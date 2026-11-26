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El miércoles 25 de noviembre, el Comité de Familias de Prisioneros informó de que las primeras medidas de amnistía habían comenzado a aplicarse en el edificio B de Roumieh. Este testimonio ha sido nuevo desde las protestas a principios del mes. No proporciona una declaración oficial de las liberaciones ni la base jurídica de cada detenido.

Las familias han estado exigiendo durante varias semanas examinar situaciones individuales. The prison includes convicted persons and others who have not yet been tried. La institución o el edificio en que se encuentran no determina su elegibilidad.

Una amnistía completa y una reducción de la sentencia no son iguales

La Ley No 70 de 4 de septiembre de 2026 abarca los delitos cometidos antes del 1o de marzo de 2026 por su componente de amnistía. When the facts are covered, the public prosecution is extinguished and the main sentences handed down are eliminate. La lista de exclusiones incluye casos referidos al Consejo de Justicia, delitos de terrorismo, delitos contra fondos públicos y violencia sexual. La exclusión de la amnistía plena por sí sola no conduce a la conclusión de que un caso está excluido de cualquier medida prevista por la ley.

El artículo 3 se refiere por separado a las reducciones de condenas. En particular, prevé una reducción de un tercio de las penas restantes. El Consejo Constitucional aclaró que las condiciones especiales relativas al derecho del partido civil se aplican a todos los homicidios intencionales comprendidos en los artículos 547 a 549 del Código Penal. También armonizó el plazo para los delitos relacionados con las drogas que podían incluirse en la amnistía plena. Por lo tanto, es necesario leer la ley con la decisión del 12 de octubre, y no sólo con el texto publicado en septiembre.

La detención preventiva sigue una norma separada

Article 5 provides for the release of persons who have not been tried for acts prior to 1 March when their detention exceeds 12 prison years within the meaning of the text. Continúan las actuaciones penales. Este mecanismo difiere de la absolución de la acción pública.

In practice, the competent judicial authorities must verify the date of the facts, the qualification of the offence, the situation of the sentence or detention and the existence of another form of detention. La administración penitenciaria ejecuta las decisiones: no designa a los beneficiarios según el edificio. The reporting of the first measures by the families therefore does not give the detainees in Roumieh a common deadline or list of cases settled.

Ilustración: prisión de Roumieh, foto de archivos de Libnanews. No muestra las medidas anunciadas por las familias el 25 de noviembre.

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