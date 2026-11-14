Ejército libanés: candidaturas del 16 de noviembre

El ejército libanés anuncia el reclutamiento de especialistas militares y civiles. Las solicitudes se recibirán del 16 de noviembre al 18 de diciembre de 2026, en el cuartel de Karantina, de lunes a viernes. En el comunicado se especifican las esferas abiertas a la mujer, mientras que en su anexo se detallan los documentos administrativos y las fotografías que se han de preparar. El depósito es personal y no es válido. Los candidatos deben verificar las condiciones del grado y la especialidad antes de viajar.

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Del 16 de noviembre al 18 de diciembre de 2026 inclusive, las Fuerzas Armadas Libanesas recibirán solicitudes de reclutamiento especializado. The announcement of the Ministry of Defence and Command, dated 13 November, concerns military and civilians. Los candidatos deben presentar sus propios archivos en el cuartel de Karantina, con la música del ejército, de lunes a viernes entre las 7.30 y las 14.00 horas, hora del Líbano.

El procedimiento se lleva a cabo por concurso para puestos de sargento o corporal especialista. El comunicado y su anexo no dan el número de escaños. Por lo tanto, una solicitud no califica para la selección o el nombramiento al ejército.

Ejército Libanés: ¿Qué perfiles se refieren?

Las condiciones no son las mismas para hombres y mujeres. Según el comunicado de prensa, los candidatos deben tener un diploma en salud, orientación, tecnología de la información o electrónica, telecomunicaciones. La presencia de un comercio en la lista general no significa que todas las categorías puedan solicitarlo. Antes de redactar su expediente, las personas interesadas deben comprobar con el ejército las condiciones de edad y diploma correspondientes al grado y la especialidad de que se trate.

Un archivo diferente para civiles y militares

El candidato debe haber sido libanés durante al menos diez años. El texto también impone requisitos judiciales y de conducta. En particular, excluye ciertas condenas, incluso después de la rehabilitación o amnistía. Pide que se comprometa a firmar el contrato voluntario previsto en las normas vigentes. El texto también prevé compromisos escritos sobre afiliación política antes de su incorporación, con excepción de los militares.

Para los civiles, los documentos incluyen extractos individuales y familiares de estado civil, certificado de residencia, certificado de buena conducta del mukhtar y antecedentes penales. Se requieren dos copias certificadas del diploma solicitado. Esta lista resume las piezas principales; los requisitos adicionales dependen del estado del candidato.

Las fotografías solicitadas son precisas: cinco en formato 4 × 4 cm, tres en frente y dos en perfil, y dos en formato 12 × 8 cm mostrando todo el cuerpo de pie. El anuncio requiere fotos recientes, intactas y certificadas. En el caso del personal militar, el comandante de la unidad administrativa los debe tomar de forma uniforme.

También se exige a los miembros que presenten servicios previstos y registros vitales, así como registros disciplinarios. Se aplican condiciones especiales a voluntarios y reclutas cuyo servicio se ha extendido. El documento distingue entre las sanciones elegidas y su período de cálculo: estas normas no deben sustituirse por condiciones para los civiles.

Compruebe las fechas de las piezas antes de moverse

El Anexo establecerá un período de 30 días en el momento de presentar los documentos que designe expresamente. Esta norma no significa que todos los documentos, incluidos los diplomas, hayan sido publicados dentro de un mes. Los candidatos pueden consultar las condiciones y documentos requeridos de los mandos regionales, los lugares militares y los cuarteles, así como el sitio web oficial del ejército.

Los materiales de las pruebas escritas están disponibles en el lugar de depósito. Ni la fecha de los exámenes ni su horario se especifican en el comunicado de prensa del 13 de noviembre y su anexo.

Archivo de fotos publicado en Febrero 2025; fecha de tiro indocumentado. No muestra el reclutamiento de noviembre de 2026. Ejército libanés, dirección de Orientación / Libnanews Banco de Imagen.

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