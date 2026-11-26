UKMTO informa que un petrolero fue golpeado el 25 de noviembre cuando salió del Estrecho de Ormuz. La tripulación es segura y sonora.

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UKMTO informa que un petrolero fue golpeado el 25 de noviembre cuando salió del Estrecho de Ormuz. La tripulación es segura y sonora.

An oil tanker leaving the Gulf was hit on Wednesday, 25 November by an unidentified projectile in the Strait of Ormuz, off the Omani port of Khasab. Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) hizo público el incidente el jueves, en su opinión 223-26, citando a las autoridades locales. Todas las tripulaciones son seguras y sanas, según esta primera evaluación.

No se notificaron descargas marítimas

El centro británico no especificó el nombre del buque o su bandera. Tampoco detalla el daño, no se refiere al tirador y no especifica la naturaleza del proyectil. No se había informado de ningún impacto ambiental en el momento de la notificación. Este balance no constituye una inspección del casco o la carga.

Este es un evento separado del que informó el mismo día al oeste de Dubai. En este segundo caso, el capitán de otro buque tanque había declarado que había oído una explosión cerca de su nave. No se informó de daños al buque en ese momento.

Veinticinco marineros muertos en la región según la OMI

Al 23 de noviembre, la Organización Marítima Internacional había registrado 141 incidentes confirmados y 25 marinos muertos en la región desde el comienzo del conflicto. La encuesta abarca el Golfo, el Estrecho Ormuz y el Golfo de Omán. Se detiene antes del incidente del 25 de noviembre y no permite que el proyectil que golpeó este buque sea atribuido.

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