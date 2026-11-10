Camiones libaneses en Iraq: instalaciones anunciadas

Amer Bissat anunció instalaciones para camiones y exportadores libaneses después de su reunión en Bagdad el 9 de noviembre. El envío de regreso permanecería restringido a los bienes destinados al Líbano. Todavía se requiere un aviso anticipado para las restricciones agrícolas. Las deliberaciones también se centran en el tránsito, los arreglos de entrega y el combustible. El 10 de noviembre, Bassam Tlais acogió con beneplácito los compromisos contraídos y pidió que se celebrara una reunión para aclarar las medidas necesarias y supervisar su aplicación con las autoridades iraquíes.

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Los camiones libaneses en el Iraq podrían beneficiarse de nuevas instalaciones de carga, tránsito y reabastecimiento. Amer Bissat los anunció después de una reunión en Bagdad el lunes 9 de noviembre de 2026 con Omar al-Waeli. El presidente de las federaciones y sindicatos del transporte terrestre, Bassam Tlais, dio la bienvenida a estos compromisos el 10 de noviembre. Pide ahora modalidades específicas para su aplicación.

El Ministro de Economía y Comercio del Líbano presenta estas medidas como acuerdo con el jefe de la Autoridad de Cruzación de Fronteras del Iraq. El objetivo anunciado es reducir los costos de transporte y las pérdidas de los exportadores. Sin embargo, el plan incluye varias medidas administrativas. Algunas disposiciones todavía guardan relación con la solicitud de transmisión o coordinación entre los Estados.

El informe iraquí de la reunión, tomada por la prensa iraquí, sigue siendo más prudente acerca de la organización de los partos. Se refirió al debate de una propuesta y procedimientos para facilitar los intercambios. El material hecho público no proporciona un calendario completo para la entrada en vigor.

Camiones libaneses en el Iraq: un fuerte retorno en condiciones

La primera instalación anunció preocupaciones acerca de los viajes de regreso. Los transportistas libaneses pueden cargar mercancías en lugar de regresar vacías. Una condición acompaña esta posibilidad: Líbano debe ser su destino final. La carga no debe estar destinada a la distribución o descarga en Irak, Siria o Turquía.

Por consiguiente, esta disposición se refiere a la devolución de carga al Líbano. No da a los transportistas autorización general para entregar mercancías entre países cruzados. Para las empresas, sería interesante asignar los gastos de viaje a ambos lados del viaje.

El anuncio también tiene previsto permitir que camiones libaneses reembolsen en Iraq mientras regresan. No especifica ningún arancel preferencial, cuota o red de estaciones. Por lo tanto, ninguno de estos beneficios adicionales puede concederse.

Aviso solicitado para las restricciones agrícolas

Un segundo componente se refiere a bienes expuestos a medidas de protección en el mercado iraquí. The Border Crossing Authority must ask the Iraqi Ministry of Agriculture to notify Lebanon at least one month in advance. Esta notificación se refiere a las decisiones relativas a determinados materiales o productos.

El enfoque debería permitir a los exportadores anticipar cambios. El ministro quiere evitar la inmovilización de camiones, el deterioro de cargas y las pérdidas resultantes. Pero el anuncio se refiere a una solicitud que la Autoridad debe dirigirse al Ministerio. It does not mention a decision of the latter already establishing that deadline.

Transporte y tránsito todavía por organizar

Amer Bissat también anuncia una organización de transporte diseñada para preservar la identidad de los bienes libaneses. Su transporte debe seguir los procedimientos aprobados para los conductores libaneses. En el informe disponible no se detallan los documentos o controles que acompañarían a este mecanismo.

En la parte iraquí, el comunicado describe una propuesta para la entrada de productos libaneses en camiones libaneses exclusivamente. Él cita los puestos de Al-Qaeda y Trebil. También mencionó debates sobre la activación del tránsito, de conformidad con los procedimientos aplicables. Esta redacción confirma la celebración de debates sin establecer, por sí sola, la aplicación de un nuevo régimen a estos pasajes.

La sección anunciada por Beirut incluye contactos con las administraciones fronterizas y aduaneras en los países de tránsito. Estos intercambios deben mejorar el flujo de camiones y cargas a Iraq. No se adjunta a este anuncio ninguna nueva decisión siria o turca.

Registros de negocios preparados antes de moverse

El Ministerio del Líbano había presentado los objetivos de la misión al 27 de octubre. El viaje, anunciado los días 8 y 9 de noviembre, fue reunir representantes públicos y privados. Las prioridades incluían aclarar la situación del acuerdo bilateral de libre comercio firmado en 2002 y abordar productos sensibles.

Otro proyecto se refiere al reconocimiento de los resultados de los análisis de los laboratorios libaneses. El Ministerio citó el Consejo de Acreditación del Líbano, el COLIBAC y la Organización de Normalización del Iraq, el COSQC. El objetivo era preparar un protocolo para productos industriales y alimentarios. Estas discusiones forman el marco de la visita, sin anunciar un protocolo final.

Los operadores quieren participar en la implementación

En su reacción del 10 de noviembre, Bassam Tlais considera que las instalaciones anunciadas son positivas para conductores, propietarios de camiones y exportadores. Según su declaración de la prensa libanesa, su éxito dependerá de normas claras de aplicación y coordinación entre las administraciones y los profesionales.

El líder sindical pide una próxima reunión con Amer Bissat, federaciones, sindicatos y propietarios de camiones. Ayudaría a definir enfoques prácticos y el seguimiento con el Iraq. Por su parte, el Ministro se comprometió a supervisar la aplicación de las medidas con las autoridades iraquíes y a informar a los agentes pertinentes.

Foto de portada: Masnaa, Líbano. Archive Libnanews.com, fecha exacta de disparo no establecida. Ilustración del tránsito terrestre, sin conexión fotográfica con la reunión de Bagdad. toda la fotografía conservada; Libnanews dressing.

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