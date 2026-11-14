Bahrein: El CENTCOM niega la destrucción del radar

El 13 de noviembre, el CENTCOM negó la destrucción de un radar estadounidense en Bahrein reclamado por los Guardias Revolucionarios. El comando afirma haber derribado dos drones de ataque dirigidos hacia el reino, sin lesiones ni daños. Teherán había presentado su operación como respuesta a un ataque contra una torre de telecomunicaciones en Sirik. Ambas versiones se distinguen: se verifica la declaración de Estados Unidos, pero el proceso de interceptación no tiene confirmación independiente en los documentos consultados.

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El Comando Central del Ejército de Estados Unidos, CENTCOM, negó el viernes 13 de noviembre de 2026 la destrucción de un radar americano en Bahréin reclamado por Irán. Afirma que sus fuerzas derribaron dos drones lanzados por los Guardias Revolucionarios al reino. According to his statement, no one was injured and no damage was found.

Esta respuesta, publicada en X y reportada por varias agencias de noticias, trae la versión americana de un episodio anunciado anteriormente por Teherán. No constituye una confirmación independiente de las interceptaciones. La hora exacta de las operaciones y su ubicación no se especifican en el breve texto del comando.

American Radar en Bahréin: dos versiones opuestas

Los Guardias Revolucionarios dijeron el viernes que su fuerza aeroespacial había apuntado y destruido un radar de alerta temprana estadounidense. Su comunicado número 22 presentó la operación como respuesta a un ataque aéreo contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, el sur de Irán.

El texto iraní no dio el nombre del sitio en Bahrein, el modelo de radar o su ubicación exacta. Tampoco indica los medios utilizados. The destruction announced remained unconfirmed when our first article on this claim was published.

CENTCOM ahora desafía este resultado y proporciona varios vehículos: dos drones de uso único. Los asigna a los Guardianes de la Revolución y asegura que ambos han sido asesinados. No describe las defensas utilizadas.

Sirik, el terreno invocado por Teherán

The Iranian claim refers to the events of Thursday 12 November in Sirik, in the province of Hormozgan, near the Strait of Ormuz. The Iranian official press reported an attack by quoting official sources, without a detailed record.

En su comunicado del viernes, los Guardianes designan una torre de telecomunicaciones como blanco del ataque al que dicen que están respondiendo. Esta explicación sigue siendo la de la organización militar iraní. La negación estadounidense del radar en Bahréin no especifica las circunstancias del episodio de Sirik.

The Guardians accompany their claim with a warning regarding air operations and oil navigation in the Strait of Ormuz. Amenazan con medidas más severas en caso de acciones reiteradas que denuncian. Estas amenazas no constituyen el anuncio verificado de una nueva operación.

Un incidente en una confrontación abierta

El episodio viene durante una frágil lull en el conflicto entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán. Teherán atacó entonces las bases estadounidenses en los países del Golfo y trató de restringir la navegación en el Estrecho de Ormuz. Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes.

La denegación del CENTCOM se refiere precisamente a la reclamación de 13 de noviembre en Bahrein. No es un anuncio de un fin a las hostilidades ni un acuerdo de navegación. Los documentos consultados no permiten la determinación independiente de las trayectorias de drones o medios de interceptarlos. La respuesta estadounidense no publica estos detalles.

Coverage: Iranian flags in Qom, photograph of archives of 6 May 2011, without visual link to the events in Bahrain. Foto Mostafa Meraji / Wikimedia Commons, CC0; cropping and titration Libnanews.

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