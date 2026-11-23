La OMT anuncia el pago de las contribuciones del CNSS en sus centros y a través de la OMT Pay para mukhtars, pensionistas asegurados, asegurados voluntarios y médicos. El comunicado de prensa del 17 de noviembre menciona el número de afiliación y categoría. Quedan por verificar los costos, las pruebas y los plazos de facturación con el operador y el Fondo.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La OMT anuncia, en un comunicado de prensa emitido el 17 de noviembre de 2026, que cuatro categorías de asegurados pueden pagar sus contribuciones y sumas adeudadas al Fondo Nacional de Seguridad Social en sus centros o a través de la solicitud de pago de la OMT. Moukhtars, pensionistas asegurados, asegurados voluntarios y médicos son el público designado. El operador menciona el número de afiliado, llamado ID de cliente, y la categoría de contribuyente entre la información necesaria. Estos son pagos a la CNSS, no beneficios a las personas aseguradas.

Lo que OMT anuncia para las contribuciones del CNSS

La nueva precisión se refiere a los dos canales anunciados por la empresa: sus centros y su aplicación. No se puede decir que todas las formalidades del Fondo pueden completarse por teléfono o que cada archivo individual sea inmediatamente reconocido por el servicio. Esta presentación se basa en el anuncio del operador; no es una prueba de aplicación independiente.

El número de afiliación y la categoría se utilizan para identificar el archivo correspondiente. Sin embargo, el anuncio no proporciona un camino completo: no detalla los costos, los artículos que puedan reclamarse, ni el plazo para la inscripción del pago por la Caja. Antes de utilizar el servicio, estas condiciones y la elegibilidad del archivo deben ser verificadas con OMT y CNSS.

Lanzamiento más rápido el 11 de noviembre

El pago de la compañía de transferencia fue presentado el 11 de noviembre con cuatro socios: OMT, Bob Finance, Whish Money y Cash Plus. Según el informe de lanzamiento, la primera fase abarcaba las mismas cuatro categorías, que representaban aproximadamente 65.000 personas. El gerente general del CNSS, Mohammad Karaki, anunció 115 operaciones exitosas. Esta cifra describe las transacciones en esa fecha, no un número actual de usuarios.

The Minister of Labour, Mohammad Haidar, explained this limited start by the technical preparedness of the files. Después de los ajustes necesarios se previó la ampliación para incluir a estudiantes, conductores y empresas. Estas perspectivas no son válidas para confirmar su acceso hoy. La comunicación OMT del 17 de noviembre conserva el perímetro de las cuatro categorías iniciales.

No confunda el pago con derecho

Una red adicional de asentamientos puede evitar trasladarse a una oficina del Fondo. No es suficiente establecer la cantidad adeudada en cada caso o decidir una disputa sobre los derechos del asegurado. El canal de pago y las normas de seguridad social son dos cuestiones distintas.

Del mismo modo, el anuncio de una función en OMT Pay no prueba que los otros tres socios ofrecen exactamente la misma ruta digital. El lanzamiento conjunto de un pago de la empresa de transferencia y una comunicación específica del operador no deben fusionarse en un procedimiento único indocumentado.

Libanes Book Tickets, fotografía de archivo publicada en mayo de 2020. Una fecha de tiro sin establecer. Ilustración monetaria, sin representación de una ventana de pareja. François el Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews