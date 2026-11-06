Biológicos en el Líbano: ¿Qué estamos haciendo realmente?

El Ministro de Salud presenta las drogas biológicas como eje de desarrollo de la industria libanesa. Los documentos públicos muestran que ya existen capacidades y productos, pero no permiten la medición de la producción local completa o los volúmenes disponibles en 2026. El caso de Alpeen, asociado con Arwan en la base ministerial, ilustra una cadena de producción compartida con un socio externo. En Benta, las instalaciones y programas de investigación anunciados deben distinguirse de los medicamentos licenciados y comercializados.

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El Líbano no descubre medicamentos derivados de la biotecnología. Al destacar su desarrollo durante la campaña de apoyo a la droga libanesa, el 5 de noviembre, el Ministro de Salud Rakan Nassereddine describió una ambición industrial que ya se basa en empresas y productos identificables. Pero los documentos accesibles no demuestran la total autonomía de fabricación ni un volumen nacional de producción para 2026.

Para evaluar esta actividad se deben separar varios pasos: investigación, producción de sustancias, formulación, llenado, embalaje, registro y comercialización. Una empresa puede participar en algunas de estas operaciones sin realizarlas en el Líbano. El nombre del laboratorio en una hoja no describe toda la cadena.

Alpeen: un producto identificado en la base ministerial

La base de drogas del Ministerio de Salud Alpeen referencia, recombinante eritropoyetina humana, bajo la clasificación « BioTech ». Para la presentación de 4.000 unidades consultadas, se indica Arwan Pharmaceutical Industries Lebanon como laboratorio, Líbano como país de fabricación y número de registro. Estos son información regulatoria precisa, distinta de un simple anuncio de búsqueda.

Sin embargo, no indican las cantidades producidas este año, las existencias disponibles o el origen de cada etapa industrial. Una tarjeta registrada no es una declaración de disponibilidad de farmacia y no proporciona una tasa de integración local.

Un documento del socio Polymun proporciona una aclaración importante. En sus referencias públicas, la empresa describe su contribución al proyecto biosimilar erytropoietina de Arwan: desarrollo del sistema de expresión y proceso de fabricación, suministro de productos a granel según buenas prácticas de fabricación y licencias regionales. Presenta a Alpeen como comercializado en Líbano, Jordania, Kenya y Libia.

Esta descripción muestra por qué es necesario evitar traducir automáticamente las palabras « Líbano » a la producción completa en el sitio, desde la producción orgánica inicial hasta la medicina terminada. No pone en tela de juicio las calificaciones enumeradas por el departamento. Se revela la participación de un socio industrial que la única línea de la base no detalla.

Instalaciones, sin balance público completo de volúmenes

La presentación oficial de los fabricantes locales indica que Arwan inició operaciones en 2013 con una primera unidad de medicamentos inyectables estériles. La ficha de inversión del IDAL también menciona una puesta en marcha en 2013, después de la aprobación del proyecto en 2011. Estas fechas recuerdan que la actividad industrial precede las declaraciones del 2026 de noviembre.

En Benta Pharma Industries, la página biotecnológica describe áreas de investigación, control de calidad, producción de corriente y aguas abajo, almacenamiento frío y formulación de relleno. El inventario del departamento también presenta a la empresa como fabricante de productos oncológicos, biotecnológicos y estériles.

These descriptions document reported activities and facilities submitted by companies. No constituyen una auditoría independiente de su capacidad utilizada, sus volúmenes recientes o la autorización de cada tratamiento mencionado. Una capacidad técnica anunciada no debe convertirse en una cantidad realmente colocada en el mercado.

La investigación y la comercialización no superponen

Benta también describe el trabajo en terapia celular y encapsulación de células vivas. Esos programas se encuentran dentro de una esfera diferente a la mera producción de un medicamento ya registrado. Su presentación en un sitio industrial no es suficiente para establecer una autorización de marketing en Líbano o eficacia clínica demostrada para los pacientes.

Para documentar una nueva producción, sería necesario conocer el producto, el sitio responsable de cada paso, las autorizaciones correspondientes y los lotes realmente fabricados y liberados. Para medir su contribución al país, se necesitarán también volúmenes importados, valor añadido e insumos. Estos elementos no se incluyen en las exposiciones públicas examinadas.

Por lo tanto, la observación es más precisa que una oposición entre la promesa y la ausencia de industria: el Líbano ya ha hecho referencia a agentes biotecnológicos y medicamentos. El alcance de la producción local y su crecimiento reciente siguen siendo determinados por el producto.

Imagen general del sector farmacéutico: tabletas y cápsulas, banco de Libnanews. No representa a Alpeen, drogas biológicas o las instalaciones de las empresas mencionadas. Fotógrafo no proporcionado.

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