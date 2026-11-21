Francia apoya a Dinamarca, que atribuye a Rusia un intento de asesinato frustrado en septiembre. La embajada rusa está desafiando a la fiscalía. La investigación continúa.

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Francia expresó su apoyo a Dinamarca el sábado 21 de noviembre, después de que Copenhague atribuyera a los servicios de inteligencia rusos un intento de asesinato frustrado en septiembre en suelo danés. El Quai d’Orsay denuncia una amenaza a la seguridad colectiva europea, sin anunciar ninguna sanción francesa. In Denmark, criminal investigation continues.

Apoyo de París y Bruselas

The Ministry of Europe and Foreign Affairs issued its statement the day after the Danish government officially awarded it. París registra el caso en una serie de actos de sabotaje, ciberataques y amenazas que Francia culpa a Rusia en Europa. El comunicado expresa solidaridad política. No hace pública ninguna evaluación francesa independiente de los hechos en Dinamarca o medidas de represalia.

El Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó su solidaridad con Dinamarca el sábado. La oradora anuncia que la Comisión propondrá en breve una estrategia europea de seguridad para fortalecer la preparación y la disuasión. It has not announced any new sanctions already adopted in response to this case.

Una asignación de servicios daneses, no un veredicto

On 20 November, the Danish Security and Intelligence Service, PET, reported that the Russian services had planned and launched an attempt against an American-Ukrainian national. PET informó de que había frustrado el proyecto en septiembre con la policía danesa.

Dos personas son interrogadas, según PET. On Friday, a court extended the grounds for pretrial detention. The police and the prosecution have yet to establish the role of everyone and what everyone knew about the alleged sponsor. La inteligencia danesa distingue esta investigación, que trata de responsabilidades individuales, de su propia evaluación de amenazas. En una respuesta escrita hecha pública el viernes, la embajada rusa en Copenhague desafió a la fiscalía, alegando que Dinamarca no había presentado ninguna prueba de la participación de Moscú.

Dinamarca pide restricciones de visado más estrictas

El primer ministro danés Mette Frederiksen pidió el viernes que endureciera las sanciones contra Rusia. En particular, pide que se ponga fin a la expedición de visados no esenciales a los nacionales rusos y que se limite la validez de los visados expedidos al país que los concede. Esta es una propuesta danesa. La declaración francesa no indica si París apoya esta medida precisa, y los dos comunicados no anuncian ninguna decisión europea sobre visados.

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