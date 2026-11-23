Two Lebanese channels report five persons arrested in the investigation into the approximately 264 kilos of explosives seized in Qaa. La última declaración pública del ejército menciona tres. La información sigue divagando en cuanto a cuándo se traslada el caso de la policía militar a los servicios de inteligencia militar.

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Five persons were reportedly arrested in the investigation into the seizure of explosives in Qaa, northern Bekaa, according to information reported by Al-Jadeed and LBCI on Monday, 23 November. Tres detenciones fueron denunciadas en el comunicado de prensa emitido el día anterior por las Fuerzas Armadas Libanesas. No se encontró ninguna nueva evaluación oficial en esta etapa.

Diferentes versiones en transmisión de carpetas

Fuentes militares citadas por Al-Jadeed indican que el expediente sigue en manos de la policía militar y que debe ser enviado al departamento de inteligencia militar. La LBCI informa de que la inteligencia militar ya ha reanudado la investigación. The two chains report five arrests, but the actual date of this transmission has not been publicly specified by the army.

Queda por establecer el destinatario de la carga

According to the same sources cited by Al-Jadeed, the first elements of the investigation identify a Syrian national as the alleged consignee of the cargo. El ejército no confirmó esta información. Sus declaraciones públicas no establecen en esta etapa el papel preciso de cada sospechoso o la participación de una organización.

El mando del ejército anunció el domingo la incautación de aproximadamente 264 kilos de material explosivo durante una operación realizada el sábado 21 de noviembre en la zona de Macharii al-Qa’a. Según el comunicado de prensa, los materiales fueron objeto de contrabando desde Siria. The army reported having handed over the seizures to the competent authorities and initiated investigations under the supervision of the judiciary. Las indagaciones no prejuzgan responsabilidades.

Lo que dice el AFP

An unnamed Lebanese security source told the AFP that the three people announced in the first press release did not, in her view, have partisan affiliation. Esta declaración se refiere únicamente a esas tres personas. La declaración del ejército no menciona a Hezbollah y no identifica al propietario de la carga.

The five persons prosecuted in Northern Lebanon, also referred to by the AFP in citing a judicial source, are in another case. No deben confundirse con los cinco arrestos denunciados a Qaa. La incautación del 5 de octubre en Dahr al-Baydar, cuyo envío Hizbullah reclamado por la voz del adjunto Hassan Fadllallah, también es un asunto separado. No se estableció ningún vínculo público entre estos archivos y la incautación del 21 de noviembre en Qaa.

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