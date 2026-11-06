Jordania-Kazajstán: AI sobre el programa de seguridad

Jordania y Kazajstán están preparando en Astana una reunión del proceso de Aqaba sobre la seguridad de la inteligencia artificial. Abdallah II y Kassym-Jomart Tokayev presentaron esta prioridad durante sus conversaciones el 5 de noviembre de 2026. El nombramiento es el primero en este formato en Asia Central. Los anuncios se centran en los objetivos de cooperación y debate. Aún no es posible afirmar que los participantes han adoptado un acuerdo técnico, un régimen común o nuevas normas.

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Jordania y Kazajstán establecen la seguridad de la inteligencia artificial en el programa de su diálogo. Reunión en Astana el 5 de noviembre de 2026, Abdallah II y Kassym-Jomart Tokayev presentaron este tema como prioridad de la nueva reunión del proceso de Aqaba en la capital kazaja.

El Presidente Kazakh subrayó una nueva ubicación geográfica: este formato de cooperación en materia de seguridad se reúne por primera vez en Asia central. El Rey de Jordania acogió con beneplácito la organización conjunta de la reunión. Los anuncios oficiales describen objetivos de trabajo, sin publicar una decisión técnica sobre la AI.

Jordania y Kazajstán amplían el diálogo Aqaba

La visita oficial de Abdallah II comenzó el 5 de noviembre. Su programa incluye conversaciones bilaterales y una nueva reunión del proceso de Aqaba sobre problemas de seguridad. Este último fue anunciado para el 6 de noviembre.

Este marco no se refiere a una nueva alianza militar. Permite el intercambio entre funcionarios sobre amenazas comunes. The two leaders relate the Astana meeting to cooperation against terrorism and extremism, as well as regional security issues.

La organización de Kazajstán añade una dimensión centroasiática a estas deliberaciones. Tokaev destacó la posible contribución de su región. También recordó la antigüedad del proceso iniciado por el soberano jordano hace más de un decenio.

Inteligencia artificial como sujeto de seguridad

La elección del tema es explícita en el informe de la Presidencia de Kazajstán. El período de sesiones debería centrarse en la seguridad en la esfera de la inteligencia artificial. Por lo tanto, no es sólo un intercambio económico sobre nuevas tecnologías.

However, the information made public does not detail the arrangements envisaged. No describen una plataforma común de monitoreo, intercambio automatizado de datos o protocolo operativo. Tampoco pueden anunciar la adopción de reglas comunes para los sistemas AI.

Este límite no disminuye el alcance de la elección política: los dos países ahora incluyen el tema en una reunión de cooperación en materia de seguridad. Se requiere una distinción entre la apertura de un debate y sus resultados.

Una reunión en la relación bilateral

Las conversaciones del 5 de noviembre no se limitaron a la reunión de Aqaba. Ambos líderes también discutieron el comercio, la inversión, el turismo y la tecnología. Abdullah II citó la defensa como una de las esferas de cooperación que debían desarrollarse.

El Presidente Kazakh insistió en el cumplimiento de los compromisos ya asumidos. Las visitas recíprocas del año anterior habían dado impulso a las relaciones entre los dos países. Los anuncios actuales extienden este diálogo, sin proporcionar ninguna nueva cantidad o contrato específico relacionado con la inteligencia artificial.

La publicación de las conclusiones de la reunión de Astana determinará si los intercambios conducen a un programa concreto, compromisos conjuntos o un nuevo calendario de trabajo.

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