El 27 de noviembre el instituto de investigación sobre el VIH de Uganda lanzó un ensayo de fase 1 contra el ébola Bundibugyo. En la República Democrática del Congo, la OMS informó de más de 12.000 casos denunciados y 5.900 muertes para el 24 de noviembre.

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El 27 de noviembre el instituto de investigación sobre el VIH de Uganda lanzó un ensayo de fase 1 contra el ébola Bundibugyo. En la República Democrática del Congo, la OMS informó de más de 12.000 casos denunciados y 5.900 muertes para el 24 de noviembre.

El Instituto de Investigación de Virus de Uganda (UVRI) anunció el 27 de noviembre el lanzamiento, con Moderna, de un ensayo de fase 1 de una vacuna experimental contra el ébola Bundibugyo. Este es el primer ensayo en África, según el Instituto, de una vacuna de ARN mensajero contra este virus. Desde agosto se ha iniciado en Canadá un primer ensayo del mismo candidato a vacunas en adultos.

Un primer componente pediátrico

El estudio ugandés debe incluir aproximadamente 224 voluntarios sanos entre los 65 años. El Instituto informa de que ha comenzado la contratación. El objetivo es evaluar la seguridad vacunal y la respuesta inmunitaria, incluso en niños pequeños, que no se incluyeron en el juicio canadiense. Esta no es una campaña de vacunación: el lanzamiento del estudio no establece la eficacia de la vacuna contra la enfermedad.

En la República Democrática del Congo, un grupo de expertos de la OMS recomendó que se evaluara al candidato en un ensayo clínico separado en una etapa más avanzada. Otros candidatos se estudian en paralelo. La inclusión en estos juicios no constituye una autorización de comercialización.

En la República Democrática del Congo, la OMS pide la protección de los equipos de atención de la salud

En su comunicado de 27 de noviembre, la OMS informó de que más de 12.000 casos de ébola y 5.900 muertes se habían notificado en la República Democrática del Congo antes del 24 de noviembre. Mantiene el estado de emergencia de salud pública internacional. Dijo que había verificado por lo menos 94 ataques de salud en el país desde la declaración de emergencia, unos seis meses antes. Su comité de emergencia está pidiendo un acceso seguro a las zonas afectadas y un plazo más corto para el diagnóstico y la gestión.

Archivo de fotos : CDC / Amy Schuh,Public Health Image Library, Bwera, 26 junio 2019. La imagen no representa la prueba de 2026.

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