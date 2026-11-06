Khamenei envía un mensaje a Putin via Rezaei

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, se reunió con Vladimir Putin en el Kremlin el 5 de noviembre de 2026. Los medios oficiales iraníes anuncian la entrega de un mensaje de Mojtaba Khamenei. Su contenido sigue siendo desconocido. The Iranian official refers to exchanges on regional security and a gas project, but no new agreement is established by the elements made public. La reunión confirmó la continuación del diálogo entre Moscú y Teherán, tras una entrevista telefónica celebrada el 2 de noviembre.

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Mojtaba Khamenei envió un mensaje a Putin por Mohsen Rezaei, según los medios oficiales iraníes. El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional se reunió con el Presidente ruso en el Kremlin el jueves 5 de noviembre de 2026. El contenido del mensaje no se hizo público.

Moscú confirma la entrevista. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que Vladimir Putin había recibido al funcionario iraní que visitaba la capital rusa. Esta confirmación se refiere a la reunión. No revela ninguna propuesta específica de Teherán o compromiso ruso en respuesta.

Un mensaje a Putin cuyo contenido permanece desconocido

Los anuncios públicos distinguen dos niveles de información. Las dos capitales confirman la reunión. La entrega del mensaje del Líder Supremo iraní se basa en el anuncio de los medios estatales iraníes.

No se incluye ningún texto del mensaje en los registros consultados. Por lo tanto, sería prematuro ver un plan de paz aceptado, una solicitud militar específica o una concesión diplomática. Las declaraciones públicas de Rezaei arrojaron luz sobre los temas de la entrevista, sin revelar el mensaje mismo.

The visit extended a telephone contact between the two officials on 2 November. The Iranian record of the appeal referred to the regional and international situation, particularly in Western Asia. También se refirió a la continuación de la asociación estratégica entre Moscú y Teherán.

Rezaei evoca seguridad después de la guerra

Tras su entrevista con el Kremlin, el funcionario iraní dijo que había abordado cuestiones regionales y arreglos de seguridad después de la guerra. Se refirió al conflicto entre Irán y los Estados Unidos.

Esta declaración da un objetivo a la consulta: discutir la organización de la seguridad más allá de las hostilidades. However, it does not specify the form of any mechanism, its participants or the guarantees envisaged.

La reunión tuvo lugar cuando los mediadores discutieron propuestas para poner fin a los enfrentamientos. Rezaei también recordó los requisitos de Teherán para reanudar las negociaciones y reabrir el estrecho de Ormuz. Estas declaraciones ponen de manifiesto la posición iraní. No constituyen el anuncio de un avance aceptado por Washington.

El archivo de gas, otro tema de la entrevista

Rezaei también mencionó un proyecto de oleoducto entre Rusia e Irán. Según su presentación, debe ayudar a hacer frente a la escasez iraní y permitir las ventas rusas a los países vecinos de Irán.

La información disponible no indica ninguna firma durante esta visita. No dan una ruta definitiva, confirman nueva capacidad o fecha de puesta en marcha. El debate sobre un proyecto energético no debe confundirse con su ejecución.

Tanto en los aspectos diplomáticos como en el gas, los anuncios siguen siendo limitados. Una publicación del mensaje de Khamenei, un informe ruso más detallado o un acuerdo oficial aclararía lo que realmente se acordó en el Kremlin.

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