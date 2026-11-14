París: 21 estaciones de metro cerca 14 de noviembre

RATP anuncia el cierre de 21 estaciones de metro en París para los eventos el sábado 14 noviembre 2026. Châtelet y Les Halles están preocupados de 10 a.m. y luego 19 otras estaciones a las 11 a.m. en tiempo de París. También se interrumpirán dos secciones de las líneas 6 y 11. Los trenes no servirán a estaciones cerradas y se eliminarán las conexiones. La recuperación dependerá de la autorización de la prefectura policial, sin un calendario general.

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RATP planea cerrar 21 estaciones de metro en París el sábado 14 de noviembre de 2026, a petición de la prefectura policial. Châtelet y Les Halles están preocupados a partir de las 10 am. Se prevé que otras 19 estaciones sigan a las 11.00 horas. Estas horas son las de París, las 11.00 y las 12.00 horas en Beirut, respectivamente.

El boletín oficial consultado a principios del sábado por la mañana presenta estas medidas como arreglos de seguridad relacionados con manifestaciones. También anuncia dos interrupciones de tráfico. Las restricciones deben entrar en vigor por la mañana.

Estaciones de metro: Châtelet y Les Halles a partir de las 10:00

La primera ola se refiere a dos estaciones:

Castaño en las líneas 1, 4, 7, 11 y 14 del metro.

en las líneas 1, 4, 7, 11 y 14 del metro. Los Hallesen la línea 4.

El boletín distingue entre las estaciones de metro. No permite un cierre general de todos los muelles RER en Châtelet-Les Halles. Los viajeros que usan este poste deben comprobar su información de línea por separado.

Diecinueve estaciones adicionales a las 11.00 horas

La segunda onda cubre las siguientes estaciones, con las líneas de metro indicadas por el operador:

Charles de Gaulle-Etoile: líneas 1, 2 y 6.

líneas 1, 2 y 6. George V, Argentina y Tuileries: línea 1.

línea 1. Franklin D. Roosevelt: líneas 1 y 9.

líneas 1 y 9. Champs-Elysées–Clemenceau: líneas 1 y 13.

líneas 1 y 13. Concord: líneas 1, 8 y 12.

líneas 1, 8 y 12. Reuilly-Diderot: líneas 1 y 8.

líneas 1 y 8. Miromesnil: líneas 9 y 13.

líneas 9 y 13. Inválido: líneas 8 y 13.

líneas 8 y 13. Bastilla: líneas 1, 5 y 8.

líneas 1, 5 y 8. Chemin Vert, Saint-Sébastien-Froissart e Hijas del Calvario: línea 8.

línea 8. Vaneau: línea 10.

línea 10. National Assembly, Solferino and Rue du Bac: línea 12.

línea 12. Varenne:línea 13.

El RER A tampoco servirá a Charles de Gaulle-Étoile a partir de las 11 en punto, confirma la página oficial de esta línea. Esta restricción no significa detener el RER A en todo su viaje.

Dos secciones interrumpidas, correspondencia eliminada

La línea 6 se interrumpirá entre Kléber y Charles de Gaulle-Étoile. La línea 11 estará entre Hôtel de Ville y Châtelet. El boletín general no proporciona un calendario separado para estas dos interrupciones.

En estaciones cerradas, los trenes correrán sin parar y las conexiones no serán aseguradas, dice RATP. Como resultado, una línea puede seguir funcionando mientras ya no permite que el tren descienda o cambie en una estación determinada.

Estas medidas acompañan el día de las manifestaciones el 14 de noviembre. En París, los organizadores anunciaron un curso República–Bastille–Nación. El sistema de transporte debe distinguirse de los resultados de la movilización, que aún no se conoce el sábado por la mañana.

La reapertura de las estaciones dependerá de la autorización de la prefectura policial. No se anuncia un calendario general en el boletín consultado. La información de movilidad RATP y Île-de-France debe ser revisada justo antes del viaje, incluyendo el viaje de regreso.

Cubierta: entrada de Châtelet fotografiada el 27 de noviembre de 2016 por Chabe01, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Archivo fotográfico, sin conexión visual con los cierres del 14 de noviembre de 2026. Layout Libnanews bajo la misma licencia.

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