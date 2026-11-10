Irán: Canadá vuelve a establecer sanciones contra 11 entidades · Voces Globales

El Canadá reintroduce sanciones contra once entidades iraníes retiradas de su lista en 2016, tras el acuerdo nuclear. Anita Anand presentó esta decisión el 10 de noviembre de 2026 en París en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7. Las medidas entraron en vigor el 5 de noviembre. Estos incluyen cuatro bancos, una aseguradora y compañías petroleras. Ottawa invocó su contribución a los programas nucleares y balísticos de Irán o su financiación, y pidió la plena cooperación con el OIEA.

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Las sanciones canadienses contra Irán están dirigidas de nuevo a 11 entidades, incluidos bancos y grandes compañías petroleras. El Ministro de Relaciones Exteriores, Anita Anand, anunció esta restauración el martes 10 de noviembre de 2026 en París, en la reunión de los Jefes de Diplomacia del G7. Ottawa los culpó por apoyar actividades nucleares sensibles, el programa balístico de Irán o su financiación.

La decisión vuelve a la lista canadiense de organizaciones que fueron retiradas en 2016, tras el acuerdo nuclear iraní. Se refiere a una enmienda reglamentaria que entró en vigor el 5 de noviembre, cinco días antes de su presentación pública. Al hacerlo, Canadá está tratando de restringir aún más la financiación y la tecnología a los programas que designa.

Once entidades registradas de nuevo

El componente nuclear incluye la Empresa de Producción y Adquisiciones de Combustibles Nucleares y la Empresa de Combustibles Nucleares. En el sector petrolero, las sanciones afectan a Kala Naft, Naftiran Intertrade Company, la Compañía Nacional de Petróleo iraní y la Compañía Nacional de Petróleo iraní. Estos dos últimos se enumeran bajo sus nombres ingleses, la National Iranian Oil Company y la National Iranian Tanker Company.

Cuatro bancos completan la lista: Bank Mellat, Bank Melli Iran, Bank of Industry and Mine and Export Development Bank of Iran. La aseguradora Iran Insurance Company es la undécima entidad. El texto añade estas organizaciones a los números 242 a 252 de la parte I del cuadro 1 del Reglamento del Canadá.

El gobierno presenta razones comunes a este conjunto. Su anuncio no detalla las transacciones individualmente criticadas por cada banco o empresa. vincula las designaciones a la proliferación nuclear, los misiles balísticos y los canales financieros asociados. Estos cargos corresponden a la justificación canadiense de las medidas. El Irán afirma que su programa nuclear persigue objetivos pacíficos.

Sanciones canadienses contra Irán aplicables desde el 5 de noviembre

El plan se basa en el Reglamento sobre medidas económicas especiales del Irán. La enmienda está numerada SOR/2026-234. El texto prevé su entrada en vigor el día de su inscripción. El Departamento Canadiense declara el 5 de noviembre de 2026 como fecha de aplicación. También establece que las disposiciones se aplican antes de que se publiquen en la Gaceta del Canadá.

El registro da lugar a prohibiciones de transacciones que en la práctica constituyen congelación de activos. They are binding on individuals in Canada and on Canadians abroad. El Reglamento abarca los bienes de las entidades designadas, incluidas las que indirectamente poseen o controlan, independientemente de su ubicación.

Prohibe, entre otras cosas, las transacciones, la facilitación y los servicios financieros conexos. El suministro de bienes a las entidades incluidas en la Lista o a sus representantes también está sujeto a restricciones. Lo mismo se aplica a los servicios financieros prestados para su beneficio. Los permisos pueden autorizar ciertas operaciones con carácter excepcional.

El anuncio no menciona los activos interesados ni las corrientes comerciales que podrían interrumpirse. Por lo tanto, no permite la medición inmediata del efecto económico de estas reinscripciones. Su alcance legal está sujeto a la ley canadiense y a quien se aplica.

Por qué Ottawa quitó estos nombres en 2016

El regreso de las once entidades a la lista se refiere al alivio después del acuerdo nuclear de julio de 2015. Este acuerdo, conocido como JCPOA, asocia a Irán con seis poderes y la Unión Europea. Prevé restricciones nucleares y una mayor verificación a cambio de una relajación de las sanciones.

En enero de 2016, el Organismo Internacional de Energía Atómica había confirmado la aplicación de los compromisos requeridos en esta etapa. El Canadá relajó sus propias medidas en febrero. Las once organizaciones ahora sancionadas se habían beneficiado de este retiro. Ottawa, sin embargo, mantuvo restricciones a los activos nucleares y misiles sensibles.

El gobierno canadiense ahora invoca la insuficiente cooperación de Teherán con el OIEA. En particular, recuerda la resolución aprobada por los Gobernadores del Organismo en junio de 2025 sobre el incumplimiento de las obligaciones colaterales. También mencionó la suspensión de la cooperación iraní el mes siguiente, tras los ataques israelíes y estadounidenses.

G7 Presión anunciada

Las nuevas entradas se suman al restablecimiento de las sanciones nucleares de las Naciones Unidas en septiembre de 2025. Francia, Alemania y el Reino Unido han desencadenado el mecanismo previsto en el acuerdo. El Canadá ha adaptado sus reglamentos para aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas el mismo mes.

La decisión presentada este martes utiliza el régimen de sanciones económicas especiales de Canadá. Anita Anand forma parte de los esfuerzos de sus socios del G7. Ottawa pidió a Irán que reanudara la cooperación plena con el OIEA y volviera a las negociaciones. El Ministro defiende un acuerdo completo, verificable y duradero sobre el programa nuclear iraní.

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