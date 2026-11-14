Francia se prepara para un nuevo sábado de movilización el 14 de noviembre. Laurent Nuñez anuncia alrededor de 70.000 agentes de policía y gendarmes, con el personal todavía es probable que se ajuste. En París, varias organizaciones planean una ruta común de la República a la Nación por Bastille. The Human Rights League also calls for a demonstration. Se han adoptado medidas locales para supervisar ciertas asambleas, como la autorización de dos drones en Metz. Estos anuncios preceden a los acontecimientos y no constituyen una evaluación del día.

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Las manifestaciones del 14 de noviembre de 2026 deben movilizar aproximadamente 70.000 policías y gendarmes en Francia. Laurent Nuñez anunció el viernes 13 de noviembre este plan para el quinto sábado de movilización contra costosa vida. En París, varias organizaciones planean converger en una ruta de la República a la Nación, por Bastille.

El Ministro del Interior prevé entre 50 y 60 desfiles en el territorio. Estas estimaciones no constituyen un balance de equidad. Durante su entrevista televisada el viernes, Laurent Nuñez dijo que el número de agentes del orden seguiría siendo discutido en una reunión durante el día.

Eventos del 14 de noviembre: un dispositivo anunciado como móvil

El Ministro planea renovar la organización de los sábados anteriores, con unidades capaces de moverse y reaccionar ante grupos dispersos. También anunció controles al corriente de las procesiones. Los riesgos de sobrecostos a que se hace referencia en el informe son una cuestión para que las autoridades evalúen, no por el registro de incidentes ocurridos este sábado.

En París convergen varias llamadas

La coordinación de los Gilets Amarillos anunció el viernes el acuerdo de la prefectura policial para el viaje República–Bastille–Nación, depositado el martes. The CGT also confirmed the absence of a ban on this event. Los sindicatos de Ile-de-France del CGT, el FSU y FO planean participar.

Esta convergencia reúne distintas exigencias: poder adquisitivo, condiciones de estudio, servicios públicos y lucha contra la violencia contra los niños. No significa que todas las organizaciones tengan el mismo programa. Estos anuncios de los organizadores describen un curso planificado, cuyo progreso real queda por ver.

The LDH also calls for

In a statement dated 9 November, the Human Rights League calls for join the 14 November protests. Se impugna la propuesta de una ley sobre la presunción de legítima defensa de la aplicación de la ley.

The association believes that this legislation would weaken investigations following police fire and the rapid collection of evidence. Invoca la responsabilidad de los funcionarios públicos y el control de la necesidad y proporcionalidad del uso de armas. Sus objeciones al texto, no una decisión judicial que establezca esas consecuencias.

En Metz, una autorización precisa para dos drones

Las disposiciones locales no se confunden con los arreglos nacionales. Un decreto del prefecto del Moselle, de fecha 12 de noviembre, autoriza dos cámaras en drones el sábado 14 de noviembre, a partir del mediodía. Se cita una marcha para la manifestación de Gaza y esboza el sobrevuelo en un mapa que abarca las zonas de Metz, Longeville-lès-Metz y Montigny-lès-Metz.

La autorización corre hasta el final de la seguridad y la restauración de los flujos de tráfico. El texto excluye la captura de sonido y el reconocimiento facial automatizado. Esta autorización administrativa no prueba que los dispositivos ya se hayan utilizado. Tampoco se aplica a todas las procesiones francesas.

Cobertura: Evento en París, 6 de febrero de 2020. Archivo fotográfico, no relacionado con el desarrollo del 14 de noviembre de 2026. Foto: Jeanne Menjoulet / Flickr, CC BY 2.0. Boxeo y adhesivo editorial Libnanews.

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