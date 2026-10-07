Tres años después, Hezbollah defiende el 7 de octubre

Tres años después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Hizbullah continúa leyendo el evento a pesar de los levantamientos que han ocurrido desde entonces en el Líbano. El frente abrió al día siguiente desde el sur del Líbano conduciendo a una guerra importante con Israel, incluyendo la muerte de Hassan Nasrallah y muchos de los líderes del movimiento. En su comunicado de aniversario, Hizbullah sigue llamando al 7 de octubre un « acto legítimo de resistencia » y afirma que sus consecuencias deben evaluarse política y regionalmente.

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Tres años después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Hizbullah mantiene toda su lectura del evento. En un comunicado de prensa publicado el miércoles 7 de octubre de 2026, el partido describió la operación como un « acto legítimo de resistencia » y afirmó que había colocado la causa palestina en el centro de la atención internacional. Esta declaración se produjo después de tres años de profundo agitación en el Líbano y Hezbolá: la apertura del frente sur del Líbano el 8 de octubre de 2023, la guerra con Israel, la muerte de Hassan Nasrallah y muchos líderes del movimiento, la cesación del fuego de noviembre de 2024 y el surgimiento del debate interno sobre las armas del partido.

Hezbollah defendió el miércoles con motivo del tercer aniversario del7 a octubreEl ataque de Hamás contra Israel en 2023. El movimiento libanés describe la operación como « valor, cualitativo, natural, justificado » y un « acto legítimo de resistencia dado la escala de injusticia ». Tres años después del inicio de una secuencia que llevó a Gaza, el Líbano y parte de la región a un enfrentamiento importante, el partido no hace reservas sobre la operación inicial y sigue defendiendo su alcance político.

Esta posición tiene una dimensión particular en el Líbano. Para el 8 de octubre de 2023, Hezbollah había abierto un frente desde el Sur, que se describió como apoyo militar a Gaza. Los intercambios de fuego con Israel continuaron durante casi un año antes de una importante escalada en el otoño de 2024. El conflicto afectó entonces directamente a grandes regiones libanesas, causando una gran destrucción y desplazamientos masivos, mientras que Hizbullah perdió una parte importante de su mando. El secretario general del movimiento, Hassan Nasrallah, fue asesinado el 27 de septiembre de 2024 en una huelga israelí en los suburbios del sur de Beirut.

Hezbollah defiende el récord político del 7 de octubre

En su comunicado del miércoles, Hizbullah afirma que las consecuencias del 7 de octubre no pueden evaluarse únicamente mediante la proporción de fuerzas militares o la magnitud de la destrucción registrada en los últimos tres años. El partido considera que la operación ha causado un shock mundial y ha puesto a la vanguardia la cuestión palestina, mientras que, a su juicio, podría quedar marginada por las transformaciones diplomáticas en curso en el Oriente Medio. Por lo tanto, pide que se mida el acontecimiento por sus efectos políticos, jurídicos y regionales en lugar de por medio de la superioridad militar israelí.

De esta manera, el movimiento responde a las críticas sobre el coste considerable de los enfrentamientos ocurridos desde octubre de 2023. Rechaza lo que él describe como los « varios » alrededor de la destrucción y la pérdida humana y material, por lo que asigna la responsabilidad a Israel. Este argumento se refiere directamente al debate libanés: desde la guerra, varios opositores políticos de Hezbollah lo acusan de haber abierto el frente del 8 de octubre sin una decisión del Estado y, por lo tanto, expusieron al país a un enfrentamiento cuyas consecuencias siguen pesando sobre el Sur y otras regiones.

However, in its anniversary communiqué, Hizbullah does not return to its own decision to enter into confront from Lebanese territory. Centró sus observaciones en la legitimidad que atribuía a la operación palestina y los efectos que habría tenido a nivel internacional. Esta continuidad es políticamente significativa tres años después, mientras que la cuestión del monopolio de las armas y la decisión sobre la guerra y la paz se han convertido en una de las principales cuestiones institucionales en el Líbano.

Tres años que han cambiado profundamente Hezbolá

Entre el 7 de octubre de 2023 y el comunicado de prensa del miércoles, Hezbollah experimentó el período militar más difícil de su historia reciente. Después de meses de enfrentamientos limitados pero diarios en la frontera, Israel intensificó sus operaciones en septiembre de 2024. Several military leaders of the movement were killed before the 27 September strike against Hassan Nasrallah. Israel lanzó operaciones terrestres en el sur del Líbano, mientras que sus huelgas se extendieron a Bekaa, los suburbios del sur de Beirut y otras zonas.

Las hostilidades llegaron a un punto de inflexión con la entrada en vigor el 27 de noviembre de 2024 de un acuerdo de cesación de las hostilidades basado, entre otras cosas, en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Las disposiciones preveían el despliegue ulterior del ejército libanés al sur del río Litani y la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios libaneses ocupados durante las operaciones. La cuestión de la aplicación de este acuerdo, las posiciones todavía ocupadas por Israel y la autoridad estatal eficaz en el Líbano meridional continuaron alimentando tensiones.

Estos acontecimientos también han desplazado el debate político interno. La cuestión ya no es sólo el papel regional de Hezbollah o su apoyo a Gaza. Actualmente se centra directamente en el futuro de su arsenal y en la capacidad del Estado libanés de ejercer su autoridad militar por sí sola. Los opositores del movimiento consideran que la experiencia abierta el 8 de octubre de 2023 demuestra la necesidad de reservar a las instituciones constitucionales cualquier decisión relativa a la guerra. Hezbolá sigue defendiendo el principio de « resistencia » contra Israel.

Gaza y las movilizaciones internacionales destacaron

Hezbollah afirma además que el 7 de octubre ha colocado a Palestina en el debate internacional durante mucho tiempo. Para apoyar esta lectura, cita manifestaciones en varias capitales occidentales y movimientos de protesta que han surgido en las universidades desde el comienzo de la guerra en Gaza. Según el partido, estas movilizaciones muestran que los acontecimientos lanzados en octubre de 2023 despertaron la solidaridad internacional con los palestinos y provocaron una protesta contra la conducta de la guerra israelí.

En su declaración, el movimiento utiliza el término « genocidio » para describir las operaciones de Israel en Gaza y se refiere específicamente a mujeres y niños asesinados. Afirma que tres años de guerra no permitieron a Israel resolver la cuestión de Gaza a su ventaja o determinar definitivamente su futuro político. Hezbollah también argumenta que Israel no ha eliminado ni Hamás ni otras facciones palestinas y que no ha convertido su superioridad militar en estabilidad duradera.

Esta lectura es uno de los principales argumentos del comunicado. Para Hezbolá, el costo humano y material de Gaza no significa que los objetivos políticos atribuidos al 7 de octubre hayan desaparecido. Por el contrario, el partido considera que la persistencia de la cuestión palestina en las relaciones internacionales y la supervivencia de los movimientos armados palestinos impide que Israel convierta sus resultados militares en una victoria estratégica definitiva.

La estandarización árabe sigue siendo el centro del argumento

Hezbollah también atribuye el 7 de octubre un efecto directo en los planes de normalización entre Israel y varios países árabes. Antes del ataque de Hamas, la posibilidad de un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita era una parte importante de los debates diplomáticos regionales. El partido consideró que esta dinámica amenazaba con marginar la cuestión palestina y describió el proceso iniciado en ese momento como un camino « desfatizador », realizado de acuerdo con la voluntad de Israel y su apoyo internacional.

Según esta lectura, el ataque de Hamás habría alterado esta trayectoria imponiendo nuevamente la cuestión palestina en los cálculos de los gobiernos de la región. Hezbollah presenta este efecto como uno de los resultados políticos duraderos del 7 de octubre. No mide la operación sólo por la situación militar de la Franja de Gaza, sino también por las transformaciones que ha producido en las relaciones entre Israel, los Estados árabes y las Potencias occidentales.

Una declaración que resuena directamente en el Líbano

En el Líbano, esta defensa del 7 de octubre viene cuando el país sigue manejando las consecuencias de la guerra en su frontera sur. La destrucción en las aldeas fronterizas, las necesidades de reconstrucción, el despliegue del ejército, las violaciones israelíes y la cuestión de los territorios todavía ocupados siguen vinculados al asentamiento de la posguerra. Además de estas cuestiones, las armas de Hezbollah se han convertido en uno de los principales puntos de confrontación entre las fuerzas políticas libanesas.

El comunicado de Hezbollah no desarrolla estas consecuencias internas, pero da un significado especial a su mensaje. Tres años después de decidir abrir un frente de apoyo en Gaza, el movimiento sigue considerando el acontecimiento que provocó esta secuencia como un acto legítimo cuyos resultados deben ser evaluados a largo plazo. Así, rechaza el argumento de que las pérdidas sufridas por Gaza, Hezbolá o Líbano serían suficientes para invalidar políticamente la elección inicial de Hamás.

Esta posición viene en un momento en que el debate libanés se centra precisamente en las lecciones que se han de aprender de estos tres años. Para Hezbollah, el 7 de octubre impidió la eliminación de la cuestión palestina y frustraron la normalización regional con Israel. Para sus opositores en el Líbano, las consecuencias de la guerra han reforzado la necesidad de colocar armas y decisiones militares bajo la autoridad exclusiva del Estado. El comunicado de prensa del miércoles confirma que Hizbullah, a pesar de las pérdidas sufridas desde octubre de 2023 y las transformaciones de la escena libanesa, no ha cambiado su lectura fundamental del evento.