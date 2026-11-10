Marruecos: trigo subvencionado para contener el precio del pan

Marruecos ajusta la prima para las importaciones comunes de trigo para limitar los efectos de los costos externos sobre la harina y el pan. Después del aumento en octubre, se reporta una cantidad de 46.77 dirhams por quintal para noviembre. El mecanismo se refiere a 270 dirhams. Funciona en aguas arriba del consumo, en un país que sigue importando una proporción significativa de sus cereales. El nuevo año de cultivo, lanzado el 7 de noviembre, se está preparando para futuras cosechas.

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En Marruecos, la subvención común de trigo se utiliza para limitar la transmisión de los costos de importación a los precios de la harina y el pan. Tras su recuperación en octubre, se informa de un nuevo aumento en noviembre. Esta ayuda viene en un momento en que el año agrícola 2026-2027 acaba de comenzar y las compras externas siguen siendo importantes.

Según la prensa marroquí, la Oficina Nacional Interprofesional de Cereales y Pulses, ONICL, estableció la prima de suma global de noviembre a 46.77 dirhams por quintal. Alcanzó 44.48 dirhams en octubre, en comparación con 20.80 dirhams en septiembre. Estas cantidades se refieren al trigo común importado, no a la ayuda pagada directamente a los consumidores.

El movimiento de octubre representó un aumento de alrededor del 114%. El aumento de 44.48 a 46.77 dirhams es de aproximadamente el 5,1%. Este cálculo de las cantidades notificadas mide la evolución de la prima unitaria. No describe un aumento del precio del pan ni del gasto presupuestario total.

Una subvención para el trigo común calculada arriba

El mecanismo se basa en un precio de referencia de 270 dirhams por quintal. La ayuda tiene por objeto compensar la diferencia entre este punto de referencia y el costo del trigo importado. Por lo tanto, su cantidad varía con las condiciones de compra externa, en lugar de constituir una suma fija para todo el año de comercialización.

La circular ONICL de 18 de agosto, descrita por organizaciones profesionales y la prensa económica, prevé los arreglos para cargas cargadas entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026. Se refiere en particular a los órganos de balance, las cooperativas y los molinos industriales.

El apoyo actúa así antes de hacer harina y pan. El umbral de 270 dirham es un punto de referencia para el trigo, no un precio minorista. Entre el grano importado y el producto adquirido por el hogar es el procesamiento, el transporte y la distribución.

Para el consumidor, el objetivo es contener los efectos de un aumento externo de precios. Para las finanzas públicas, un aumento de la prima significa más apoyo por derecho. La carga total dependerá también de los volúmenes realmente cubiertos por el mecanismo.

El pan todavía depende en gran medida de las compras externas

El informe de compensación adjunto al proyecto de ley de finanzas para 2027 calcula las importaciones de los principales cereales a 105,69 millones de quintales en 2025-2026. En el año de comercialización anterior ascendieron a unos 99 millones. Este total abarca varios cereales, no el único trigo para el pan.

El mismo documento coloca las importaciones comunes de trigo en 51 millones de quintales, casi el 48% del total. Francia proporciona el 69%. Esta concentración da las condiciones de compra en el mercado francés un peso importante en el suministro de molinos marroquíes.

El gobierno presenta el reembolso de las importaciones como uno de los instrumentos de estabilización de precios. También mantiene un esquema separado para la harina de trigo común nacional, con una cuota anual de 6,26 millones de quintales. Por lo tanto, las dos ayudas no tienen el mismo objeto o alcance.

Nuevo cultivo aún no disponible

El año de cultivo 2026-2027 fue lanzado el 7 de noviembre en la provincia de Fquih Ben Salah. El programa anunciado prevé más de 4,9 millones de hectáreas de cereales, pulsos y cultivos de forraje. Esta zona no es sólo trigo común.

Se están lanzando plántulas y se está produciendo. No reemplaza los volúmenes requeridos para el suministro inmediato. Las necesidades de los molinos siguen dependiendo de la disponibilidad nacional, la recogida y la adquisición externa.

La subvención viene precisamente durante este intervalo: los operadores compran bajo condiciones internacionales de mercado, mientras que el Estado busca estabilizar el costo del grano entregado para el procesamiento. La cuantía de la prima se supervisará mensualmente, dentro del marco previsto actualmente hasta el 31 de diciembre.

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