François Ruffin retiró su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027. El diputado del Somme invoca el fracaso de una gran izquierda primaria y no anuncia ningún rallye.

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François Ruffin anunció el sábado 21 de noviembre que estaba terminando su campaña para las elecciones presidenciales de 2027. El diputado del Somme, que hablaba con ocasión del Parlamento de su movimiento permanente, dijo que había renunciado por falta de asamblea alrededor de una gran izquierda primaria. En el comunicado de prensa que transmitió alrededor de las 6 p.m., hora de París, no se reunió con ninguno de los otros candidatos.

De la aplicación continuada a la retirada

El 6 de noviembre, Ruffin no excluyó una retirada si surgió una solución común para derrotar al Rally Nacional. No anunció y siguió participando en la carrera. El 13 de noviembre confirmó su candidatura e insistió en el lugar de trabajos y profesiones esenciales en su campaña. Dijo que asumiría la responsabilidad en el momento de las elecciones, sin indicar ningún retiro o apoyo a otro candidato.

El sábado, el Miembro ya no presenta su retirada como una posibilidad. Cree que la primaria que defendió no reunirá a las fuerzas políticas que esperaba reunir y que su candidatura no tiene perspectivas de victoria. Espera una buena campaña para los restantes candidatos de izquierda y les pide que defiendan un proyecto capaz de alcanzar la mayoría. No los separa en su declaración.

¡El final de una campaña, no Standing!

Ruffin afirma haber aumentado 135.000 apoyo ciudadano para su enfoque. El término patrocinador utilizado en su comunicado de prensa aquí se refiere al apoyo a su campaña. No sustituyen las 500 candidaturas que el Consejo Constitucional debe recibir para que un candidato sea admitido.

¡El MP también anuncia que Standing! seguirá defendiendo los cuarenta proyectos que ha presentado, en particular sobre cuestiones laborales y económicas, demográficas y climáticas. Por lo tanto, su retirada puso fin a su propia campaña presidencial. No significa que su movimiento eligió a otro candidato o que se llegó a un acuerdo entre las fuerzas izquierdas.

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