COP31 cerró sin un pacto común. En Antalya, sin embargo, las partes adoptaron disposiciones de trabajo sobre la financiación del clima y designaron el órgano que acogerá el centro tecnológico. El Registro de las Naciones Unidas permite distinguir entre las decisiones adoptadas y el proyecto de Presidencia que han permanecido sin consenso.

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La conferencia de Antalya concluyó el 22 de noviembre sin acuerdo sobre las dos propuestas políticas de la Presidencia de la COP31. Sin embargo, otras decisiones se incluyen en el registro de la Convención sobre el Clima de las Naciones Unidas. En cuanto a la financiación, establecen un programa de trabajo y plazos, no una nueva suma que se pagará. En cuanto a las tecnologías, designan al organismo responsable de acoger el centro de apoyo.

Calendario para examinar la financiación

Las partes en el Acuerdo de París especificaron las modalidades de un programa de trabajo de dos años ya establecido en la conferencia anterior. El texto aprobado en Antalya incluye contribuciones por escrito, talleres en períodos de sesiones de órganos subsidiarios e informes. Invita a las partes y otros interesados a que presenten sus observaciones antes del 28 de febrero de 2027. La labor se examinará en noviembre de 2027 y noviembre de 2028.

El mandato abarca la financiación del clima, incluida la función de los países desarrollados en el apoyo a los países en desarrollo en virtud del artículo 9 del Acuerdo de París. El texto establece que esta labor no prejuzga la implementación del objetivo de financiación colectiva ya establecido. No crea un fondo separado, un derecho de giro para un proyecto, o un nuevo sobre para la adaptación.

El centro tecnológico tiene una organización anfitriona

Otra decisión selecciona al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como organismo anfitrión del Centro de Tecnología del Clima. El centro debería prestar apoyo técnico solicitado por los países en desarrollo y prestar asistencia a sus homólogos nacionales. El mandato inicial será de cinco años a partir de la entrada en vigor del memorando de entendimiento. La decisión acoge una estimación de $106,2 millones para los primeros cinco años de la propuesta del Programa. Es un proyecto de presupuesto, no una suma pagada. No corresponde a una lista de proyectos seleccionados o financiados en Antalya.

El Registro publica estas decisiones en versiones anticipadas sin editar, en espera de informes completos. Su estatus es diferente al del proyecto de pacto de Antalya, que permaneció sin acuerdo. Para saber qué está cambiando una conferencia en la práctica, es necesario distinguir lo que se ha adoptado, qué trabajo se ha encomendado y qué financiación queda por hacer.

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