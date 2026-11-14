La ONU anuncia la llegada de Amina Mohammed en Beirut durante el fin de semana del 14 y el 15 de noviembre. El Secretario General Adjunto debe reunirse con agentes humanitarios, funcionarios del Líbano y personal de la FPNUL. La salud mental y el apoyo psicosocial es el primer objetivo anunciado en el Plan Greentree lanzado en 2025. No hay horario detallado o la llegada real confirmada. La financiación inicial del programa no debe confundirse con la nueva ayuda al Líbano.

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Amina Mohammed se espera en Beirut durante el fin de semana del 14 y el 15 de noviembre. La ONU anunció la moción el 13 de noviembre de 2026, colocando la salud mental y el apoyo psicosocial en el centro del programa. También se prevén conversaciones con las autoridades libanesas y el personal de la FPNUL. El anuncio no confirma una llegada ya hecha.

Amina Mohammed esperaba de agentes humanitarios

El Vicesecretario General de las Naciones Unidas debería visitar proyectos destinados a las poblaciones afectadas por crisis, incluidas las comunidades desplazadas. Debe reunirse con cuidadores, socios humanitarios y actores de primera línea. Estos intercambios incluirán el acceso al apoyo psicológico, así como el apoyo a los profesionales expuestos al estrés y al trauma.

El desplazamiento es parte del plan de aceleración de Greentree. Este programa incluye a la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones de Colaboración, la OMS, el UNICEF, el ACNUR y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Amina Mohammed y Julia Gillard, presidenta de Wellcome, participaron en su preparación con expertos internacionales.

Un programa lanzado en 2025, no un nuevo sobre

Las Naciones Unidas presentaron Greentree el 23 de septiembre de 2025, con un comienzo previsto en el Chad y el Líbano. El proyecto prorrogó una reunión en noviembre de 2024. Por lo tanto, la visita anunciada para este fin de semana se refiere a una iniciativa ya lanzada, no a la creación de un programa anteriormente inexistente.

En el momento del lanzamiento, Wellcome anunció un compromiso de 13,2 millones de dólares. This funding was to support the start-up of the initiative, research and adaptation of interventions to local contexts. Esta suma no se prometía exclusivamente para el Líbano. Esta cantidad de 2025 tampoco es una nueva ayuda concedida durante el viaje del 2026 de noviembre.

Los objetivos presentados por Wellcome son concretos: desarrollar y evaluar intervenciones psicológicas que se pueden ofrecer a más personas y luego integrarlas en servicios humanitarios. La educación y la protección están entre los sectores interesados. El programa también incluye la capacitación de profesionales y el fortalecimiento de las políticas nacionales. Estos objetivos describen su marco de acción, no una evaluación de los resultados ya alcanzados en el Líbano.

Reuniones del Gobierno y la FPNUL

Amina Mohammed también necesita hablar con altos funcionarios gubernamentales y el equipo de las Naciones Unidas en el país. Se anunció una reunión con el personal de la FPNUL para celebrar el compromiso del personal de mantenimiento de la paz y reafirmar el apoyo de las Naciones Unidas a la estabilidad del Líbano meridional.

El programa hecho público no especifica el calendario de las entrevistas ni los sitios a visitar. Tampoco presenta una decisión sobre el futuro de la FPNUL. Los pasos reales y los nuevos compromisos tendrán que distinguirse de este anuncio de viaje.

Fotografía de archivo: Amina J. Mohammed en Washington, 18 de abril de 2024. Freddie Everett / Departamento de Estado de Estados Unidos, dominio público. Esta imagen no muestra la visita anunciada en Beirut en noviembre de 2026.

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