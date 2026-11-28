BepiColombo ha estado orbitando Mercurio desde el 21 de noviembre. A pesar de un incidente de software, las dos sondas todavía están programadas para separar el 9 y 10 de diciembre.

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La misión europea y japonesa BepiColombo entró en órbita alrededor de Mercurio el 21 de noviembre de 2026, después de ocho años de viaje. Un incidente de software acortaba la maniobra, pero las dos sondas permanecían en órbita alrededor del planeta. La Agencia Espacial Europea (ESA) anunció el 23 de noviembre que había adaptado la secuencia de operaciones sin demorar su separación, prevista para los días 9 y 10 de diciembre.

BepiColombo en órbita, con dos sondas aún montadas

El ejercicio de integración comenzó en 1824 UTC, o 2024 horas en Beirut. BepiColombo se acercó a Mercurio lo suficientemente lentamente como para ser capturado por su gravedad. Según la ESA, esta es la primera vez que esta técnica, ya utilizada para ciertas misiones lunares, se utiliza para orbitar otro planeta.

Cuando la señal fue restaurada, los controladores Darmstadt encontraron que el vehículo había pasado en modo protector. Hizo un recorrido por Mercurio en unas 75 horas, en comparación con 58 planeados. La ESA afirma que ha ajustado las maniobras restantes sin añadir el encendido del motor. Esta trayectoria es un paso intermedio antes de que los dos aviones se coloquen en sus órbitas de trabajo.

Un cohete Ariane 5 lanzó la misión de Guyana el 20 de octubre de 2018. BepiColombo voló sobre la Tierra una vez, Venus dos veces y Mercurio seis veces. Estos pasajes ajustaron gradualmente la trayectoria del vehículo para permitirle llegar a un planeta cercano al Sol. El módulo de transferencia, que proporcionó propulsión y orientación para la mayoría del viaje, se separó en septiembre de 2026.

Separación prevista para diciembre

El vehículo reúne dos sondas científicas. El orbitador europeo DFO debe estudiar la composición superficial y la estructura interna de Mercurio. La sonda japonesa Mio, diseñada por JAXA, debe observar la magnetosfera, la región donde el campo magnético del planeta interactúa con el viento solar. Ambos aviones tienen la intención de trabajar simultáneamente en diferentes órbitas.

El calendario ESA planea liberar a Mio el 9 o 10 de diciembre, y luego dejar caer el escudo solar que lo protege durante el viaje. La sonda europea todavía no ha ajustado su trayectoria antes de llegar a su órbita científica en marzo de 2027. Se espera que las observaciones de rutina comiencen en abril, siempre que esas maniobras y verificaciones de instrumentos se lleven a cabo según lo previsto.

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