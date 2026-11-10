Amnistía en el Líbano: ¿qué derechos tienen las víctimas?

The General Amnesty La ley excluye expresamente la violación, la trata, la violencia doméstica y otros delitos graves. Sin embargo, esta exclusión no aborda todas las cuestiones de la condena. La decisión del Consejo Constitucional de 12 de octubre aclaró ciertas garantías y eliminó un requisito de fecha que afectaba a las partes civiles en los homicidios correspondientes. Las víctimas conservan los derechos personales, cuya aplicación depende de los procedimientos. Una lectura separada de estos mecanismos es necesaria para comprender el alcance del dispositivo.

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La ley general de amnistía en el Líbano no elimina indiscriminadamente la violencia o la trata sexuales. La Ley 70 de 4 de septiembre de 2026 excluye expresamente varias categorías de delitos. La decisión 12 del Consejo Constitucional, emitida el 12 de octubre, aclara las garantías que rodean su aplicación. Para las víctimas, la distinción decisiva sigue siendo la amnistía, la reducción de la pena y el mantenimiento de los derechos a la reparación.

Por consiguiente, el hecho de que se haya producido un delito antes del 1o de marzo de 2026 no es suficiente para concluir que está amnistoso. También es necesario examinar su calificación y las exclusiones previstas. La naturaleza de los hechos, sus elementos constitutivos y los documentos en el expediente siguen siendo decisivos. Un cargo no es una condena; Por el contrario, una solicitud de amnistía no elimina los hechos a considerar.

Violencia expresamente excluida de la amnistía

El párrafo 12 del artículo 2 excluye de la violación de la amnistía, el incesto, la trata de personas, la violencia doméstica y la agresión sexual contra menores. También abarca los delitos tipificados en la Ley de represión de la tortura y la Ley de personas desaparecidas o víctimas de desapariciones forzadas.

Esta exclusión se aplica a los delitos en cuestión si ya se ha dictado o no una sentencia. Sin embargo, no significa que sea suficiente utilizar uno de estos términos para decidir un caso. Las autoridades judiciales deben evaluar los hechos y verificar los elementos jurídicos de la calificación.

In its decision of 12 October, the Constitutional Council also established an interpretative reservation that acts constituting a war crime, a crime against humanity, an act of torture or enforced disappearance remain outside the scope of amnesty. Esta aclaración se refiere a calificaciones jurídicas específicas, no a ningún caso descrito como serio en el debate público.

Una exclusión no es una respuesta a todas las preguntas de sentencia

El artículo 3 se refiere a otra operación: sustitución o reducción de sanciones por delitos no comprendidos en la amnistía. Consolidar los dos mecanismos llevaría a prometer a las víctimas más que lo que dice el texto, o anunciar falsamente la eliminación de los procesos restantes.

La amnistía afecta a la acción pública y a las consecuencias criminales que tiene. The reduction of the penalty modifies the penalty under the conditions prescribed by law. En cuanto a los derechos personales de la víctima, incluyendo sus reclamaciones por reparación, se rigen por un tercer conjunto de disposiciones. Por consiguiente, el examen de un caso debe responder por separado a cada una de estas preguntas.

Caso especial de homicidio agravado

En la última parte del artículo 3 se establecen ciertos beneficios de la reducción de la condena condicional a la renuncia a los derechos personales de la parte lesionada. Cubre los homicidios intencionales o premeditados acompañados de circunstancias agravantes, como la violación o la agresión sexual, así como otras situaciones enumeradas en el texto.

El Consejo Constitucional aclaró el alcance de esta condición al referirse también a las disposiciones del Código Penal relativas a los homicidios a que se hace referencia en los artículos 547, 548 y 549. Lo más importante es que se quitó la fórmula que exigía que la víctima hubiera presentado una demanda civil antes del 1o de marzo de 2026.

Esta censura impedirá la fecha de formación de un partido civil que prive a ciertas personas con derecho a la protección prevista. No elimina la fecha de referencia de la amnistía misma. Los dos plazos corresponden a diferentes subjetivos: uno se refiere al momento de los hechos, el otro se refiere al enfoque procesal de la parte lesionada.

Esta condición de renuncia no puede presentarse como norma uniforme aplicable a todos los delitos sexuales. El pasaje pertinente se refiere a los homicidios y sus circunstancias. La ampliación de su régimen a todos los casos de violencia sexual eliminaría una distinción esencial del texto.

Reparaciones que no se eliminan

Article 4 maintains the examination of personal rights arising from the offences concerned. Dependiendo de la etapa del procedimiento y de la naturaleza del caso, ese examen es responsabilidad de los tribunales penales, civiles o administrativos competentes. Sin embargo, la continuación de una acción no garantiza una indemnización concedida ni su pago real.

La aplicación del plan sigue siendo examinada en las instituciones. En la reunión parlamentaria del 27 de octubre, el Ministro de Justicia Adel Nassar recordó que no podía apelarse la decisión constitucional. Fiscal General Ahmad Rami Hajj destacó el carácter vinculante de la ley y la decisión, mientras que varios diputados criticaron el alcance de las reservas interpretativas.

Por lo tanto, para las víctimas, la protección no es la palabra « exclusión » ni una promesa de castigo invariable. Depende de la calificación elegida, el tratamiento separado de la sentencia y los derechos personales, y luego de las decisiones dadas en cada procedimiento. Los textos establecen este marco; no pueden predecir el resultado de un archivo individual sin examinarlo.

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