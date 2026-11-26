Los proyectos estadounidenses del 25 de noviembre tratan las importaciones chinas y europeas de manera diferente. Una bolsa de cuero muestra por qué la tasa mostrada no es suficiente.

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El 25 de noviembre, el Representante de Comercio de los Estados Unidos publicó proyectos de aranceles para 14 asociados, entre ellos China y la Unión Europea. Los avisos están sujetos a consulta. Ninguno de ellos, en esa fecha, convierte la tasa anunciada en un nuevo cargo en un cargamento. Los importadores deben leer el país de origen, código de producto, exenciones e impuestos ya aplicables.

Un producto, dos cálculos diferentes

Para la Unión Europea, el texto de consulta propone una tasa de 15% después de tener en cuenta el deber de nación más favorecida y las obligaciones ya aplicables de la sección 301, con excepciones. Para China, el proyecto distingue entre productos ordinarios, productos del Anexo A y productos del Anexo B: hasta un 20% en el primer grupo, según el mecanismo de deducción previsto para ciertos derechos relacionados con el trabajo forzoso, hasta un 10% para el segundo grupo y una exención de esta medida propuesta para los productos del Anexo B.

Tomemos, puramente como ilustración, dos bolsos idénticos, con una superficie exterior de cuero y un valor aduanero de más de 20 dólares, uno de origen europeo y uno de origen chino. En este ejemplo, supongan que caen dentro de la partida 4202.21.90 del arancel estadounidense. Este código no está incluido en los Anexos de la UE y China consultados. El primer paso es idéntico: establecer el código y el valor del deber. Después de eso, los caminos se separan. Para los bienes europeos, es necesario examinar si el producto está excluido y qué impuestos existen en el cálculo del umbral propuesto. En el caso de los bienes chinos, el código se utiliza para determinar si corresponde a uno de los dos anexos y, a continuación, determinar los deberes que seguirían siendo aplicables independientemente de este proyecto. En un cálculo simplificado, si 9 dólares ya se ven adeudados por 100 dólares de valor en la bolsa europea y no se aplica ningún otro impuesto pertinente, sumando hasta el 15% añadiría 6 dólares, no 15. Para la bolsa china es necesario conocer los derechos atribuidos a su origen y el tratamiento aplicable a la investigación del trabajo forzoso antes de calcular el suplemento. Este ejemplo describe el método; no constituye el precio de la autorización aduanera real.

Consultas antes de la aplicación

Estas medidas, según la USTR, están dirigidas a políticas que mantienen la sobrecapacidad industrial y penalizan a las empresas estadounidenses. La administración abrió 16 investigaciones en marzo; Anuncia conclusiones para 14 socios y en esta etapa no informa sobre México y Noruega. El caso no se confunde con el procedimiento separado sobre las importaciones de mercancías producidas por trabajos forzados.

El 5 de enero de 2027 es el plazo anunciado para las presentaciones escritas y solicitudes para participar en audiencias. Las audiencias comenzarán el 25 de enero. Los documentos que deben ser supervisados son el aviso final, los anexos seleccionados y sus instrucciones para su aplicación. Ellos, y no la tasa en el comunicado de prensa, serían la base para calcular la carga de entrada de un producto dado.

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