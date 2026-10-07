Salam: Guerra estatal y paz · Voces globales

El Primer Ministro Nawaf Salam declaró el miércoles 7 de octubre de 2026 que las decisiones sobre guerra, paz y seguridad nacional no podían tomarse fuera de las instituciones constitucionales. Con motivo del centenario de la Constitución del Líbano, el orador vincula este requisito con el Acuerdo de Taif y la ampliación de la autoridad del Estado en todo el país. Sus declaraciones llegan en un momento en que su Gobierno ha iniciado la cuestión del monopolio de las armas y ha colocado la decisión militar en el centro del debate sobre la soberanía.

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El Primer Ministro Nawaf Salam declaró el miércoles 7 de octubre de 2026 que las decisiones sobre guerra, paz y seguridad nacional no podían tomarse fuera de las instituciones constitucionales. Hablando con ocasión del centenario de la Constitución del Líbano, anexó este principio al Acuerdo de Taif y a la ampliación de la autoridad del Estado en todo el país. Sus observaciones llegan en un momento en que la cuestión del monopolio de armas y la decisión militar se ha convertido en una de las principales cuestiones políticas e institucionales en el Líbano.

El Primer Ministro Nawaf Salam reafirmó el miércoles que las decisiones sobre la guerra y la paz son exclusivamente responsabilidad del Estado libanés. En una ceremonia centenaria, considera que la soberanía sigue siendo incompleta cuando se toman decisiones sobre guerra, paz o seguridad nacional fuera de las instituciones constitucionales. Presentó esta cuestión como condición esencial para la existencia de un Estado auténtico, no como cuestión separada de las reformas políticas previstas desde el fin de la guerra civil.

La declaración viene en un contexto directamente relacionado con el debate sobre las armas de Hezbollah. Desde el estallido de guerra en la frontera libanesa-israelí después del 7 de octubre de 2023, la cuestión de quién puede decidir involucrar al Líbano en un enfrentamiento militar ocupa un lugar central en la vida política. El Gobierno de Nawaf Salam ha establecido desde entonces el monopolio de armas del Estado entre sus prioridades y ha afirmado repetidamente que las instituciones jurídicas deben adoptar decisiones militares estratégicas.

Salarios Taif a la autoridad exclusiva del Estado

Nawaf Salam basó su argumento sobre el Acuerdo de Taif concluido en 1989 para poner fin a la guerra civil y reorganizar el funcionamiento institucional del país. Según él, Taef no separó las reformas políticas de la restauración de la autoridad pública. El texto también preveía la ampliación de esta autoridad en todo el país, la disolución de las milicias y el regreso de la fuerza armada en el marco de las instituciones jurídicas.

Para el Primer Ministro, estos principios son la base sin la cual ningún Estado efectivo puede funcionar. Considera que la soberanía popular no tiene sentido cuando existen varios centros de autoridad junto con las instituciones que representan a la población. Asimismo, continuó, el estado de derecho no puede funcionar a menos que la ley se aplique a todos en virtud de las mismas normas.

En este contexto, Salam abordó las decisiones de guerra, paz y seguridad nacional. Por lo tanto, su mensaje no se refería únicamente a la posesión de armas fuera de las fuerzas regulares. También le preocupa la capacidad de decidir sobre su utilización y, en términos más generales, la cuestión de qué institución puede involucrar al país en conflicto.

Sin citar directamente a Hezbollah en este pasaje, el Primer Ministro ha asumido así uno de los principios que estructuran la acción de su gobierno durante varios meses. Considera que el Estado debe ejercer únicamente la autoridad militar y que la decisión estratégica no puede pertenecer a una organización independiente de las instituciones constitucionales.

La guerra desde 2023 ha puesto el tema en primer plano

Esta cuestión adoptó una nueva dimensión en el Líbano después del 8 de octubre de 2023. Después del ataque de Hamás contra Israel, Hezbolá había abierto un frente desde el sur del Líbano, que se describió como apoyo a Gaza. Los intercambios de fuego con Israel continuaron durante casi un año, lo que llevó a una confrontación mucho mayor desde septiembre de 2024.

The war then caused heavy loss of life, displacement and destruction in several parts of the country, particularly in southern Lebanon, the Bekaa and the southern suburbs of Beirut. Hezbollah también perdió una parte significativa de su mando. Su secretario general Hassan Nasrallah fue asesinado el 27 de septiembre de 2024 en una huelga israelí en los suburbios del sur.

La entrada en vigor de una cesación de las hostilidades el 27 de noviembre de 2024 no cerró el debate político abierto por esta secuencia. Por el contrario, la cuestión de la decisión sobre la guerra y la paz se ha vuelto inseparable de la de las armas de Hezbolá, el despliegue del ejército libanés y la aplicación de la resolución 1701 en el Sur.

Es en este contexto que los comentarios de Salam toman sobre su significado presente. Invocando a Taif, el Primer Ministro plantea la cuestión en el funcionamiento institucional del Líbano en lugar de en el único equilibrio de fuerzas entre las partes. Su argumento es que la autoridad militar exclusiva del Estado ya era uno de los principios sobre los cuales la reconstrucción institucional debía basarse después de la guerra civil.

El gobierno ya ha cometido el archivo de armas

Las declaraciones del miércoles extienden las decisiones ya tomadas por el gobierno. En 2026, el Consejo de Ministros reafirmó reiteradamente el principio del monopolio estatal de las armas y confió al ejército un papel central en su aplicación. Por lo tanto, el expediente ya no se limita a las declaraciones políticas de las diversas fuerzas libanesas: ahora forma parte de las decisiones oficiales ejecutivas.

El 2 de marzo de 2026, el gobierno había dado un paso adicional después de nuevas tomas reclamadas por Hezbollah. El Consejo de Ministros reafirmó que la decisión sobre la guerra y la paz pertenecía exclusivamente al Estado. También prohibió las actividades militares y de seguridad de Hezbollah fuera de las instituciones legales y pidió al movimiento que entregara sus armas al Estado.

Sin embargo, este enfoque va acompañado de otro aspecto que las autoridades libanesas constantemente plantean: la retirada israelí de los territorios libaneses, la cesación de los ataques contra el país y el respeto de la soberanía libanesa. Salam defendió estas demandas en paralelo con el monopolio de armas, considerando que el Estado debe poder ejercer su autoridad sin que Israel intervenga militarmente en territorio libanés.

Por consiguiente, el Gobierno presenta ambos requisitos que están sujetos al mismo principio de soberanía. Afirma el control de las armas y las decisiones militares dentro del país, rechazando las operaciones israelíes en el territorio libanés y pidiendo a Israel que se retire de las posiciones que todavía ocupa.

Salam pregunta si Taef ha sido aplicado

El Primer Ministro amplió su discurso para abarcar toda la aplicación del Acuerdo de Taif, sin hacer de este aspecto el foco de su intervención en la soberanía. Pregunta si el Líbano ha aplicado efectivamente el acuerdo o si se ha limitado a disposiciones que han redistribuido poderes entre los distintos componentes del sistema político.

Salam recordó que la paridad entre cristianos y musulmanes había sido consagrada, pero que el Senado previsto por Taif nunca había sido creado. También señaló que la abolición del confesionalismo político se había declarado objetivo nacional sin que se estableciera un camino concreto para lograrlo. La descentralización administrativa, otra reforma prevista para varios decenios, también sigue pendiente.

Para el Jefe de Gobierno, estos retrasos muestran que la aplicación de Taif ha permanecido parcial. Se han aplicado las disposiciones relativas a la distribución del poder, mientras que varias reformas para transformar el funcionamiento del Estado han permanecido incompletas. Salam coloca en esta misma lógica la restauración completa de la autoridad estatal y el control exclusivo de la fuerza legítima.

El centenario de la Constitución como recordatorio institucional

El marco elegido para esta intervención da un alcance adicional al mensaje. Nawaf Salam habló con motivo del centenario de la Constitución del Líbano, promulgado en 1926. Usó este aniversario para revisitar la brecha entre los principios consagrados en los textos y su aplicación efectiva en la vida institucional.

Su intervención va más allá de la única pregunta de Hezbollah, incluso si el archivo de armas hoy da una resonancia inmediata a sus comentarios. En términos más generales, Salam planteó la cuestión de la existencia de centros de adopción de decisiones fuera de las instituciones constitucionales, el respeto uniforme de la ley y la capacidad del Estado para ejercer su autoridad en todo el país.

La referencia a Taëf también permite al Primer Ministro poner el debate actual en un contexto previo a los enfrentamientos que estallaron en octubre de 2023. El principio del control estatal de las armas y la disolución de las milicias no es sólo el resultado de la última guerra con Israel. Pertenece a los arreglos políticos elaborados al final de la guerra civil, aunque su aplicación e interpretación han sido objeto de profundas diferencias desde 1989.

Sin embargo, las observaciones del miércoles vienen en un momento en que esta pregunta ya no es teórica. El gobierno ha iniciado el monopolio de armas, mientras que el ejército está llamado a fortalecer su autoridad en las zonas donde se despliega. Al mismo tiempo, el Líbano sigue pidiendo que se ponga fin a los ataques israelíes y se retire a Israel de las posiciones que aún ocupa en su territorio.

Al afirmar que la soberanía sigue siendo incompleta cuando la guerra, la paz o la seguridad nacional deciden fuera de las instituciones, Nawaf Salam vincula directamente una de las principales cuestiones políticas de 2026 a los principios de Taif. La cuestión de su aplicación sigue siendo, mientras que el monopolio de las armas, el despliegue del ejército, las posiciones israelíes y las reformas institucionales inacabadas siguen sopesando en la agenda estatal.

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