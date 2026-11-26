En una visita al Yemen, el funcionario humanitario de las Naciones Unidas Tom Fletcher pide un acceso sostenible a los civiles, incluido Taëz. El Consejo de Refugiados de Noruega ha recibido 500,8 millones de dólares en concepto de financiación para un plan de 2.160 millones de dólares.

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En una visita al Yemen, el funcionario humanitario de las Naciones Unidas Tom Fletcher pide un acceso sostenible a los civiles, incluido Taëz. El Consejo de Refugiados de Noruega ha recibido 500,8 millones de dólares en concepto de financiación para un plan de 2.160 millones de dólares.

Los equipos humanitarios del Yemen se enfrentan a nuevos desplazamientos, mientras que todavía faltan tres cuartas partes de la financiación solicitada para 2026. El Consejo de Refugiados de Noruega publicó este examen el jueves 26 de noviembre, durante una visita de su Secretario General, Jan Egeland. Por su parte, el funcionario humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, fue al país para pedir fondos, pero también la posibilidad de llegar a personas cuya guerra está perturbando el suministro.

Familias desplazadas a Taez, Abyan y Lahj

NRC informa de que casi 5.000 hogares recién desplazados se sumaron a los lugares que ha apoyado desde la intensificación de los combates en agosto. Entre ellos, más de 3.100 llegaron a Abyan, 1.350 en Taez y más de 500 en Lahj. Se registran llegadas a sitios apoyados por esta organización, no el total nacional. NRC apoya 25 sitios en las gobernaciones que acogen a familias que han huido de los combates de Taez y Costa Oeste.

En los lugares visitados, Egeland describe a las familias que no han recibido ninguna ayuda y a otros que necesitan refugio bajo hojas de plátano. En el plano nacional, sólo se recibió el 12% de los fondos necesarios para los refugios de emergencia, según las cifras citadas por la Comisión Nacional de Reforma. Para la seguridad alimentaria, la proporción es del 16%. Por lo tanto, la falta de dinero afecta tanto a la primera ayuda como al alojamiento.

Alivio obstaculizado por la falta de fondos y restricciones de acceso

El plan humanitario 2026 apuntaba inicialmente a 12 millones de personas, mientras que las necesidades ya abarcaban a una población más amplia. Según la declaración de la Comisión Nacional de Reforma, quedan por financiar aproximadamente 1.660 millones de dólares con cargo a los 2.160 millones de dólares solicitados. Las perturbaciones en la cadena de suministro también causaron perturbaciones de alimentos y combustible, explica la organización, afectando a las familias cuyos presupuestos ya estaban ajustados antes de que se fueran.

Las Naciones Unidas piden a las partes que permitan un acceso seguro y sostenible a los civiles, prestando especial atención a Taëz. La misión Fletcher también incluye una petición separada: la liberación inmediata e incondicional de los empleados de las Naciones Unidas y otros trabajadores humanitarios detenidos por los Houthis. The NRC reports that in the north of the country, the suspension of United Nations operations after these detentions, access restrictions and the decrease in funds have reduced the number of organizations able to distribution relief. Ni la visita de Fletcher ni la de Egeland fue acompañada, en los anuncios consultados el jueves, por un acuerdo sobre el acceso a Taëz o por un nuevo compromiso financiero cuantificado.

Taëz Old Town, archivo del 2004.Apie / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Libnanews, bajo la misma licencia.

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