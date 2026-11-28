Francia y otros siete países pidieron elecciones legislativas y presidenciales palestinas a principios de 2027. El decreto de Mahmoud Abbas fija las dos elecciones el 11 de septiembre.

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Los ministros de Relaciones Exteriores de ocho países exhortaron a la Autoridad Palestina el sábado 28 de noviembre a celebrar las elecciones parlamentarias y presidenciales en el primer trimestre de 2027. Eligieron el día en que las legislaturas se encontraban originalmente para desafiar el aplazamiento decidido en octubre por Mahmoud Abbas. El decreto palestino fijó las dos elecciones el 11 de septiembre de 2027. La declaración de los ocho países no cambia este calendario.

Cuatro nuevos signatarios desde octubre

Bélgica, Luxemburgo, Noruega y Polonia se sumaron a Australia, el Canadá, Francia y el Reino Unido, que ya habían denunciado el aplazamiento en un texto conjunto el 13 de octubre. La nueva declaración insta a la Autoridad Palestina a cumplir los compromisos contraídos en la Declaración de Nueva York sobre la solución biestatal. También exhorta a todas las partes a que faciliten la votación en todo el territorio palestino ocupado.

Los ocho ministros vinculan la celebración de elecciones libres y transparentes a la renovación de la legitimidad de las instituciones palestinas. Consideran que esta renovación es particularmente importante para que la Autoridad Palestina regrese a Gaza. Su texto no anuncia las modalidades concretas del voto ni una decisión sobre la gobernanza del enclave.

Ramallah invoca obstáculos en Gaza y Jerusalén Oriental

La presidencia palestina ha defendido el aplazamiento el 10 de octubre. Mencionó la violencia y las restricciones de la circulación en la Ribera Occidental ocupada y las dificultades de acceso de la Comisión Electoral y los observadores internacionales en Gaza y Jerusalén Oriental. Para Gaza, también invocó la situación humanitaria, la falta de progresos en la reconstrucción y la retirada incompleta de las fuerzas israelíes. El decreto ordena a la Comisión Electoral Central que prepare las dos elecciones, incluso en Jerusalén Oriental.

Veinte años sin legislación nacional

La última legislación palestina data de enero de 2006. La lista de cambio y reforma, que representaba a Hamas, había ganado 74 de los 132 escaños del Consejo Legislativo, en comparación con 45 en Fatah, según los resultados finales de la Comisión Electoral Central. La legislación prevista para 2021 no tuvo lugar. Las elecciones municipales celebradas en abril de 2026 no renovaron el Consejo Legislativo ni la Presidencia.

Los signatarios piden ahora una votación a finales de marzo, más de cinco meses antes del horario de Mahmoud Abbas. Al 28 de noviembre, la Presidencia palestina no había anunciado ninguna enmienda a su decreto.

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