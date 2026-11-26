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Un juez federal bloquea temporalmente los procedimientos contra ocho estaciones ABC. Disney y ABC acusan al regulador federal de represalias editoriales.

El juez federal Loren AliKhan prohibió a la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos proceder con la pronta renovación de ocho estaciones de televisión propiedad de ABC el miércoles 25 de noviembre. El Tribunal Federal de Washington también rechazó la petición de la FCC de cerrar el caso. La controversia continúa: la orden protege las estaciones durante el examen del recurso, sin finalizar el cargo de represalia.

Ocho estaciones, incluidas las estaciones de Nueva York y Los Ángeles

El 28 de abril, la FCC ordenó a las estaciones interesadas que presentaran solicitudes de renovación antes de sus plazos regulares. Ninguna de las ocho licencias se renovaría normalmente antes de 2028, sobre la base del registro. Estas estaciones incluyen WABC-TV en Nueva York, KABC-TV en Los Ángeles y WLS-TV en Chicago. They filed their files in protest on 28 May, before ABC and its parent Disney seized the court in August.

In particular, the measure of the judge prevents the regulator from referring such applications to an administrative hearing in the context of the advance proceedings. No emite nuevas licencias y no elimina de la FCC su autoridad general para controlar las emisoras.

The First Amendment at the heart of the appeal

El regulador había invocado una investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones de las emisoras, incluyendo reglas que prohíben la discriminación. ABC y Disney argumentan que el procedimiento era de hecho una respuesta al contenido que no agradaba a Donald Trump. En su decisión razonada, el juez señaló que el regulador inició la revisión del siguiente día de un mensaje del presidente pidiendo el despido del facilitador Jimmy Kimmel. También examina las declaraciones anteriores de Trump pidiendo la retirada de licencias de las estaciones de ABC debido a su cobertura.

En esta etapa, el juez considera que es probable que ABC tenga éxito en su argumento basado en la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión. Para el tribunal, un procedimiento reglamentario ya puede causar daño si sirve para desalentar ciertas declaraciones, incluso sin la retirada de una licencia. La FCC debe informar sobre la ejecución de la orden a más tardar el 2 de diciembre. Las partes deben proponer conjuntamente la continuación del calendario judicial antes del 9 de diciembre.

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