Las infecciones de sangre debido a ciertas bacterias resistentes han aumentado desde 2019. Dos objetivos europeos para 2030 se están alejando.

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La Unión Europea se aleja de dos de sus objetivos para combatir las infecciones resistentes a los antibióticos. Los datos de vigilancia para 2025, publicados el 18 de noviembre de 2026 por la OMS Europa y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, muestran en particular un aumento del 72% en la incidencia estimada de infecciones de sangre resistentes al carbapenem Klebsiella pneumoniae desde 2019.

Progresos contra el objetivo europeo

Para esta bacteria, el objetivo europeo es una reducción del 5% en 2030. Los carbapenems se usan contra infecciones graves.

El hallazgo también es desfavorable para infecciones de sangre Escherichia coli de tercera generación: su incidencia estimada ha aumentado un 16,4% desde 2019, mientras que el objetivo es una disminución del 10%.

Muestras que no describen a toda la población

La vigilancia depende de bacterias aisladas en la sangre y líquido cefalorraquídeo. No mide directamente los resultados del tratamiento. La OMS también destaca las diferencias entre los sistemas nacionales y el peso de los pacientes más enfermos en el muestreo. Por lo tanto, una proporción de cepas resistentes no se puede presentar como el riesgo de cada habitante. Estos datos europeos no describen la situación libanesa.

Prescribe mejor y previene las transmisiones

En la Unión Europea, el consumo humano de antibióticos disminuyó un 5% entre 2019 y 2025, dice ECDC. Esta disminución sigue siendo inferior a la reducción del 20% prevista para 2030. La agencia señala que el 90% de este consumo sale del hospital.

En los centros de atención, la respuesta incluye higiene de mano, diagnóstico rápido, identificación y aislamiento de los pacientes interesados y limpieza de locales. La CEPD insiste en los medios necesarios: personal capacitado, laboratorios, capacidades de aislamiento y coordinación entre instituciones.

La trayectoria no es uniforme. Las infecciones estafilocócicas doradas resistentes a la meticillina han disminuido un 19% desde 2019, superando el objetivo de reducción europeo. Sin embargo, su recuperación en los últimos dos años debilita este progreso, según la CEPD.

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