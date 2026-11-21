Angham wa Salam está programada para reunir a 120 jóvenes y proponer 17 canciones el 24 de noviembre en Beirut. El concierto está abierto al público al registrarse, sujeto a la disponibilidad de asientos. El coro nacional Fayha describe una obra de ensayos regionales y luego comunes, para preparar un único conjunto para varias voces.

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El coro Angham wa Salam está programado para reunir a 120 jóvenes de diferentes regiones del Líbano el martes 24 de noviembre, en Beirut. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anuncia 17 canciones y una velada pública sobre el registro. Detrás de esta reunión, el coro nacional Fayha experimentó una manera de establecer un conjunto en todo el país: repetir cerca de casa antes de encontrar a los otros cantantes.

Cuatro regiones para preparar un coro común

El coro nacional Fayha describe ensayos en cuatro regiones: Norte, Sur, Bekaa y Monte Líbano. En el proyecto documentado por el socio, los grupos se reunieron una vez al mes para un ensayo común. El coro también informó cinco conciertos alrededor del Líbano en el mismo proyecto. El anuncio del martes no especifica si el equipo ha tomado el mismo calendario para preparar la noche.

El modelo permite distinguir dos momentos del trabajo. El grupo local puede aprender las letras y preparar su parte. En ensayos comunes, los coros pueden escuchar cómo esta parte se mezcla con otras voces, ajustar las salidas y trabajar el equilibrio juntos. Así pues, el proyecto trataba de hacer de la reunión entre las regiones una práctica regular, en lugar de un primer contacto en el escenario.

Angham wa Salam no nació con esta noche. El PNUD ya presentó el coro en mayo de 2022, después de cinco meses de preparación según su presentación del tiempo. Para noviembre de 2026, anunció nuevamente a jóvenes de diferentes regiones. No hay nada que demuestre que son los mismos cantantes. El programa explica que quiere fomentar los intercambios entre ellos; las cifras anunciadas describen la participación planificada, no un efecto medido en la cohesión social.

Un concierto abierto al público en Kantari

La noche se anuncia de 7 a 9 p.m., hora de Beirut, en la Primera Iglesia Evangélica Armenia, calle México, en el distrito de Kantari. El PNUD invita al público a completar su formulario de inscripción y especifica que el espacio es limitado. El anuncio no especifica la tasa o lista de canciones.

El PNUD está tomando esta iniciativa con el coro nacional Fayha. El gobierno alemán lo financia a través del Banco de Desarrollo KfW.

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