection document local measurements; availability in other villages, regular deliveries and access to services must be established separately.

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