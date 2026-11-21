En Abuja, la Confederación Africana de Fútbol aprobó la creación de una CAN de mujeres U-17 y abrió las nominaciones para acoger la primera edición.

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La Confederación Africana de Fútbol aprobó el 21 de noviembre en Abuja, Nigeria, la creación de una Copa Africana de Naciones de Mujeres Menores de 17 años. Su Comité Ejecutivo también dio luz verde a un llamamiento a las federaciones que desean acoger la primera edición. La CAF no ha anunciado el país anfitrión, la fecha, o el número de equipos que participarán.

Un torneo continental separado de los playoffs del mundo

La CAF había mencionado la viabilidad de tal competencia durante el año. La decisión de Abuja traslada el proyecto a la etapa organizativa: las asociaciones miembros podrán correr para el torneo. La confederación quiere ofrecer a los jóvenes jugadores más partidos internacionales y dar a las federaciones una competencia continental específica a esta categoría de edad.

Las selecciones de mujeres africanas menores de 17 años ya estaban compitiendo por la Copa Mundial de la FIFA. Para la edición 2026, auspiciada por Marruecos, la CAF había anunciado 31 selecciones abiertas y tres rondas de eliminación directas en partidos de ida y vuelta. Cuatro lugares fueron jugados en el campo, además de Marruecos como país organizador. La nueva CAN es una competencia separada: el comunicado de prensa no dice si alguna vez se utilizará para asignar asientos para el mundo.

Nigeria, primer campeón del mundo africano en la categoría

Cuatro de los cinco representantes del continente alcanzaron la octava final, una primera según la CAF: Nigeria, Ghana, Marruecos y Kenia. Nigeria ganó la final el 7 de noviembre en Rabat, golpeando Japón 2–1. Según la FIFA, ninguna selección africana aún había ganado este torneo.

Entre las personas mayores, una llamada separada para 2028

En el mismo comunicado de prensa, el Comité Ejecutivo abrió otro procedimiento, dedicado a la CAN de mujeres mayores de 2028. Las asociaciones que solicitan ser miembros de la organización tienen tres semanas para presentar a la Secretaría de la CAF. El torneo senior está programado para marzo y abril de 2028, y se espera que sus playoffs comiencen en abril de 2027. El plazo de aplicación y las fechas no se refieren al nuevo torneo junior.

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