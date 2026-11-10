Evaluación de la FPNUL: 360 pistas de artillería

El 9 de noviembre, las Naciones Unidas presentaron observaciones de la FPNUL para el período comprendido entre el 5 y el 8 de noviembre: 360 pistas de artillería, seis ataques aéreos y obras de carretera. La misión observa los preparativos aparentes para una presencia israelí ampliada, sin una duración fija. Esta evaluación precede a los nuevos informes del 10 de noviembre en Majdal Zoun y Tiri. Los envíos locales no proporcionan una evaluación humana, mientras que el acceso a las aldeas y la protección de los habitantes siguen siendo el centro de los esfuerzos del Líbano.

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La evaluación de la FPNUL presentada por las Naciones Unidas el 9 de noviembre muestra 360 trayectorias de artillería del 5 al 8 de noviembre. Los Cascos Azules también describen trabajos aparentes y preparativos para una presencia israelí ampliada en el sur del Líbano.

Evaluación de la FPNUL: cuatro días observados

El vicepresidente de la ONU, Farhan Haq, informa de tres ataques aéreos israelíes el jueves 5 de noviembre y tres el domingo 8. La artillería llegó a las inmediaciones de Houla, Qantara, Braachit, Mansouri y Majdal Zoun. Las 360 trayectorias se refieren a este período, no al único día del 10 de noviembre.

La Misión observó trabajos de ingeniería y construcción de carreteras. Se refiere a los preparativos aparentes para una presencia ampliada en ambos sectores. Esta evaluación no establece ninguna duración final ni decisión política.

Los obstáculos para el movimiento, especialmente en el sector oriental. El viernes, cerca de Bayyada, soldados y tanques israelíes restringieron el tráfico en ambas direcciones. Las Naciones Unidas también informan de que seis movimientos humanitarios fueron coordinados los jueves y viernes.

Nuevos informes Martes en Majdal Zoun y Tiri

Estas observaciones preceden a los eventos reportados el martes 10 de noviembre. A Lebanese official agency dispatch, issued at 1437 hours Beirut time, reported an artillery bombardment at Majdal Zun. Another, broadcast at 1536 hours, reports an Israeli blasting operation in Tiri, Bint Jbeil district.

Estos boletines no proporcionan un informe humano ni una descripción de la propiedad afectada. Sus horas de emisión no permiten las fechas exactas de las explosiones. No deben añadirse a la declaración de la FPNUL en días anteriores.

El acceso a las aldeas sigue siendo el centro de los debates

Las noticias de la mañana del martes de Libnanews reportaron una huelga en Qantara a las 6 a.m. hora local. También grabó disparos tempranos en Mansouri y Majdal Zoun. Estos episodios siguen siendo distintos del historial de las Naciones Unidas del 5 al 8 de noviembre.

En Baabda, Joseph Aoun había pedido el lunes la protección de los civiles y las condiciones para un regreso seguro a las aldeas. Su reunión con el Comité Internacional de la Cruz Roja se centró en las necesidades de las personas y el acceso a la ayuda. Los últimos boletines locales todavía salen para aclarar la magnitud del daño a Majdal Zoun y Tiri.

Archivo fotográfico: contingentes franceses de la FPNUL en At Tiri, 14 de julio de 2009. © Libnanews. No representa los acontecimientos de noviembre de 2026.

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