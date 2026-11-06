Presidente 2027: programas y alianzas objeto de debate

El Presidente francés de 2027 está entrando en una fase de aclaración de programas y alianzas. Este dossier del 6 de noviembre examina las aplicaciones anunciadas, las intenciones todavía condicionales, la nueva edición del programa de Jean-Luc Mélenchon y el debate sobre una primaria del centro y la derecha. Compara las orientaciones de los principales partidos, revisa sus reacciones a la movilización social y presenta dos encuestas sobre las intenciones de voto con sus supuestos, métodos y límites, sin predecir el voto.

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La campaña presidencial francesa está en el terreno del programa, sin que se estabilicen las alianzas. Este viernes, 6 de noviembre de 2026, La France insoumise publica una nueva edición deFuturo en comúnen la víspera de una reunión de Jean-Luc Mélenchon en el Bourget. A la derecha y al centro, la propuesta de una primaria se opone a los candidatos ya contratados. A la izquierda, el apoyo parlamentario redistribuye, mientras que los ambientalistas todavía reservan su decisión colectiva de diciembre.

Este primer dossier semanal distingue las aplicaciones anunciadas, las intenciones todavía condicionales, los textos programáticos disponibles y las declaraciones de la semana. También presenta encuestas sobre las intenciones de votación con sus hipótesis y limitaciones. En varios meses de votación, ni una nominación partidaria ni un anticipo en una encuesta constituyen una calificación electoral adquirida.

Candidaturas políticas, aún no la lista oficial

Ambas rondas están programadas para el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027. La lista oficial de candidatos no debe publicarse hasta el 26 de marzo. En particular, los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad y tener 500 presentaciones elegidas de al menos 30 departamentos o comunidades de ultramar, no más de 50 presentaciones para el mismo territorio. La fecha de cierre de los patrocinios es el 12 de marzo.

En las principales familias políticas examinadas aquí, participan las campañas de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau y David Lisnard. Fabien Roussel fue nombrado oficialmente por el PCF el 6 de septiembre. Eric Zemmour formalizó su solicitud el 17 de septiembre. Nathalie Arthaud lidera la Lucha de los Trabajadores. Esta presentación no es un inventario completo de todos los rendimientos individuales.

Dos distinciones son esenciales. Marine Tondelier, nombrado por los ecologistas para representarlos, permanece en funcionamiento, pero la parte todavía tiene que arbitrar entre una candidatura limpia y un rally. Dominique de Villepin confirmó el 3 de noviembre su intención de presentarse, pidiendo paciencia, sin convertir esta intervención en un lanzamiento formal de aplicaciones. Tampoco deben presentarse las suposiciones François Hollande o Christine Lagarde mencionadas en el debate político como candidaturas declaradas oficialmente.

La primaria del centro y el derecho sigue sin un acuerdo común

El 4 de noviembre, Gabriel Attal defendió una primaria a principios de 2027. Su argumento va más allá de la mera designación de un nombre: « Al final, ganar y sobre todo gobernar después, requerirá una coalición, una amplia reunión, que involucra a personas de una amplia variedad de orígenes. Espera que los participantes rechacen las alianzas con el Rally Nacional y La Francia, y que los candidatos derrotados no aparezcan por separado.

Bruno Retailleau también abrió la puerta a este mecanismo. El 3 de noviembre, dijo: « Creo que a medida que las cosas permanecen, probablemente tomará una primaria a principios del año. El 5 de noviembre, recordó la disciplina mínima: « La regla primaria es al menos que cuando la pierdes, no te presentas a ti mismo. »

Édouard Philippe mantiene una posición diferente. El 1 de noviembre dijo: « No creo que esta primaria tenga lugar. Devolvió las decisiones a febrero, sin anunciar un retiro. Por consiguiente, el desacuerdo se refiere tanto al calendario, el procedimiento como a la autoridad que podría hacer cumplir el resultado. Al 6 de noviembre, la existencia de convocatorias convergentes no vale la pena el acuerdo de organización firmado entre los cursos de capacitación en cuestión.

David Lisnard apoyó una confrontación democrática abierta, manteniendo su candidatura y la autonomía de la Nueva Energía. Su posición ilustra una dificultad adicional: aceptar una competencia común no significa aceptar de antemano cualquier coalición gubernamental. El alcance de los participantes y el alcance de una futura mayoría siguen siendo dos cuestiones distintas.

Otra fórmula distribuida el 5 de noviembre: un acercamiento de David Lisnard a Raphaël Glucksmann. Esta orientación fue prestada a Emmanuel Macron por un interlocutor reportando su reflexión a una agencia de noticias. No constituye una declaración pública conjunta ni un acuerdo de coalición. En particular, es contrario a la voluntad de Glucksmann de romper con el macroismo.

Mélenchon publica una nueva versión de su programa

La novedad programática de la semana viene de LFI. La quinta edición deFuturo en común, disponible el 6 de noviembre se presenta como el programa de « Nueva Francia ». El movimiento anuncia 1.069 medidas, incluyendo 238 nuevas y 118 modificadas o especificadas. He said he had collected 24,000 contributions and conducted some 30 hearings of experts, trade unions and associations. Estas cifras describen el proceso reclamado por la organización, no un representante de consulta de todos los votantes.

« Es toda una nueva Francia que este programa propone fundar », escribió Jean-Luc Mélenchon en la introducción. Entre las direcciones continuas se encuentran la jubilación a los 60 años y la prioridad otorgada a la bifurcación ecológica. El proyecto combina la norma verde constitucional con la salida de la energía nuclear. La fórmula « Nueva Francia » sirve así como un marco para una oferta política que refleja compromisos anteriores mientras anuncia adiciones.

Un dossier temático ya difundido por la campaña propone un centro bancario público para financiar inversiones productivas y ecológicas. El plan movilizaría a las instituciones financieras públicas y las economías orientadas hacia esos objetivos. LFI defiende la gobernanza democrática de este conjunto y lo presenta como una herramienta para la transformación económica, no sólo como una ayuda única a las empresas.

La documentación presupuestaria merece una lectura separada. En su sitio de campaña, el equipo afirma que el documento de cuentas públicas establece las directrices generales para el año 2027 y no constituye el costo total de un programa que se desplegará durante varios años. Por lo tanto, sería incorrecto presentar este documento como la plena validación financiera de las 1.069 medidas.

La reunión del 7 de noviembre en el Bourget permitirá una presentación pública del programa. En el momento de este archivo, es un evento anunciado: lo que se dirá sobre él y no se pueden anticipar nuevos detalles.

Glucksmann quiere instalar una izquierda separada de LFI

Raphaël Glucksmann ganó la Primaria de Izquierda Socialista y Demócrata el 11 de octubre, con alrededor del 66% de los votos. Esta designación le da un mandato dentro del ámbito de esta consulta, no una nominación del conjunto de la izquierda. El BIA, el FCP y los ambientalistas tienen sus propios enfoques y no pueden considerarse implicados en esta elección.

La página actual de su campaña lleva esta frase: « Seré el candidato de la ruptura con el macroismo. Traduce un posicionamiento explícito. No equivale a darle un nuevo discurso esta semana: es el texto publicado en su sitio web en el momento de la auditoría. Hace una propuesta para ampliar una coalición presidencial más allá de su lado particularmente sensible.

El programa de trabajo de Place Public se organiza alrededor de 42 proyectos en un documento presentado como « Act I ». Combina el poder europeo, la soberanía industrial y energética, la transición ecológica y el fortalecimiento de los servicios públicos. La salud, la agricultura, la investigación y las instituciones democráticas tienen su lugar. Es una base para la labor partidista: el título en sí mismo exige una distinción entre este documento y un programa presidencial definitivamente acordado.

Ante la crisis social, Glucksmann también presentó el 22 de octubre, con líderes socialistas y plaza pública, un plan para salir de la crisis en diez propuestas. Las prioridades anunciadas son los jóvenes, el poder adquisitivo, el orden democrático y la reparación de las brechas sociales. Esta iniciativa responde a la situación actual; Por sí solo no reemplaza todo el programa de campaña.

Los ambientalistas tienen un texto, pero un arbitraje político por venir

Los ambientalistas han retrasado su elección estratégica final hasta diciembre. Se prevé celebrar consultas entre el 10 y el 13 de diciembre para decidir entre el mantenimiento de una solicitud separada y el apoyo a otra solicitud conjunta. Marine Tondelier por lo tanto siguió siendo un candidato nominado por su partido, sin todos los detalles de su presencia en la primera ronda siendo bloqueado.

El programa publicado en julio de 2026,Para la prosperidad ecológicaSin embargo, es posible examinar compromisos específicos. En particular, proporciona 500.000 renovaciones energéticas eficientes por año y ayuda a los hogares de bajos ingresos a no avanzar en los costos. También propone 2.000 nuevos centros de salud para 2030.

En cuanto a la educación superior, el texto prevé la sustitución de Pathup y My Master con otro sistema de orientación y asignación, con mayor transparencia en las reglas. En las instituciones, defendió un solo septenio presidencial y una transformación del funcionamiento del ejecutivo en un sentido más parlamentario.

Estas propuestas deben leerse a su nivel correcto: están lanzando un proyecto de parte, cuya traducción a una posible plataforma común dependerá de las negociaciones. Una alianza podría conservar, modificar o excluir ciertas medidas. Por lo tanto, la decisión de diciembre se centrará en una estrategia electoral, pero también tendrá consecuencias programáticas.

PCF mantiene a Roussel a pesar de los rallyes parlamentarios

El 5 de noviembre, nueve de los 17 miembros del Grupo Democrático y Republicano de Izquierda anunciaron su apoyo a Jean-Luc Mélenchon. Entre ellos hay cuatro de los ocho diputados comunistas, así como cinco miembros elegidos ultramarinos. Sería engañoso convertir este anuncio en un mitin de nueve diputados comunistas o un retiro oficial de Fabien Roussel. Un grupo parlamentario, un partido y una candidatura presidencial no son estructuras intercambiables.

La campaña de Roussel sigue destacando el trabajo, los servicios públicos, la vivienda, la salud y la educación. Su sitio web presenta estos temas desde una perspectiva de la vida cotidiana y la seguridad social. La presencia de documentos antiguos en sitios partidistas no les permite ser renombrados automáticamente « programa 2027 »: su fecha y estado deben permanecer identificables.

En una declaración del 5 de noviembre, el PCF afirma: « El movimiento social no será apagado por la represión, sino por satisfacer las demandas. Esta declaración coloca el poder adquisitivo y las demandas sociales en el centro de su respuesta a la movilización. También muestra que los debates de las aeronaves son paralelos a una batalla sobre prioridades inmediatas.

Nathalie Arthaud, por su parte, continúa una campaña separada, centrada en los intereses de los trabajadores y la movilización colectiva. La lucha de los trabajadores defiende una perspectiva comunista, revolucionaria e internacionalista. Su llamamiento del 2 de noviembre a la huelga y las manifestaciones el 5 de noviembre extiende esta línea: la candidatura se presenta como un medio para llevar estas demandas, en lugar de sustituir las luchas sociales.

Le Pen estructura su campaña y especifica sus equipos

El Rally Nacional organiza su campaña en torno a Marine Le Pen. El 5 de noviembre, su director de campaña, Julien Sánchez, anunció nuevas responsabilidades temáticas. Laurent Jacobelli es responsable del patrimonio y la cultura, mientras que Alexandre Loubet es responsable de la industria y la energía. Estos nombramientos indican la construcción de una organización de campaña; no vale la pena publicar un nuevo programa completo.

El sitio web de la RN sigue destacando varios documentos de carácter diferente: programa presidencial de 2022, propuestas legislativas de 2024, contrapresupuestario y folleto de negocios. Las directrices recurrentes incluyen la prioridad nacional y la reducción del IVA sobre energía al 5,5%. Estas posiciones conocidas deben distinguirse de una plataforma final para 2027.

El folleto económico actualmente accesible apoya, entre otras cosas, la abolición de los impuestos de producción, como el impuesto sobre la propiedad empresarial y la contribución de solidaridad social de las empresas. También propone mecanismos de simplificación para apoyar la investigación y la innovación. Estos son compromisos del partido: sus efectos anunciados sobre la actividad, la inversión o los ingresos del gobierno no pueden ser tratados como resultados ya observados.

En cuanto a las pensiones, Marine Le Pen mantuvo la perspectiva de un retorno a 62 años de edad durante su intervención ante las empresas el 27 de agosto. Esta posición difiere de la de LFI a los 60 años. Una comparación seria también debe examinar los períodos de contribución, las largas carreras y la financiación, en lugar de reducir los planes propuestos a una sola edad.

Su situación judicial sigue separada de su campaña. El 7 de julio, el Tribunal de Apelación lo condenó, en el caso de los auxiliares parlamentarios europeos, a 45 meses de ineligibilidad, de los cuales 30 fueron suspendidos, los 15 meses que se consideran ya ejecutados. Queda pendiente una apelación. Su efecto sobre la ineligibilidad en primera instancia es el tema de análisis divergentes: el Fiscal General Rémy Heitz considera que no hay ineligibilidad actualmente ejecutable; el magistrado honorario Didier Guérin apoya la interpretación opuesta. Por lo tanto, sería imprudente convertir esta controversia en una certeza jurídica definitiva. El Tribunal de Casación anunció el examen de las cuestiones constitucionales prioritarias el 16 de diciembre.

Jordan Bardella conserva un papel central en la RN, pero su visibilidad no es suficiente para presentarlo como candidato oficial para Marine Le Pen. Eric Zemmour lidera una nominación específica para Reconquest. En su discurso de 17 de septiembre, propone, entre otras cosas, que los extranjeros que hayan estado desempleados durante un año sean obligados a abandonar Francia, incluso cuando se encuentren en situación regular. Esta propuesta de expulsión va más allá de la lucha contra la inmigración irregular. Debe atribuirse a su autor, sin ser asimilado a la ley actualmente aplicable o fusionado con las propuestas de la RN.

Attal, Philippe, Retailleau y Lisnard: diferentes ofertas

Gabriel Attal muestra 96 medidas y cuatro grandes proyectos: escuela, salarios, fronteras e inteligencia artificial. Su sitio ofrece, entre otras cosas, la sustitución de maestros ausentes, un marco económico y fiscal estable de diez años, una tarjeta para familias monoparentales y un precio eléctrico estable durante cinco años. También destaca un referéndum anual.

Esta yuxtaposición de medidas sociales, educativas y económicas forma una oferta separada de la propuesta primaria por sí sola. Se plantean varias cuestiones de aplicación: ¿qué legislación se necesitaría, qué financiación se movilizaría y qué poderes se otorgarían directamente al Estado? El anuncio de una medida no responde automáticamente a estas tres preguntas.

En particular, Édouard Philippe detalló un plan de trece medidas contra el tráfico de drogas. Propone un « Estado de emergencia del narcotráfico » limitado en tiempo y espacio, así como instrumentos administrativos y financieros reforzados. El proyecto incluye una hoja de datos financiera dirigida a los traficantes condenados y un fortalecimiento de la acción marítima en las Indias Occidentales. These measures initiate a debate on the effectiveness of law enforcement and the supervision of public authorities.

Bruno Retailleau dio un lugar central a una revisión constitucional. El 2 de septiembre dijo: « La revisión de la Constitución es la madre de todas las batallas. Su proyecto combina una revisión y una carta republicana, con un referéndum previsto en el otoño de 2027. Desea ampliar el uso de referéndums y superar, en algunas formas, la censura del Consejo Constitucional.

David Lisnard está desarrollando una oferta liberal basada en el fortalecimiento de las misiones reales, reduciendo la burocracia y la excelencia académica. New Energy afirma la autonomía de esta aplicación. La existencia de temas comunes con LR o Horizons por lo tanto no elimina diferencias en doctrina o desacuerdos sobre alianzas.

La movilización social pasa por los discursos de campaña

La semana política no es sólo sobre las discusiones sobre las candidaturas. El día 5 de noviembre había sido convocado por una reunión intersindical integrada por el CFDT, el CGT, FO, L-Unsa y el FSU, alrededor de salarios, servicios públicos, empleo e industria. En particular, las organizaciones denuncian la pérdida del poder adquisitivo y piden una posición presupuestaria diferente. Esta movilización y tensiones en las escuelas obligan a los pretendientes a aclarar su lectura de la crisis. Las respuestas van desde el apoyo a las demandas y la huelga hasta la insistencia en el orden público, con posiciones intermedias sobre cómo escuchar a los jóvenes.

El 1 de noviembre, Édouard Philippe describió algunas de las peticiones de la juventud como « de muchas maneras bien fundadas ». El 4 de noviembre, Gabriel Attal declaró: « No ordeno a los franceses. Los llamados del PCF y la Lucha de los Trabajadores para responder a las demandas sociales se colocan en otro registro, el de la movilización y transformación del equilibrio de poder.

Estas declaraciones no miden la adhesión de toda la población. El testimonio de un protestante, una reacción en una red social o una multitud en una reunión informa sobre una experiencia o movilización particular. Ninguno de estos elementos puede ser presentado, en forma aislada, como la voz de los franceses. Las encuestas de opinión proporcionan más información, siempre que especifiquen la cuestión, la población cuestionada y el método.

Dos encuestas de intenciones de votación, dos configuraciones

Ifop for LCI, field from 27 to 29 October.La encuesta en línea cubre 1.650 adultos, de los cuales 1.501 están registrados. Se aplican cuotas de sexo, edad y ocupación, estratificación territorial y ajustes políticos. Si Attal, Philippe, Retailleau y Lisnard todos compiten, las intenciones publicadas son: Marine Le Pen 35%, Jean-Luc Mélenchon 18%, Raphaël Glucksmann 10%, Édouard Philippe 9.5%, David Lisnard 7%, Gabriel Attal 5%, Éric Zemmour 4.5%, Bruno Retailleau 4%, Marine Tondelier 3%, Fabien Rouponlietignant2%.

Esta configuración está basada en 956 votantes registrados y expresando una elección, no los 1.650 adultos iniciales. Las puntuaciones están redondeadas a medio punto. El aviso da un margen indicativo de ± 3,1 puntos para una puntuación del 50% de cada 1.000 encuestados. Esta referencia no constituye un margen idéntico para cada candidato.

Cluster17 para Politico, campo del 19 al 22 de octubre.Esta encuesta en línea cuestiona a 3.000 personas, de las cuales 2.817 están registradas. Emplea cuotas sociodemográficas y regionales, ajustes políticos y ponderación según la probabilidad de votación. En su primer escenario, sin Attal o Lisnard, las intenciones son: Marine Le Pen 33%, Jean-Luc Mélenchon 18.5%, Édouard Philippe 16%, Raphaël Glucksmann 13%, Bruno Retailleau 8%, Éric Zemmour 4%, Nicolas Dupont-Aignan 3%, Marine Tondelier 2%, Fabien Roussel 2% y Nathalie Arthaud.

Para esta hipótesis, 2.523 personas expresan una elección; 1 920. La tabla de incertidumbre publicada por el Instituto muestra márgenes para esta base que van desde ± 1 punto para una puntuación de 5% a ± 2,2 puntos para una puntuación de 50%. Estas son intenciones declaradas, no resultados electorales.

Solicitud de educación primaria que no equivale a votación

Una encuesta de Odoxa realizada con Backbone para Le Figaro, publicada el 5 de noviembre, aborda otro tema. Indicó que el 60% de los encuestados deseaban un derecho y un centro primario, cifra que alcanzó el 74% entre los partidarios de esas familias políticas. Este apoyo a un procedimiento de selección no permite deducir la puntuación de su eventual ganador en la Presidencia.

El sitio fue hecho por Internet los días 4 y 5 de noviembre con 1.005 adultos. Las cuotas se refieren al sexo, la edad, el diploma y la ocupación, después de la estratificación por región y categoría de aglomeración. Para el 60% y una base cercana a 1.000 personas, la tabla proporcionada muestra incertidumbre del orden de ± 3 puntos. La incertidumbre es mayor para subgrupos de simpatizantes, menos que la muestra total.

Esta distinción cuenta: desear una primaria, preferir una personalidad para participar, apreciar su imagen y declarar que quieren votar por ella son cuatro respuestas diferentes. No deben agruparse en una sola clasificación que borrará las preguntas formuladas.

Por qué estas cifras no predicen abril

Los dos escenarios de intenciones de voto detallados anteriormente no son una serie directamente comparable. La lista de candidatos difiere, al igual que las fechas sobre el terreno y los sueldos de la participación. Así, la diferencia entre las puntuaciones de Edward Philippe en estas dos encuestas no puede describirse como una progresión o caída medida en condiciones idénticas.

Tampoco podemos agregar las intenciones de varios candidatos para anunciar la puntuación de una solicitud conjunta. Una parte puede referirse, abstenerse o elegir otro lado. Una coalición cambia la oferta política y puede cambiar las preferencias en varias direcciones.

Los márgenes estadísticos también siguen siendo limitados. No resumen todos los posibles prejuicios de una encuesta: la contratación de los encuestados, recordando el voto anterior, formulando preguntas o diferencias entre la participación declarada y la participación real. Una pequeña brecha no es suficiente para demostrar una dinámica.

Finalmente, los dos motivos para votar terminaron antes de la movilización del 5 de noviembre y antes de la liberación del nuevo programa BIA. Atribuir un efecto de estos eventos invertiría la cronología. Describen una situación anterior, en hipótesis específicas, sin prejuzgar el comportamiento de los votantes en la primavera.

Compromisos para seguir más allá de los anuncios

La próxima labor comparativa se centrará en objetos concretos: las condiciones de edad y jubilación, el reparto de la financiación entre impuestos y contribuciones, el costo de las medidas energéticas, el personal necesario en los servicios públicos y los cambios institucionales previstos. Un gran número de propuestas por sí solas no permiten juzgar su coherencia o viabilidad.

También debe hacerse una distinción entre nuevos gastos, redistribuciones y economías anunciadas. Los efectos de crecimiento esperados por un candidato son supuestos de su programa, no los ingresos garantizados. Una vía presupuestaria limitada a 2027 no abarca necesariamente todo un mandato. Como resultado, el arbitraje a lo largo de varios años, el momento de aplicación y las disposiciones legales serán tan importantes como las sumas mostradas.

Los próximos hitos ya anunciados son la reunión de Jean-Luc Mélenchon en Bourget el 7 de noviembre, y su intervención dedicada a la paz en La Souterraine el 11 de noviembre. Raphaël Glucksmann anuncia una cita parisina el 6 de diciembre. El voto interno de los ambientalistas del 10 al 13 de diciembre debe especificar su estrategia. En el centro y a la derecha, se llama a un resto primario, en esa fecha, esperando reglas comunes, un perímetro aceptado y un calendario definitivamente acordado.

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