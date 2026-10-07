El ejército israelí afirma haber alcanzado 28.000 objetivos en el Líbano y Siria desde el 7 de octubre de 2023. En el Líbano, esta estadística militar abarca tres años de bombardeo, destrucción y considerable pérdida de vidas. Las organizaciones internacionales han documentado varios ataques que podrían constituir crímenes de guerra. Las pruebas de los antiguos dirigentes israelíes demuestran también que una ofensiva importante contra Hezbolá en el Líbano se había considerado seriamente desde el 11 de octubre de 2023, tres días después del comienzo de los enfrentamientos fronterizos.

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El ejército israelí afirmó el miércoles 7 de octubre de 2026 que había alcanzado 28.000 objetivos en el Líbano y Siria desde el 7 de octubre de 2023, de casi 100.000 objetivos en toda la región. En el Líbano, el registro militar abarca tres años de bombardeo, destrucción y operaciones, lo que da lugar a varios miles de muertos y decenas de miles de heridos. Las organizaciones internacionales han documentado ataques israelíes que podrían constituir crímenes de guerra. Las pruebas de los antiguos dirigentes israelíes también determinaron que desde el 11 de octubre de 2023 se había considerado seriamente una importante ofensiva contra Hezbolá en el Líbano.

El ejército israelí entregó el miércoles su récord de tres años de operaciones militares en el Oriente Medio. Afirma haber alcanzado casi 100.000 objetivos en la región desde el 7 de octubre de 2023, incluidos 28.000 en el Líbano y Siria. También afirma que durante este período se lanzaron 20.000 proyectiles del Líbano al territorio israelí. Esas cifras son las del ejército israelí, que no especificaron en su anuncio la distribución de los 28.000 objetivos entre los territorios libaneses y sirios.

Dado el Líbano, esta cifra es principalmente un reflejo de una campaña militar que golpeó al país durante tres años. Según informes acumulativos disponibles del Ministerio de Salud del Líbano, las operaciones israelíes han provocado varios miles de muertos y decenas de miles de heridos desde el 2023 de octubre. El conflicto también ha desplazado masivamente a la población, ha destruido barrios y aldeas, ha dañado la infraestructura civil y ha agravado una crisis económica que ya había afectado al país antes de la guerra.

28 000 huelgas en Líbano y Siria desde 2023

La cifra anunciada el miércoles muestra la intensidad de las operaciones israelíes desde el comienzo de la guerra regional. Líbano fue entrenado directamente en esta secuencia del 8 de octubre de 2023, cuando Hezbollah comenzó a atacar posiciones israelíes desde el sur, tras la operación de Hamás. A continuación, el movimiento libanés presentó sus acciones como un « frente de apoyo » en Gaza con el propósito, entre otras cosas, de establecer fuerzas israelíes en la frontera.

Los enfrentamientos permanecieron concentrados principalmente alrededor de la frontera durante varios meses, aunque los ataques se extendieron gradualmente hacia el Líbano. Israel ha llevado a cabo asesinatos selectivos y ha alcanzado posiciones de Hezbollah, así como vehículos, hogares y ciudades lejos de la línea fronteriza. El enfrentamiento cambió a escala a partir de septiembre de 2024, cuando el ejército israelí lanzó una campaña mucho mayor contra Hezbollah e intensificó sus bombardeos en el sur, Bekaa y los suburbios del sur de Beirut.

La guerra abierta de 2024 provocó un fuerte aumento del número de víctimas y desplazaron a más de un millón de personas a la altura del bombardeo. Hezbollah perdió una parte importante de su mandato, incluido su Secretario General Hassan Nasrallah, que fue asesinado el 27 de septiembre de 2024 en una huelga israelí en los suburbios meridionales de Beirut. Israel lanzó operaciones terrestres en el sur del Líbano antes de que entrara en vigor el 27 de noviembre.

Israel planificó una ofensiva importante desde octubre de 2023

Sin embargo, la cronología de los primeros días del conflicto demuestra que los dirigentes israelíes consideraron pronto el supuesto de una guerra mucho mayor en el Líbano. El fuego de Hezbollah comenzó el 8 de octubre de 2023, pero tres días después, el 11 de octubre, parte del gobierno israelí y el mando ya estaba planeando una ofensiva preventiva importante contra el movimiento en el Líbano.

El ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant confirmó después de salir del gobierno que había apoyado el lanzamiento de dicha operación. Según su cuenta, el proyecto no era simplemente una respuesta a los intercambios de fuego en la frontera. Israel estaba planeando golpear una parte del mando de Hezbollah y las capacidades militares simultáneamente para traer un gran golpe al movimiento desde los primeros días de la guerra.

La existencia de este debate en la cumbre del Estado israelí también fue confirmada por Gadi Eisenkot, ex Jefe de Estado que se convirtió en miembro del gabinete de guerra después del 7 de octubre. Eisenkot explicó que él y Benny Gantz se habían opuesto a la apertura inmediata de una gran guerra contra el Líbano. Según él, esa decisión habría sido un error estratégico, ya que Israel ya estaba preparando su ofensiva contra Gaza.

Los Estados Unidos también han intervenido para evitar esta extensión inmediata de la guerra. Information published by the end of 2023 reported an exchange between US President Joe Biden and Prime Minister Benjamin Netanyahu on 11 October. Israel temió entonces un ataque inminente por Hezbollah, pero Washington no compartió este agradecimiento y pidió a los funcionarios israelíes que no lanzaran un ataque que pudiera provocar una guerra regional.

La oficina de Netanyahu desafió parte de esta versión y afirmó que el Primer Ministro había elegido inicialmente centrar el esfuerzo militar en Gaza. No obstante, las declaraciones posteriores de Gallant y Eisenkot confirmaron que se había previsto un ataque importante contra Hezbollah al más alto nivel en Israel desde los primeros días de la confrontación. Gallant incluso presentó retrospectivamente el abandono de esta opción como una oportunidad estratégica perdida para Israel.

Una cronología más compleja que una simple « reacción »

Estos elementos son importantes para entender la guerra en el Líbano. Las operaciones de Hizbullah del 8 de octubre contribuyeron al establecimiento de un enfrentamiento armado en la frontera y provocaron bajas y destrucción en Israel. Pero para presentar toda la campaña israelí que siguió como una mera respuesta ocultista progresiva el hecho de que una ofensiva mucho más amplia contra el Líbano ya se discutió en Tel Aviv tres días después de los primeros intercambios.

Este cronograma también permite que los 28 000 objetivos reclamados hoy se sitúen en una estrategia más amplia. Cuando la ofensiva israelí a gran escala fue lanzada finalmente en septiembre de 2024, persiguió varios objetivos que Gallant afirmó haber querido alcanzar a principios de octubre de 2023: debilitar el mando de Hezbollah, destruir una parte significativa de sus capacidades militares y cambiar la relación de fuerzas en la frontera libanesa.

Esto no elimina la responsabilidad de Hezbollah por sus propias operaciones militares o sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Pero las violaciones de una parte no dan al otro derecho a atacar a civiles, a realizar ataques desproporcionados o a destruir bienes civiles sin necesidad militar. Cada ataque debe evaluarse por separado según las normas aplicables a los conflictos armados.

Miles de muertos y decenas de miles heridos

El balance humano es la realidad principal detrás de las estadísticas militares publicadas por Israel el miércoles. Desde octubre de 2023, varios miles de personas han sido asesinadas en el Líbano y decenas de miles de heridos. Las víctimas incluyen combatientes, pero también civiles, entre ellos mujeres, niños, personal médico, trabajadores de primeros auxilios y periodistas.

La primera guerra abierta de 2024 ya había dejado un récord extremadamente pesado. A medida que se acercaba la cesación del fuego del 27 de noviembre, las autoridades libanesas registraron más de 3.700 muertes y más de 15.000 lesiones desde octubre de 2023. Estas cifras siguieron aumentando posteriormente con ataques israelíes después de la cesación de las hostilidades y con las nuevas fases de enfrentamiento.

Los civiles pagaron un precio importante. Las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos han documentado huelgas en hogares y zonas civiles, así como ataques contra niños, personal médico y trabajadores de rescate. Incluso después de la cesación del fuego del 2024 de noviembre, las operaciones israelíes en el Líbano siguieron matando a civiles.

Ataques susceptibles de constituir crímenes de guerra

Varias operaciones israelíes han sido investigadas específicamente por organizaciones internacionales. Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron ataques contra civiles, trabajadores de primeros auxilios, personal médico, periodistas y bienes civiles. Algunos han sido descritos como ataques aparentemente ilegales o posibles crímenes de guerra.

Los servicios de socorro se vieron especialmente afectados. Durante el conflicto se golpearon las ambulancias, los centros médicos y los equipos posteriores a la escalada. Las investigaciones han llegado a la conclusión de que algunos de estos ataques plantean graves problemas con respecto a la protección del personal médico y los trabajadores de socorro en virtud del derecho internacional humanitario.

Los periodistas también fueron atacados o asesinados en varios ataques. El fotoperiodista de Reuters Issam Abdallah fue asesinado el 13 de octubre de 2023 por fuego israelí en el sur del Líbano, mientras que otros seis periodistas resultaron heridos. En octubre de 2024, una huelga israelí contra un complejo de periodistas en Hasbaya mató a tres profesionales de los medios. Las investigaciones internacionales han impugnado la justificación militar de varios de estos ataques.

El uso de fósforo blanco en Líbano también ha sido documentado. Las municiones que contienen esta sustancia se han utilizado en o cerca de las zonas habitadas. El fósforo blanco puede causar quemaduras profundas y su uso en zonas pobladas expone a los civiles a riesgos particularmente altos.

No todas las huelgas israelíes pueden describirse como crímenes de guerra. Esa calificación depende de las circunstancias de cada ataque y debe tener en cuenta el objetivo, la distinción entre civiles y combatientes, la proporcionalidad y las precauciones adoptadas. Por otra parte, varias organizaciones internacionales han llegado a la conclusión de que algunas operaciones israelíes en el Líbano tienen las características de ataques ilegales o crímenes de guerra aparentes.

Más de 10.000 estructuras destruidas o gravemente dañadas

La destrucción en el sur del Líbano excede en gran medida las instalaciones militares. Amnistía Internacional analizó los daños causados en las localidades fronterizas entre octubre de 2024 y enero de 2025 e identificó más de 10.000 estructuras que resultaron gravemente dañadas o completamente destruidas. Entre ellas figuraban viviendas, mezquitas, carreteras, cementerios, parques y otras instalaciones civiles.

En algunos municipios estudiados, más del 70% de las estructuras fueron destruidas. Parte de la destrucción se llevó a cabo mientras las fuerzas israelíes ya controlaban los sectores interesados. Algunos incluso tuvieron lugar después de la cesación de las hostilidades el 27 de noviembre de 2024 entró en vigor.

Las organizaciones de derechos humanos han examinado especialmente la destrucción por explosivos o excavadoras en zonas en las que se habían cesado los combates inmediatos. Cuando se destruye la propiedad civil sin necesidad militar imperiosa, esos actos pueden constituir violaciones del derecho internacional humanitario y, según las circunstancias, crímenes de guerra.

La destrucción también explica por qué el regreso de los habitantes a varias aldeas del Sur fue difícil o imposible durante muchos meses. Para muchas familias, el fin de las principales operaciones militares no significó un retorno a la situación anterior: viviendas destruidas, tierras agrícolas dañadas, infraestructura inutilizable y la presencia militar israelí extendieron las consecuencias de la guerra.

Una factura económica ya valorada en miles de millones de dólares

La guerra también impuso un costo económico considerable para el Líbano. El Banco Mundial había estimado las consecuencias económicas del conflicto para el período comprendido entre octubre de 2023 y diciembre de 2024 en aproximadamente 14 mil millones de dólares. Esta estimación incluía daños físicos y pérdidas de actividad e ingresos procedentes de la guerra.

Las necesidades de reconstrucción y rehabilitación se calcularon en aproximadamente 11.000 millones de dólares. Estas cifras precedieron a la destrucción posterior y por lo tanto no representan el costo total de los tres años cubiertos por el balance publicado por el ejército israelí el miércoles.

La vivienda, la agricultura, el comercio y la infraestructura se encuentran entre los sectores más afectados. En el Sur, la destrucción ha afectado a una economía local ya debilitada por varios años de crisis nacional. El desplazamiento de la población también interrumpió la actividad económica en muchas localidades durante largos meses.

Israel también reporta 20.000 disparos desde el Líbano

El ejército israelí afirma haber registrado 20.000 disparos desde el Líbano hasta su territorio desde el 2023 de octubre. Estos ataques dieron lugar a muertes entre civiles y militares israelíes, evacuaciones al norte de Israel y daños materiales. International organizations have also documented unguided Hezbollah rocket fire into in habitaed areas and recalled that they could violate international humanitarian law.

Sin embargo, esta evaluación no exime a Israel de sus propias obligaciones con los civiles libaneses. La ley de guerra no funciona sobre la base de la reciprocidad: una violación cometida por un oponente no legaliza un ataque contra civiles o una operación desproporcionada. Precisamente en esta distinción se basan las investigaciones abiertas o publicadas en varias huelgas israelíes en el Líbano.

La cifra de 28.000 objetivos en el Líbano y Siria reclamados por el ejército israelí el miércoles es una estadística militar, pero también resume tres años que han transformado profundamente al Líbano. Detrás de este número hay miles de muertos, decenas de miles de heridos, aldeas destruidas, desplazamientos masivos y miles de millones de dólares en pérdidas. También recuerda que desde el 11 de octubre de 2023 se había previsto una ofensiva israelí mucho mayor contra Hezbolá, mucho antes de que el enfrentamiento finalmente se transformara en la guerra abierta del 2024 de septiembre.

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