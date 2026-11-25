El miércoles el Parlamento aprobó una resolución pidiendo a la Unión que defina una estrategia a largo plazo para Siria. Los eurodiputados piden una transición inclusiva, respeto de los derechos y continuación de las investigaciones de las Naciones Unidas. El voto no abre nuevas consignaciones para Damasco.

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El Parlamento Europeo aprobó el miércoles 25 de noviembre en Estrasburgo una resolución sobre las relaciones de la Unión con Siria por 416 votos contra 126 y 101 abstenciones. El texto, dirigido por el eurodiputado francés Nathalie Loiseau, exhorta a la Unión a que elabore una estrategia a largo plazo para apoyar la transición siria, vinculando la reconciliación con el progreso en materia de derechos e inclusión política.

Justicia y protección de los pueblos

El relator señaló como prioridades la igualdad de trato de los sirios, independientemente de su grupo, y la posibilidad de que los refugiados regresen con seguridad. El informe también defiende los derechos de las mujeres, exige un marco legal que permita a las organizaciones de la sociedad civil trabajar libremente y pide la renovación del mandato del Comité Independiente de Investigación de la ONU sobre Siria.

La votación tuvo lugar casi dos años después de la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Para el relator, el compromiso europeo debe apoyar también la soberanía siria y la lucha contra el resurgimiento de la organización estatal islámica. Al regreso de los refugiados, el Consejo de la UE recordó el 16 de noviembre que la reconstrucción y la recuperación económica deben crear las condiciones para un retorno voluntario, seguro y sostenible. This point concerns the host countries of the region, including Lebanon.

Un voto separado del Acuerdo de Asociación

La resolución es una posición adoptada por el Parlamento. No firma un acuerdo de asociación y no compromete ninguna consignación adicional. El 16 de noviembre, los Ministros de Relaciones Exteriores europeos acordaron continuar trabajando para firmar el acuerdo negociado en 2008, mientras se preparaban para su modernización. Pidieron compromisos concretos de las autoridades sirias sobre el estado de derecho, los derechos humanos y el carácter inclusivo de la transición.

El acercamiento ya se basa en la asociación política anunciada en Damasco en enero de 2026, durante la visita de Ursula von der Leyen y António Costa. A continuación, la Comisión presentó una asignación de aproximadamente 620 millones de euros para 2026 y 2027, que abarcaba la asistencia humanitaria, la recuperación y el apoyo bilateral. El primer diálogo político de alto nivel tuvo lugar en Bruselas en mayo.

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