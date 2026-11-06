Arabia Saudita: Después de Yanbu, misiles a Najran

La coalición liderada por Arabia Saudita anunció el 6 de noviembre de 2026 la interceptación de dos misiles balísticos Houthis en la región de Najran. Esta declaración sigue la del 5 de noviembre relativa a un misil a la región de Medina y una alerta civil en Yanbu. The authorities assess debris damage in Najran. Los anuncios no identifican una instalación específica como objetivo o proporcionan una evaluación humana confirmada. Los episodios deben distinguirse por fecha y ubicación.

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La coalición liderada por Arabia Saudita anunció el viernes 6 de noviembre de 2026, la interceptación de dos misiles hacia Najran. Atribuyó esos disparos a los yemeníes Houthis. Este nuevo anuncio sigue la alerta lanzada el día anterior en Yanbu y la interceptación anunciada de un misil hacia la región de Medina.

El portavoz de la Coalición Turki al-Maliki informó de que las autoridades estaban evaluando los daños causados por los desechos. La defensa civil saudita había anunciado previamente el fin del peligro en la zona de Najran. El informe disponible no proporciona una evaluación humana.

Dos misiles a Najran, un episodio separado

El anuncio del 6 de noviembre se refiere al suroeste del reino, cerca de la frontera yemení. It does not constitute a new clarification of the missile reported the previous day in Western Saudi Arabia. Estos son diferentes lugares y episodios.

La mención de los daños en el curso de la evaluación exige también una distinción entre la interceptación y la ausencia de consecuencias sobre el terreno. Las autoridades anunciaron que habían destruido los proyectiles en vuelo. Al mismo tiempo, indican la necesidad de examinar los efectos de los fragmentos caídos.

La información publicada no especifica el alcance de esos daños. Tampoco permiten designar un edificio afectado o afirmar que se ha alcanzado una infraestructura energética.

En Yanbu, alerta civil el 5 de noviembre

El jueves, la coalición anunció que había interceptado un misil balístico lanzado hacia la región de Medina. The Civil Defence issued an alert in Yanbu, on the Red Sea, and announced the end of the danger shortly thereafter.

La formulación geográfica es importante. La región administrativa de Medina no se confunde con la ciudad santa. La alerta a Yanbu no es suficiente para establecer que el misil fue dirigido a la ciudad de Medina, un lugar religioso o una instalación particular.

Otro anuncio de la coalición se refería a un drone interceptado en la provincia oriental. Los informes de prensa del 6 de noviembre reúnen estos diferentes episodios. No solos demuestran que pertenecen a una sola operación.

Amman condena el intento anunciado

On 5 November, the Jordanian Ministry of Foreign Affairs condemned the attempt to strike the Medina region. Lo describió como una violación de la soberanía saudí y expresó su solidaridad con Riad.

Esta reacción diplomática se refiere al episodio del día anterior. No proporciona conocimientos independientes de interceptación. Asimismo, la asignación de fuego a los Houthis sigue siendo la formulada por la coalición en los anuncios examinados.

The point still awaited concerns mainly Najran: the assessment of damage caused by debris, and the possible publication of a more detailed assessment.

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