Aoun denuncia el alarmismo económico

El miércoles, Joseph Aoun denunció intentos de « politizar » y « exagerar » la situación económica, sobre todo por temor a un aumento del dólar y un retorno a la crisis de 2019. La estabilidad monetaria da peso a una parte de su advertencia. Pero no resume el estado de la economía: la inflación sigue siendo alta a pesar de la dolarización, el estado busca nuevos ingresos y la reestructuración bancaria necesaria para un acuerdo con el FMI sigue sin terminar.

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El presidente Joseph Aoun denunció el miércoles 7 de octubre de 2026 intentos de « politizar » y « exagerar » la situación económica del Líbano, sobre todo por temor a un aumento del dólar y una nueva crisis comparable a la de 2019. El Jefe de Estado puede depender de la estabilidad monetaria real, con el dólar restante alrededor de 89.500 libras. Pero su advertencia viene en una economía que todavía enfrenta alta inflación a pesar de su dolarización, aumento de la presión fiscal, dificultades financieras del estado y todavía incompleta reestructuración bancaria. Todos estos elementos distinguen los rumores alarmistas de preocupaciones económicas bien fundadas.

El presidente Joseph Aoun advirtió el miércoles contra lo que él considera una instrumentalización política de la situación económica. En particular, mencionó discusiones sobre un posible aumento en el dólar y comparaciones con la crisis desencadenada en 2019. Según él, estos discursos tienen por objeto crear confusión y marginar los esfuerzos para volver a poner al Líbano en el camino de la recuperación.

Aoun pidió cooperación frente a dificultades económicas, recordando que no se refieren únicamente al Líbano. También destacó las medidas adoptadas por el Banco del Líbano y el Ministerio de Finanzas para mantener la estabilidad monetaria. Por último, el Presidente considera que no se pueden eliminar rápidamente decenios de corrupción y mala gestión, asegurando al mismo tiempo que las autoridades están trabajando para combatir la corrupción, desarrollar la administración digital y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.

Aoun defiende la estabilidad del dólar

El principal argumento detrás del discurso presidencial es la estabilidad de los tipos de cambio. Después de varios años de colapso de la libra, el dólar ha estado evolucionando durante mucho tiempo alrededor de 89.500 libras. Por lo tanto, el Líbano no está experimentando actualmente la espiral monetaria que había marcado los primeros años de la crisis, cuando la depreciación de la moneda estaba alimentando los aumentos de precios y la pérdida de confianza casi diariamente.

Los rumores de una nueva oleada inminente en el dólar sin elementos concretos pueden tener consecuencias en este contexto. El trauma monetario sigue siendo profundo. Un aumento repentino de la demanda de monedas causadas por el miedo puede crear tensiones de mercado adicionales y alimentar las expectativas que las autoridades están tratando de evitar.

La llamada de Joseph Aoun de no convertir cada preocupación en un anuncio de un nuevo colapso comparable a 2019 se basa en una verdadera diferencia entre los dos períodos. El Banco del Líbano tiene más control sobre la liquidez en los libros y el mercado de divisas no está experimentando los movimientos desordenados observados durante los años más agudos de la crisis en esta etapa.

Pero el problema comienza cuando la estabilidad del dólar se convierte implícitamente en sinónimo de estabilidad económica. Ambas realidades ya no coinciden en el Líbano.

Alta inflación a pesar de la dolarización

La economía libanesa ha estado muy dolarizada desde el colapso de la libra. Gran parte del precio, alquiler, servicios y transacciones se expresan ahora directamente en dólares o se indexan estrechamente a la moneda estadounidense. Esto ha reducido una de las principales fuentes de inestabilidad de precios: cambios diarios en el tipo de cambio.

Sin embargo, la inflación sigue siendo alta. Según los últimos datos oficiales disponibles, los precios de los consumidores aumentaron16.66 % más de un año en agosto 2026Por su parte, el Banco Mundial prevé una inflación media de alrededor17.5% durante todo el año 2026.

Este fenómeno es particularmente importante para apreciar los comentarios del Presidente. Una inflación cercana al 17% en una economía ya en gran parte dolarizada no puede explicarse por una nueva caída de la libra. Refleja otras tensiones: aumento de los costos, perturbaciones relacionadas con la guerra, energía, transporte, importaciones y aumentos de precios para algunos servicios producidos localmente.

Para los hogares, la diferencia es importante, pero el resultado sigue siendo concreto. El dólar puede permanecer en 89.500 libras, mientras que una canasta de bienes y servicios sigue costando más. Un hogar cuyo ingreso en dólares o libras convertidas no aumenta al mismo ritmo, por lo tanto pierde poder adquisitivo a pesar de la estabilidad monetaria.

Este es uno de los límites del discurso tranquilizador de Joseph Aoun. Los rumores sobre una explosión del dólar pueden ser infundados sin preocupaciones de costo de vida.

Los impuestos también alimentan malestar económico

El Presidente también pidió que se plantearan dificultades libanesas en un entorno económico mundial complicado. Pero parte de la presión sobre los hogares proviene directamente de las necesidades financieras del Estado libanés. Hace varios años que intenta reconstruir sus ingresos tras el colapso de la recaudación de impuestos y el valor real de los impuestos durante la crisis.

Esta restauración de los ingresos requiere una reevaluación de los impuestos, derechos, tarifas administrativas y tarifas públicas. El Gobierno también ha previsto un aumento del IVA del 11% al 12% para financiar, entre otras cosas, los gastos adicionales relacionados con la remuneración y las pensiones del sector público.

Para el Estado, estas medidas responden a una verdadera limitación. Los funcionarios públicos han perdido gran parte de su poder adquisitivo desde 2019, los gobiernos carecen de recursos y los servicios públicos deben ser financiados. La guerra añadió importantes necesidades de reconstrucción, asistencia a las poblaciones desplazadas y rehabilitación de la infraestructura.

Sin embargo, para los hogares y las empresas, estos derechos representan una carga adicional. Por lo tanto, una política encaminada a restablecer las finanzas públicas puede ser económicamente necesaria al mismo tiempo que aumenta la percepción de los costos crecientes de vivir a corto plazo.

Este hecho hace difícil la acusación general de « exageración ». Parte del descontento no se basa en rumores sobre el dólar, sino en el gasto realmente superior.

El propio Estado sigue siendo financieramente limitado

Joseph Aoun admite que décadas de corrupción y mala gestión no pueden ser eliminadas rápidamente. Este es probablemente el punto más importante de su diagnóstico, ya que el propio estado sigue siendo uno de los actores más frágiles de la economía.

El Líbano ha estado en incumplimiento de su deuda soberana desde 2020. No tiene acceso normal a los mercados internacionales para financiar sus necesidades. La deuda pública sigue siendo considerada insostenible y su reestructuración no se completa. En esas circunstancias, todo aumento sostenido de los gastos debe compensarse con nuevos ingresos, asistencia externa o economías en otros lugares del presupuesto.

La guerra ha complicado aún más esta ecuación. El país debe reconstruir la vivienda y la infraestructura, apoyar a las regiones afectadas y financiar las instituciones públicas, mientras que la economía se ve afectada una vez más por las hostilidades. El Banco Mundial prevé una contracción significativa en la actividad en 2026.

La prudencia fiscal propugnada por el gobierno e instituciones internacionales evita un nuevo vuelo financiero. Sin embargo, significa que el Estado tiene pocos medios para aliviar las dificultades con que tropiezan los hogares.

La crisis de 2019 todavía no está resuelta

Otra dificultad es la comparación utilizada por Joseph Aoun con 2019. El Líbano ciertamente no se enfrenta hoy al mismo mecanismo de colapso monetario. Pero la crisis iniciada en 2019 nunca se ha resuelto completamente.

El sistema bancario sigue siendo reestructurado a fondo, sin ninguna distribución definitiva de las pérdidas acumuladas. Los depositantes siguen sufriendo las consecuencias del colapso, mientras que la cuestión de la devolución del depósito sigue vinculada al tratamiento de las pérdidas por el Banco del Líbano y los bancos comerciales.

El país todavía no tiene un programa completo con el Fondo Monetario Internacional, más de cuatro años después del acuerdo preliminar concertado en abril de 2022. El FMI sigue pidiendo una reestructuración creíble del sector bancario, una distribución de las pérdidas en consonancia con la jerarquía crediticia, una estrategia de depósito y un marco para hacer sostenible la deuda pública.

Esta situación hace paradójica la fórmula presidencial sobre el riesgo de una crisis « similar a 2019 ». No es necesario que comience una nueva crisis idéntica, ya que varios componentes esenciales de la de 2019 siguen sin resolverse.

Los bancos siguen siendo un jugador importante en el bloqueo

El sector bancario es una de las principales áreas de confrontación en torno a estas reformas. Desde el comienzo de la crisis, la Asociación de Bancos del Líbano y varias instituciones han desafiado planes para asignar pérdidas que podrían imponer una importante contribución a los bancos y sus accionistas.

Los bancos destacan la responsabilidad del Estado y el Banco del Líbano en la acumulación de pérdidas y defender mecanismos para movilizar más recursos públicos o activos para reembolsar a los depositantes. Por el contrario, el FMI insiste en que las pérdidas deben recaer primero en los accionistas y en los acreedores de menor rango antes de ser transferidas a los depositantes.

Este conflicto ha contribuido a frenar la reestructuración financiera. Sin embargo, sería incorrecto atribuir sólo a los bancos la incapacidad de concluir un programa con el FMI hasta ahora. El Gobierno, el Parlamento, el Banco del Líbano y las diversas fuerzas políticas también han participado en varios años de desacuerdo y demoras.

Pero la resistencia del sector bancario a la asignación de pérdidas es un elemento central del caso. Muestran sobre todo que el principal problema financiero heredado de 2019 sigue abierto mientras que el Presidente llama a no dramatizar la situación actual.

Distinguir rumores de dificultades reales

Por lo tanto, la advertencia de Joseph Aoun contiene dos mensajes que deben distinguirse. La primera se refiere a los rumores monetarios. En ausencia de pruebas que muestren un aumento inminente del dólar, anunciando el cierto retorno de un colapso comparable al de 2019 puede alimentar eficazmente el miedo y la especulación innecesarios.

El segundo mensaje es más problemático si es extender esta crítica a todas las preocupaciones económicas. La inflación es cercana al 17%, las dificultades fiscales del gobierno, la presión fiscal, la banca débil, los registros de depósitos y la persistente falta de acuerdo con el FMI son realidades económicas mensurables.

Así pues, el Líbano de 2026 presenta una paradoja que no puede comprenderse únicamente por el tipo de cambio. La moneda es estable, pero los precios suben. El Estado está mejorando sus ingresos, pero debe aumentar ciertos gravámenes para financiar sus necesidades. El sistema bancario funciona parcialmente, pero su reestructuración sigue siendo incompleta. Las autoridades están hablando de recuperación, pero la guerra ha vuelto a afectar gravemente la actividad.

Al llamar a no « exagerar » la situación, Joseph Aoun busca proteger la estabilidad monetaria difícil y evitar una nueva crisis de confianza. Sin embargo, su discurso se enfrentará con los datos de los próximos meses: desarrollo de precios, presión fiscal, capacidad del Estado para financiar sus bonos y, sobre todo, asuntos bancarios avanzados con el FMI. En esos resultados, más que en mantener el dólar solo a su nivel actual, se puede medir la realidad de la recuperación económica invocada por el Presidente.

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