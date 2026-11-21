Dos refrigeradores de 330 litros muestran 153 kWh de desviación por año. Si el generador proporciona la mitad de esta diferencia, su cuota variable difiere de aproximadamente 4 millones de libras a la tasa de referencia.

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Dos congeladores de 330 litros muestran 161 y 314 kilovatios por año respectivamente en su etiqueta europea. Para una chimenea libanesa, la diferencia de 153 kWh vale alrededor de £4 millones en la única factura del generador si la mitad de esta diferencia cae bajo el generador y su precio no se mueve. Queda por comparar el precio de compra.

El costo real del refrigerador no se detiene al precio en la tienda. El dispositivo funciona en ciclos, día y noche. En el Líbano, el mismo dispositivo puede extraer su corriente de la red pública en un momento y de un generador privado a otro. La lectura de su consumo anual permite cuantificar parte de los gastos, siempre que no confunda las horas de kilovatio consumidas con las horas de corte.

El costo real del refrigerador no es sólo en litros

Las etiquetas de dos dispositivos Liebherr introducidos en el registro europeo EPREL ofrecen una comparación de capacidad igual. Ambos anuncian 227 litros para comida fresca y 103 litros para congelador. La primera muestra 314 kWh por año, la segunda 161. La diferencia es casi 49% en comparación con el modelo más codicioso. Estas referencias se utilizan para ilustrar el cálculo, no para recomendar una compra. Ni su precio ni su disponibilidad en el Líbano se establecen aquí.

Dos combinaciones de frigorífico con el mismo volumen mostrado Referencia declarada en EPREL Refrigerador/congelador Clase de la UE Consumo anual declarado CNsff 24503 090846251 227 L / 103 L F 314 kWh CNdgc 5203 997211851 227 L / 103 L C 161 kWh

Ambas etiquetas se refieren a la misma regulación europea. Para electrodomésticos comunes, este último calcula el consumo anual de pruebas de laboratorio a 16 y 32 °C a temperaturas de compartimiento definidas. Esto da un punto de comparación, no una medida en el comprador. El calor de la habitación, apertura de la puerta y ventilación alrededor del refrigerador puede cambiar el consumo real.

Las horas de kilovatio evitadas no todos tienen el mismo precio

El Ministerio de Energía y Agua del Líbano, en su boletín de 30 de octubre de 2026, muestra una tasa indicativa de 52.622 libras por kWh para suscriptores urbanos equipados con un metro. Muestra 57.884 libras por kWh cuando la red de distribución supera 300 metros en la ciudad o en aldeas situadas a más de 700 metros sobre el nivel del mar. El boletín ministerial separado de septiembre indicaba 52.840 y 58.124 libras. Estas tasas mensuales sirven como referencia, no como previsión para doce meses.

Simulación: diferencia anual en la parte variable del generador, sobre una desviación declarada de 153 kWh Distribución de la diferencia atribuida al generador Energy imputed A 52.622 LL/kWh At 57 884 LL/kWh Un cuarto 38.25 kWh LL 2,01 millones LL 2,21 millones Medio 76,5 kWh LL 4.03 millones LL 4,43 millones Todo el mundo 153 kWh LL 8.05 millones LL 8.86 millones

La tabla aplica el arancel de un solo boletín a un año ficticio. No incluye impuestos ni electricidad en el Líbano, cuyo costo se calculará sobre la factura del hogar y la banda de consumo. Tampoco valora la producción solar posible. Si un generador proporciona la mitad de las horas de energía, no significa que suministre la mitad de las horas de kilovatio: el compresor no funciona continuamente.

Los 385 000 libros mensuales para una suscripción de 5 amperios y las 685.000 libras para 10 amperios son acciones fijas en el mismo boletín. Un dispositivo menos codicioso no reduce ninguna de estas cantidades de suscripción sin cambios. Y su consumo anual por sí solo no dice si el hogar puede tomar una suscripción de menos potencia: los otros electrodomésticos en la vivienda también cuentan.

La diferencia de 153 kWh representa aproximadamente 13 kWh por mes en promedio. Para comparar dos facturas, es mejor comenzar desde el período de consumo y la declaración que desde la fecha de pago.

Compare dos citas, o medida antes de reemplazar

Para comparar dos ofertas, se debe destacar la referencia exacta y kWh por año, a continuación, ver el precio de compra, garantía y servicio post-venta. La diferencia de precios que se pagará hoy puede compararse con una economía anual prudente. Para un dispositivo ya instalado, una medición durante varios días con un medidor de combustible adecuado proporciona un punto de referencia más útil que la potencia máxima indicada en la placa. Queda por comprobar, en sus propias facturas, cuánto de esta energía pasa a través del generador.

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