Voyager 1 cruzó el curso del día luz el 18 de noviembre. A los 25.900 millones de kilómetros, un orden y su respuesta tardan dos días en regresar.

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¿Cuán lejos está un objeto cuya señal tarda un día en llegar? El 18 de noviembre de 2026, a las 1016 horas de la UTC, 1216 horas en Beirut, el Voyager 1 llegó a un día de luz terrestre, a unos 25.900 millones de kilómetros de distancia. La NASA confirmó el hito al día siguiente, cuando la señal de radio de sonda alcanzó las antenas terrestres.

El Laboratorio de Propulsión Jet asoció recibiendo la onda de portador con cálculos de trayectoria. Al 19 de noviembre, los equipos no habían recibido ningún dato científico o técnico desde 14. La señal confirmó así la distancia, sin establecer que las mediciones de sonda se transmitieron de nuevo.

Un día de luz es una distancia

La palabra « día » puede ser engañosa. No designa aquí la edad de Voyager 1 o la duración de su viaje. Un día ligero corresponde a la distancia recorrido por la luz en 24 horas. Las ondas de radio utilizadas para comunicarse con la sonda se propagan a la misma velocidad en el vacío.

La comparación con nuestro vecindario da la magnitud del problema. La luz tarda unos 1,3 segundos en cruzar la distancia media entre la Tierra y la Luna, y ocho minutos y veinte segundos entre el Sol y la Tierra. Para la Voyager 1, el orden de magnitud se convierte en un día en una dirección. El anuncio de la NASA es acerca de la distancia a la Tierra, no al Sol.

Dos días para un retorno de radio

Un pedido enviado a una sonda situada en un día ligero tarda aproximadamente 24 horas para llegar a ella. Una respuesta debe entonces viajar por la ruta opuesta. Por lo tanto, la ida y vuelta representa aproximadamente 48 horas de propagación, incluso antes de posibles demoras en la tramitación y organización de comunicaciones.

Este turno evita el pilotaje instantáneo. Los equipos deben preparar sus órdenes, tener en cuenta la condición conocida de la aeronave y esperar a que la información determine su efecto. Una conexión exitosa no quita la distancia: sólo permite seguir intercambiando a pesar de ella.

El hito no es una barrera física instalada en el espacio. Por lo tanto, no debe describirse como un choque, maniobra o cambio de ambiente que el vehículo habría detectado necesariamente en el momento anunciado. Es ante todo una manera de medir su posición y el tiempo de viaje de sus comunicaciones.

Un registro diferente de entrada en el espacio interestelar

Voyager 1 ha estado en el espacio interestelar desde agosto de 2012. Luego dejó la heliósfera, la burbuja de partículas y campos magnéticos producidos por el Sol. Este límite de plasma no delimita todo el agarre gravitacional del Sol, que se extiende mucho más allá, hacia la nube de Oort. Por lo tanto, el umbral del día de luz no marca una segunda entrada en este entorno, que ha estado estudiando durante más de una década.

El viaje de ambos Voyagers también explica su diferencia. Voyager 1 voló sobre Júpiter y luego Saturno antes de continuar con el espacio interestelar. Voyager 2 siguió un viaje diferente, pasando también cerca de Urano y Neptuno. La NASA coloca su propio pasaje en un día ligero en noviembre de 2035: todavía es un pronóstico, no una cita ya hecha.

Una misión científica, sin nuevas fotografías

La tabla de instrumentos publicada por la NASA indica que el sistema de medición de ondas de plasma y magnetómetro está entre los instrumentos activos del Voyager 1, independientemente de la interrupción de la transmisión reportada el 19 de noviembre. Por otro lado, reportó la clausura del detector de partículas de baja energía el 17 de abril de 2026 y el del sistema de rayos cósmicos en febrero de 2025, para ahorrar energía.

Las cámaras han estado apagadas desde el 14 de febrero de 1990. Por lo tanto, no hay ninguna fotografía actual tomada por la Voyager 1 para mostrar su entorno a medida que pasa este umbral. Una imagen de la sonda en el fondo de las estrellas puede ser una representación artística; Una fotografía de preparación de suelo pertenece a los archivos de la misión. Tampoco es una vista recibida hoy desde esta distancia.

Los equipos de JPL escuchan la sonda todos los días y envían pedidos cada semana. Con la energía eléctrica disminuyendo alrededor de cuatro vatios al año, ya han apagado varios instrumentos. El magnetómetro y el detector de ondas de plasma están entre los que buscan mantenerse en servicio.

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